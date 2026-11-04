Mối quan hệ giữa Châu Bùi và Lê Khanh - vợ Quân A.P

Loạt ảnh chung khung hình của Châu Bùi và Lê Khanh đang viral trên “Thành phố sợi chỉ”.

Từ sau khi công khai mối quan hệ với Quân A.P, Lê Khanh vẫn là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm và bàn luận trên mạng xã hội. Không chỉ nhan sắc, chuyện tình của cô và nam ca sĩ, những thông tin về cuộc sống trước đây của Lê Khanh cũng liên tục được cư dân mạng tìm kiếm.

Mới đây, cộng đồng mạng tiếp tục phát hiện một chi tiết thú vị khi đào lại loạt ảnh cũ được Châu Bùi đăng tải trên Instagram. Đáng chú ý, trong những khung hình từ năm 2012 này có sự xuất hiện của Lê Khanh.

Loạt bài đăng cũ của Châu Bùi có sự xuất hiện của Lê Khanh - vợ Quân A.P đang được netizen đào lại (Ảnh: IGNV)

Ở thời điểm đó, Châu Bùi và Lê Khanh cùng chụp ảnh với một nhóm bạn, tạo dáng khá tự nhiên và thân thiết. Cả hai đều còn rất trẻ, sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, có nét trong trẻo của những nữ sinh, hot girl Hà Nội. Nếu Châu Bùi đã có nét cá tính, nổi bật thì Lê Khanh lại gây chú ý với vẻ ngoài nữ tính, dịu dàng. Nhìn lại những hình ảnh cách đây 14 năm, nhiều người không khỏi thích thú khi nhận ra hai gương mặt hiện tại đều đã trở thành những cái tên được đông đảo khán giả quan tâm.

Một số bình luận của cộng đồng mạng: - “Ủa Châu Bùi với Lê Khanh quen nhau luôn hả”. - “Chuẩn vibe hot girl Hà Nội thời ấy luôn. Cả hai đều xinh quá”. - “Châu Bùi với Lê Khanh là bạn thân à mọi người? Sao giờ không thấy cả hai tương tác gì nhỉ?”. - “Bất ngờ ghê, không nghĩ cả hai lại quen nhau luôn đó. Mà hồi đó cả hai đều xinh đỉnh”. - “Không liên quan nhưng visual của 2 chị chấn động vậy, xinh quá trời ơi”.

Được biết, Châu Bùi và Lê Khanh từng là bạn học tại trường THCS Ngô Sĩ Liên (Hà Nội). Những bức ảnh được đăng tải là dịp cả hai cùng nhóm bạn trở về thăm trường cũ. Đây cũng là lý do hai cô gái có cơ hội xuất hiện chung trong những khung hình từ thời đi học.

Lê Khanh và Châu Bùi học cùng cấp 2, cả hai đều sở hữu víual xinh đẹp, cuốn hút (Ảnh: IGNV)

Hiện tại, mỗi người đều có con đường riêng và phát triển trong những lĩnh vực khác nhau. Châu Bùi là gương mặt nổi bật của làng thời trang Việt, trong khi Lê Khanh được công chúng biết đến nhiều hơn sau khi chuyện tình với Quân A.P được công khai. Dù vậy, việc hai cái tên đang được chú ý cùng xuất hiện trong một bộ ảnh cũ vẫn khiến cư dân mạng bất ngờ, bàn tán rôm rả.

Châu Bùi, tên thật là Bùi Thái Bảo Châu, sinh năm 1997 tại Hà Nội. Cô bắt đầu được chú ý từ khi còn rất trẻ nhờ phong cách thời trang cá tính, khả năng biến hóa đa dạng và thần thái nổi bật. Từ một cô gái yêu thích việc phối đồ, Châu Bùi từng bước xây dựng tên tuổi trong lĩnh vực thời trang, trở thành một trong những fashionista có sức ảnh hưởng tại Việt Nam.

Cô từng xuất hiện tại nhiều tuần lễ thời trang lớn ở Paris, Milan, New York, đồng thời có cơ hội hợp tác với các thương hiệu thời trang quốc tế. Bên cạnh vai trò fashionista, cô còn thử sức ở lĩnh vực diễn xuất, âm nhạc và các chương trình truyền hình.

Châu Bùi hiện tại ngày càng thăng hạng nhan sắc (Ảnh: FBNV)

Ở hiện tại, Châu Bùi vẫn duy trì hoạt động trong lĩnh vực thời trang, sáng tạo nội dung và xây dựng hình ảnh cá nhân. Cô thường xuyên chia sẻ những bộ ảnh thời trang, hoạt động công việc, các chuyến đi cũng như những dự án mới trên mạng xã hội. Với hàng triệu người theo dõi, mỗi lần xuất hiện của fashionista sinh năm 1997 đều dễ dàng thu hút sự chú ý.

Trong khi đó, Lê Khanh cũng sinh năm 1997, quê Hà Nội và từng theo học Đại học Luật Hà Nội. Khác với Châu Bùi, cô không theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp mà chủ yếu hoạt động trên mạng xã hội, chia sẻ nội dung về thời trang, làm đẹp và cuộc sống thường ngày.

Trước khi được đông đảo khán giả biết đến, Lê Khanh vốn khá kín tiếng. Cô hiếm khi xuất hiện trước truyền thông hay chia sẻ quá nhiều về chuyện tình cảm. Tuy nhiên, sau khi Quân A.P chính thức công khai mối quan hệ, mọi thông tin liên quan đến cô nhanh chóng trở thành chủ đề được tìm kiếm.

Lê Khanh và Quân A.P là cặp đôi gây chú ý thời gian gần đây (ẢnH: FBNV)

Lê Khanh và Quân A.P quen nhau từ năm 15 tuổi, từng học chung trường THCS Ngô Sĩ Liên và THPT Phan Đình Phùng. Cả hai đã trải qua hành trình tình cảm kéo dài khoảng hơn chục năm, từ những rung động tuổi học trò đến khi cùng trưởng thành. Quân A.P từng tiết lộ Lê Khanh là mối tình đầu, đồng thời kể lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ như chuyện dành dụm tiền tiêu vặt để mua son tặng bạn gái khi còn học lớp 12.

Cuối tháng 10/2026, cặp đôi lần đầu thoải mái xuất hiện công khai bên nhau qua MV 3 Phải 6 Đừng và chương trình Running Man Vietnam. Quân A.P cũng xác nhận cả hai đang chuẩn bị cho đám cưới trong thời gian tới.