Cùng MC Trần Ngọc tham gia thử thách pickleball ở ga Metro: 4 bạn trẻ bất ngờ có thêm kết nối mới!

Đôi khi, chỉ một cuộc gặp gỡ tình cờ cũng đủ để những người xa lạ tìm thấy điểm chung và mở ra những kết nối mới. Tiếp nối nhiệm vụ kết nối pickleball tại Heineken 0.0 CLUB, lần này MC Trần Ngọc sẽ mang đến thử thách kết nối bất ngờ nào, và liệu những người xa lạ có tìm được tiếng nói chung?

Tiếp nối hành trình khám phá những cách kết nối bất ngờ, tập 2 của thử thách kết nối pickleball tại Heineken 0.0 CLUB MC Trần Ngọc lại tiếp tục nhận “KPI” mới với độ khó được nâng lên gấp đôi: phải kết nối nhiều người xa lạ hơn thành một đội. Từ những tương tác đầu tiên đến các thử thách chung trên sân pickleball, những người chưa từng quen biết dần tìm thấy sự đồng điệu và mở ra những phút giây giao lưu đầy năng động trên sân chơi của Heineken 0.0 CLUB.

Từ 4 người xa lạ đến một team pickleball, làm quen theo cách chẳng ngờ

Lần này, người đầu tiên Trần Ngọc gặp là Minh. “Bộ trưởng Bộ kết nối” lập tức giao cho Minh nhiệm vụ tìm thêm 3 người bạn mới để lập thành một đội.

Minh nhanh chóng hoàn thành thử thách, rủ thêm Alice, Uyên và Hy cùng nhập cuộc. Bốn người, hai nam và hai nữ, chính thức lập team với cái tên “Pick đi”. Cả nhóm sau đó đã có ngay một thử thách kết nối mới. Thử thách đầu tiên yêu cầu hai đội nam và nữ chơi pickleball, nhưng có thêm một luật đặc biệt: mỗi lần chuyền bóng, người chơi phải gọi đúng tên người nhận. Nếu không gọi tên, lượt chơi sẽ bị mất.

Nghe qua tưởng đơn giản, nhưng để ghi được điểm, người chơi không chỉ cần để ý đường bóng mà còn phải nhớ tên những người bạn vừa gặp. Những cái tên Minh, Alice, Uyên và Hy vì thế được nhắc đến liên tục trong lúc cả nhóm phối hợp trên sân. Việc làm quen không còn dừng ở màn chào hỏi ban đầu, mà diễn ra ngay trong từng lượt bóng.

Từ những pha bóng đầu tiên, Minh, Alice, Uyên và Hy đã có lý do để gọi tên, tương tác và phối hợp cùng nhau. Tinh thần “Vào sân giao hữu, cheers phút giao lưu” cũng bắt đầu từ những khoảnh khắc như vậy.

Từ những điểm chung bất ngờ đến tinh thần “0.0 khoảng cách”

Nếu thử thách pickleball đòi hỏi khả năng ghi nhớ và phối hợp, trò chơi tiếp theo lại đưa Minh, Alice, Uyên và Hy đến gần nhau theo một cách khác: khám phá xem cả nhóm có những suy nghĩ, sở thích chung nào hay không.

MC Trần Ngọc lần lượt đưa ra các chủ đề như đồ ăn, thể thao và đồ uống. Sau khi nghe chủ đề, cả bốn phải cùng đếm ngược từ 3 đến 1 rồi đồng loạt nói ra một từ liên quan. Muốn hoàn thành vòng chơi, tất cả phải đưa ra cùng một đáp án. Mỗi lượt chỉ có một lần trả lời, nên không có thời gian để bàn bạc hay tìm cách thống nhất trước.

Điểm thú vị nằm ở chỗ, dù cùng nghe một chủ đề, mỗi người hoàn toàn có thể nghĩ đến một đáp án khác nhau. Nhưng nếu cả nhóm vô tình chọn cùng một từ, đó cũng là lúc họ phát hiện ra mình có chung một suy nghĩ hoặc sở thích.

Đặc biệt, ở chủ đề đồ uống, cả bốn cùng đồng thanh gọi tên Heineken 0.0. Khoảnh khắc câu trả lời trùng khớp cũng là một điểm nhấn thú vị của thử thách, khi những người mới gặp bất ngờ tìm thấy điểm chung ngay trong cuộc chơi.

Thực tế, làm quen không có nghĩa là phải nhanh chóng tìm ra thật nhiều điều giống nhau. Đôi khi, một sở thích chung, một câu trả lời trùng khớp hay một tình huống cùng bật cười cũng đủ để cuộc trò chuyện trở nên dễ dàng hơn. Khi có một trải nghiệm chung để nhắc lại, những người mới gặp cũng có thêm câu chuyện để tiếp tục kết nối.

Sau các thử thách, MC Trần Ngọc hỏi Minh, Alice, Uyên và Hy liệu họ có muốn giữ liên lạc, hẹn gặp hoặc tiếp tục chơi thể thao cùng nhau sau hôm nay không. Cả nhóm đều hào hứng đồng ý.

Từ bốn người xa lạ đến những đồng đội cùng chơi pickleball, Minh, Alice, Uyên và Hy đã có cơ hội nhớ tên nhau, khám phá những điểm chung và mở ra lời hẹn cho những lần gặp tiếp theo. Một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên tại ga Metro Bến Thành vì thế không chỉ dừng lại ở một thử thách, mà còn có thể là khởi đầu cho những kết nối mới.

Đó cũng là tinh thần Heineken 0.0 CLUB muốn lan tỏa: “Vào sân giao hữu, cheers phút giao lưu. Mở kết nối mọi lúc mọi nơi, 0.0 khoảng cách.” Bởi đôi khi, chỉ cần cùng tham gia một trải nghiệm, những người chưa từng quen biết đã có thể tìm thấy điểm chung và muốn tiếp tục gặp gỡ. Cùng Heineken 0.0, mỗi cuộc giao lưu có thêm cơ hội trở thành một khoảnh khắc sảng khoái kết nối.