Tiểu thư Hà Nội lần đầu sang nhà bạn trai ăn cơm không rửa bát, bố chồng tuyên bố bất ngờ

Lần đầu sang chơi, ăn cơm xong nhưng Vân không có biểu cảm gì khiến mẹ chồng tương lai hơi bất ngờ.

Tiểu thư nhà giàu sốc khi đến nhà bạn trai

Khi biết con trai đang hẹn hò với một cô gái xuất thân trong gia đình có điều kiện kinh tế khá giả, bà Phạm Thị Nguyệt (64 tuổi, làm nội trợ, trú ở Hà Nội) cũng có chút nghĩ ngợi, không biết chuyện tình cảm của các con có trụ được lâu không.

Vợ chồng bà Nguyệt và ông Vũ Xuân An (68 tuổi, cán bộ về hưu) cùng 2 con sống trong một căn nhà nhỏ, chỉ vẻn vẹn hơn chục mét vuông. Cho rằng bây giờ giới trẻ sống thực tế hơn, không như mình ngày trước nên bà không tránh khỏi sự lo lắng.

Lê Hải Vân (30 tuổi, làm công việc sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, ở Hà Nội) quen Vũ Xuân Nam (con trai bà Nguyệt) khi học chung trường cấp 3. Cả 2 tuy ở gần nhà nhau, có kết bạn Facebook nhưng không nói chuyện. Đến sau này khi đã đi làm, một lần Nam chủ động nói chuyện với Vân trên mạng xã hội. Cuộc nói chuyện đầu tiên kéo dài đến tận sáng. Thế rồi dần dần, họ nhận ra tình cảm dành cho đối phương và bắt đầu hẹn hò.

Bà Nguyệt và con dâu Hải Vân.

Nam và Vân đã kết hôn được 11 tháng.

Khi yêu nhau, Nam cũng có nói với Vân về hoàn cảnh của gia đình mình: “Nhà anh nghèo lắm, không có gì đâu” nhưng cô không tin.

“Mình thấy cách cư xử, sự ga lăng của anh ấy không giống một người không có điều kiện. Mình còn nghĩ: “Hay là chủ tịch giả nghèo” nhỉ? Lần đầu tiên mình đến nhà anh Nam chơi là lúc không có bố mẹ ở nhà. Khi bước vào nhà thì mình rất sốc, phải mất mấy ngày để định hình lại. Nhưng rồi vì yêu nên mình vẫn tiếp tục”, Vân nhớ lại.

Khi tâm sự về hoàn cảnh của gia đình bạn trai với bố mẹ, gia đình không ngăn cấm song khuyên Vân suy nghĩ cho kỹ, xem người đó có phù hợp không và bản thân có chấp nhận được hoàn cảnh của gia đình người ta hay không? Nếu đã quyết định rồi thì mọi thứ về sau này phải chấp nhận.

Bố mẹ Vân rất thiện cảm với Nam, nhận xét anh là một chàng trai có gương mặt phúc hậu. Đặc biệt, cháu của Vân rất yêu quý Nam và thường gọi anh là "bạn thân". Nam không ngại, không nề hà bất kỳ việc gì. Mỗi khi gia đình Vân có việc, anh chàng xắn tay vào làm, hỗ trợ hết sức. Gia đình Vân nhìn thấy được sự cố gắng, nỗ lực vượt khó của Nam.

Gia đình họ nhà trai trong ngày ăn hỏi.

2 bà thông gia có tình cảm tốt đẹp.

Một hôm, Nam rủ Vân sang nhà ăn cơm cùng cả gia đình. Trong lần đầu gặp gỡ con dâu tương lai, ấn tượng của bà Nguyệt là: “Hôm đó ăn xong, bố mẹ dọn còn con dâu tương lai ngồi im, chẳng làm gì”. Lát sau, khi Vân về, bà Nguyệt cũng nhẹ nhàng hỏi con trai: “Con ơi, nhà Vân có giúp việc à? Mẹ thấy ăn xong bạn ấy chẳng có biểu cảm gì”.

Lúc này, Nam phân trần: “Vân là người phụ nữ hiện đại mẹ ạ. Bọn con bàn nhau rồi, kết hôn xong nếu Vân nấu cơm thì con rửa bát, hoặc ngược lại, nói chung là chia sẻ việc nhà với nhau”.

Trong khi đó, ông An thì cười lớn và bày tỏ ủng hộ quan điểm của con trai. Người bố tâm sự: “Sống như thế nào là do 2 đứa sắp xếp với nhau. Vợ chồng tôi cũng nhiều tuổi rồi, cứ sống cho mình thôi.

Đối với tôi khi con về làm dâu, ăn cơm xong con đòi rửa bát thì tôi tuyên bố luôn: “Rửa bát là việc của bố, bố làm 30 - 40 năm nay rồi, con không phải làm. Con cứ đến ăn là vui rồi, còn rửa bát là việc của bố vì bố thích vận động. Khi nào không làm được thì mới phải nhờ các con”. Khi Vân mới về làm dâu, ăn cơm xong là cũng bê mâm đi rửa. Tôi nói con cứ bê mâm ra chỗ bồn rửa bát. Bố hút thuốc xong là bố vào rửa, tôi thoải mái mà, có vấn đề gì đâu”.

Về phía Vân, trước đó cô cũng hơi sợ nhưng khi tiếp xúc thì thấy bố mẹ chồng đều là những người rất vui vẻ, hiền lành, dễ mến, niềm nở.

2 bà thông gia có tình cảm tốt đẹp.

Con trai làm hết việc nhà, mẹ ủng hộ 2 tay

Sau 3-4 năm hẹn hò, Nam và Vân quyết định “góp gạo thổi cơm chung”. Nghe Vân nói muốn kết hôn, gia đình đã tổ chức một cuộc họp bởi yêu là một chuyện, cưới lại là chuyện khác, cả nhà không nghĩ Vân lại chốt cưới. “Kinh tế, cơm, áo, gạo, tiền là một vấn đề rất quan trọng, nhiều đôi vợ chồng cũng cãi vã chỉ vì chuyện này. Bản thân mình đang ở với bố mẹ rất sướng, là con út nên được chiều chuộng, không phải làm gì cả. Bây giờ lấy chồng như vậy thì có chịu được không?”, Vân chia sẻ về những lo lắng của gia đình. Song, gia đình Vân rất quý mến Nam và trước sự quyết tâm của 2 đứa, mọi người cũng ủng hộ.

Trong khi đó, Nam cũng thể hiện sự nỗ lực khi quyết tâm phấn đấu, cố gắng làm việc, tích lũy, vay mượn thêm và mua được một căn nhà nho nhỏ để 2 vợ chồng ra ở riêng sau khi kết hôn.

Bố mẹ Nam cũng cố gắng tích lũy, hỗ trợ con trai 100 triệu đồng để lo đám cưới. Đồng thời, ông bà cũng chuẩn bị cho con dâu 1 chỉ vàng làm quà cưới. Món quà nhỏ nhưng khiến Vân rất xúc động vì hiểu rằng, 1 chỉ vàng đó là tất cả của bố mẹ nên cô rất trân trọng.

2 ông thông gia thường ngồi trà đá 4-5 buổi/tuần.

Sau khi kết hôn, vợ chồng Vân ra ở riêng, nhưng may mắn là nhà hai bên nội, ngoại đều ở gần, chỉ mất vài phút đi xe. Trong tuần, hai vợ chồng thường sang ăn cơm với bố mẹ 2 bên. Mối quan hệ giữa Vân và mẹ chồng khá thân thiết, cởi mở. Hai người đối xử với nhau tự nhiên, thẳng thắn như mẹ con ruột, không câu nệ hay khách sáo. Chẳng hạn, nếu mẹ chồng nấu món không hợp khẩu vị, Vân cũng thoải mái chia sẻ và bà Nguyệt vui vẻ nấu thêm món khác cho con dâu.

Những hôm Vân tự nấu ăn ở nhà, cô thường nhờ mẹ chồng đi chợ giúp bởi bà có kinh nghiệm, biết lựa chọn thực phẩm ngon mà giá cả lại phải chăng.

Trong gia đình, Nam là người đảm nhận phần lớn việc nhà, còn Vân quản lý tài chính. Trước câu hỏi có cảm thấy xót con trai không, bà Nguyệt vui vẻ nói: “Không, đàn ông là phải như vậy để cho phụ nữ có niềm tin. Tôi còn bảo con dâu cứ để cho Nam làm việc nhà nhiều vào vì mẹ thấy Nam hơi mập”.

Từng đi làm dâu khá vất vả nên giờ đây, bà Nguyệt suy nghĩ thoáng hơn và luôn mong các con được thoải mái, tình cảm mẹ con vui vẻ, giữ được sự gần gũi trong gia đình.

Nhận xét về con dâu, vợ chồng bà Nguyệt cảm nhận Vân là người sống tình cảm, có tâm, coi bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ. Nàng dâu trẻ có tính cách thoải mái, dễ gần, dễ sống. Vân quan tâm đến bố mẹ bằng những hành động thiết thực, mua sắm quần áo tặng bố mẹ. Gần đây, vợ chồng cô còn tổ chức một chuyến đi chơi nhân dịp sinh nhật mẹ chồng, khiến bà Nguyệt vô cùng xúc động.

Bà Nguyệt cũng nhìn thấy những sự tiến bộ tích cực của con dâu khi đã chủ động hỗ trợ, san sẻ với chồng công việc trong gia đình.

Cặp đôi đang tận hưởng những ngày tháng hôn nhân hạnh phúc.

Không chỉ mẹ chồng, nàng dâu hòa thuận, mối quan hệ giữa hai gia đình thông gia cũng rất gắn bó. Hai ông bố thường xuyên gặp nhau uống trà đá, trò chuyện, có khi 4-5 buổi mỗi tuần.

Về phía Vân, sau 11 tháng làm dâu, cô cảm thấy hạnh phúc và may mắn khi có bố mẹ chồng tâm lý, dễ tính. Vân thừa nhận mình là người khá thẳng thắn, đôi khi tính cách ấy có thể khiến người khác không hài lòng, nhưng bố mẹ chồng lại rất quý sự chân thành đó.

Cuộc sống hôn nhân cũng giúp Vân thay đổi thói quen chi tiêu. Nếu trước đây cô có phần thoải mái trong mua sắm thì hiện tại đã biết cân nhắc, vun vén hơn, ưu tiên những món đồ thực sự cần thiết cho gia đình.

Vợ chồng Vân dự định, trong tương lai nên công việc phát triển tốt, điều kiện kinh tế cho phép, cả hai sẽ mua một căn nhà rộng rãi hơn và đón bố mẹ chồng về sống cùng. Khép lại những chia sẻ, Vân gửi lời cảm ơn đến bố mẹ vì luôn yêu thương, thấu hiểu, cởi mở với mình, đặc biệt là đã nuôi dạy và trao cho cô một người chồng tử tế.

Nguồn: Mẹ chồng nàng dâu, Ảnh: FBNV