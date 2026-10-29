Ở tuổi 38, Hà Linh vẫn tham vọng kiếm tiền, thích thử sức với những lĩnh vực mới nhưng đã biết nói “không” với những cơ hội không còn phù hợp.

Tuổi 20, gặp một cơ hội hay ho, những năng lượng trẻ hiếu chiến sẽ nhanh chóng: “Ok, vào việc!”

Đến tuổi 30, vẫn thích kiếm tiền, vẫn muốn thử cái mới, vẫn có vô vàn thứ muốn làm. Chỉ là trước khi gật đầu, người ta bắt đầu có thêm những đắn đo: Mất bao nhiêu thời gian? Có ảnh hưởng đến sức khỏe không? Có phải bớt thời gian cho gia đình không? Và quan trọng nhất: Có xứng đáng đánh đổi không?

Hay có những điều mà mười tám, đôi mươi từng rất tin tưởng, khẳng định chắc nịch bắt đầu được nhìn khác đi. Một cửa hàng kinh doanh không còn ra lợi nhuận thì có để đóng cửa. Một mối quan hệ không còn phù hợp thì dừng lại và học cách thích nghi. Những món đồ từng rất muốn mua để thể hiện “tôi giàu có và tài giỏi” có thể nhường chỗ cho một chuyến đi, một trải nghiệm hay đơn giản là vài tiếng thật sự dành cho gia đình.

Cũng từ đó, nhiều người bắt đầu có một cách khác để chọn việc mình làm, người mình giữ và cuộc sống mình muốn.

Và câu chuyện của Hà Linh ở tuổi 38 cũng bắt đầu từ những thay đổi như thế.

Nguyễn Hà Linh Còn được biết đến với tên: Hà Linh "nghiện nhà". Sinh năm: 1988 Công việc: Doanh nhân, nhà sáng tạo nội dung. Lĩnh vực hoạt động: Kinh doanh, F&B, bất động sản lưu trú/Airbnb và sáng tạo nội dung về nhà cửa, lifestyle. Hiện tại, bên cạnh hoạt động kinh doanh và sáng tạo nội dung, Hà Linh còn đảm nhận vai trò coaching 1:1 cho những người muốn làm Airbnb.

The30s TALK - Hà Linh “Nghiện Nhà”: Còn thấy tôi xuất hiện trên mạng nghĩa là tôi vẫn còn cần kiếm tiền

10 năm trước sẽ “say yes” vô điều kiện, hiện tại đã biết đặt câu hỏi: “Sự đánh đổi đó có xứng đáng với những gì mình đang có?”

- Ở tuổi 30s, điều gì mất đi nhưng chị lại thấy biết ơn vì cái mất đó?

Ở tuổi 30 trở đi, mình không còn muốn chứng minh, giải thích hay biện minh cho bản thân. Trước đây, vì hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, tham gia nhiều mảng và làm nhà sáng tạo nội dung, mình rất mong muốn được công nhận, được mọi người nhắc đến.

Nhưng hiện tại, mình thấy quan trọng nhất là kết quả mình làm được. Dù có người nói ra nói vào hay có thể gọi là thị phi, mình cũng không còn muốn giải thích như năm 20 tuổi. Mình cứ làm thôi, ai thực sự theo dõi mình sẽ hiểu.

- Có điều gì chị từng rất tin tưởng ở tuổi 20 nhưng bây giờ không còn tin nữa?

Mình nghĩ có lẽ là sự tin người. Hồi trẻ, mình hay nghĩ những ai trông thành công thì chắc chắn sẽ thành công.

Qua nhiều năm tiếp xúc với các đối tác, cộng sự và nhiều người khác nhau, mình chín chắn hơn trong cách nhìn nhận một người: họ có thực sự tiềm năng như cách đang thể hiện hay không, từ quần áo, kỹ năng đến những thành tựu họ kể ra có phản ánh đúng con người họ hay không.

- Gần đây, chị tiêu nhiều thời gian hơn cho điều gì mà tuổi 20 sẽ thấy rất... chán?

Mình từng rất thích mua sắm, đặc biệt là hàng hiệu, vì nghĩ đó là minh chứng cho thành công. Khi mặc một chiếc áo hay đeo một chiếc túi hiệu, mình thấy nó rất quan trọng với bản thân.

Nhưng bây giờ, mình thích đầu tư cho trải nghiệm, kiến thức và những thứ “vô hình” nhưng đem lại giá trị bên trong. Chẳng hạn như thuê huấn luyện viên cho sức khỏe, đi du lịch để mở mang kiến thức hay dành nhiều thời gian hơn cho người thân, gia đình. Đó cũng là điều mình thấy bản thân đã khác so với thời trẻ.

- Nếu chỉ được giữ lại một phiên bản của mình trong 10 năm qua, chị sẽ chọn phiên bản nào?

Chắc mình sẽ chọn phiên bản chính mình bây giờ. Mình vẫn có đam mê, nhiệt huyết, tham vọng muốn làm nhiều thứ nhưng chín chắn hơn, biết nói “không” với những điều không còn phù hợp.

- Nhìn lại hành trình 10 năm, điều gì ở Hà Linh thay đổi nhiều nhất: thứ chị muốn có, cách chị kiếm nó, hay đơn giản hơn là ngoại hình, sở thích,...?

Mình nghĩ là ngoại hình, cảm giác trông mình trẻ hơn ngày xưa. Mọi người cũng hay khen mình vậy.

Nhưng có lẽ quan trọng hơn là thần thái của một người đã trải qua nhiều năm tháng tuổi trẻ. Gọi là bươn chải cũng đúng vì mình bắt đầu kinh doanh từ rất sớm, từ cấp 3. Hành trình đó cho mình trải nghiệm nhiều cung bậc, gặp nhiều người khác nhau. Mình nghĩ đó là điều may mắn, không thể đánh đổi được.

Các bạn trẻ bây giờ cũng rất coi trọng việc giao lưu, mở rộng networking. Ngày xưa mình từng làm trong một tập đoàn lớn, có những mối quan hệ từ đó hay từ khách hàng. Tư duy của họ rất đáng để học hỏi và cho mình cơ hội tích lũy.

Do đó, đến tuổi này mọi người nhìn vào mình vẫn sẽ thấy một Hà Linh cá tính, năng động, trẻ trung, tinh anh nhưng đâu đó có thần thái của một người nhiều kinh nghiệm.

- Tuy nhiên chị có thấy bản thân mình “đằm” hơn trước không? Thấy rõ nhất là ngoại hình của chị với mái tóc đã tối màu hơn so với trước đây?

Mỗi thời điểm mình sẽ chọn một cách xuất hiện khác nhau. Hà Linh của bây giờ muốn mọi người ấn tượng sâu hơn, không chỉ ở sự nổi bật như màu tóc ngày xưa. Giờ mình để tóc dài, màu trầm hơn nhưng mọi người vẫn hay nhận xét vui là trông slay hơn. Đó đều là những phản hồi khá tích cực từ người xem clip của mình.

- Nếu nhìn những gì chị đã làm từ trước đến giờ: kinh doanh, F&B, xây dựng cộng đồng, làm content rồi giờ coaching 1:1 cho những người muốn làm Airbnb - nhiều người sẽ thấy chị khá “khó ngồi yên”. Vì sao chị lại thích làm nhiều thứ như vậy?

Có khi mình cũng thuộc dạng tăng động nhẹ (ADHD), mình nghĩ vậy.

Việc gì đến tay mình cũng sẽ làm, có cơ hội là muốn thử thách. Có lẽ mình luôn muốn thử thách bản thân trong những điều kiện cần sự bứt phá hơn nữa.

Ví dụ như chuỗi nhà hàng Thái đã hoạt động ổn định, khi mở thêm chi nhánh mới thì mình sẽ dành thời gian vào đó. Nhưng xong xuôi rồi mình lại rảnh, lại cần một “doping” khác để bản thân luôn có một nấc thang tiếp theo, thấy mình học được nhiều hơn và đem lại giá trị.

Mỗi thứ mình làm đều hướng đến sự duy mỹ. Làm nhà hàng không chỉ là món ăn ngon mà còn phải trình bày đẹp, không gian đẹp. Với Airbnb cũng vậy, mình thích nhà đẹp, muốn sống trong không gian xịn để khách hàng cũng có trải nghiệm như vậy. Mỗi công việc cho mình cơ hội trải nghiệm, nhìn ngắm và đó là điều không thể đo được bằng tiền.

Trong mỗi việc mình làm, mình đều xem nó đem lại giá trị gì, trước tiên là cho bản thân, phải khiến mình vui và thích đã. Mình không thích ngồi yên một chỗ, lúc nào cũng phải đi. 20 năm qua, mình chưa bao giờ có một văn phòng cố định, lúc nào cũng di chuyển và làm việc trên điện thoại hoặc máy tính bảng.

- Như chị chia sẻ, bản thân là người sẽ đón nhận các cơ hội nhưng có phải cái gì đến mình cũng đồng ý không hay phải có một tiêu chuẩn cụ thể nào đó?

Những năm 20 tuổi, mình rất hiếu chiến, thích khởi nghiệp và có tinh thần dám làm rất mạnh. Hồi đó mình cũng không có nhiều sự quan ngại vì chưa vấp ngã nhiều.

Đến hiện tại, mình học được cách nói “không” với những cơ hội chưa phù hợp. Mình luôn tự hỏi sự đầu tư về thời gian, công sức có xứng đáng với năng lượng hiện tại của mình không. Còn ngày xưa, ai rủ gì mình làm đó, không nề hà, cũng không đặt câu hỏi gì mà sẽ đầu tư chung luôn.

- Vậy để giới thiệu về bản thân một cách rõ nét nhất, chị sẽ muốn mọi người nhớ đến mình với vai trò gì?

Đến giờ chắc mọi người sẽ nhớ nhất mình trong mảng Airbnb vì mình hay quay về nội dung này, nhà cửa cũng là đam mê của mình. Nhưng mình nghĩ tinh thần thực chiến trong mỗi việc mình làm mới là điều định nghĩa đúng nhất. Và mình sẽ luôn chia sẻ quá trình trong mọi thứ mình theo đuổi.

- Nhưng làm nhiều thứ cùng lúc như vậy, chị có từng bị quá tải không?

Thực ra ai cũng vậy, nói không quá tải là nói dối. Đã làm nhiều, tham công tiếc việc thì áp lực là không tránh khỏi. Mình cũng chỉ có 24 tiếng một ngày, ngủ 6 tiếng chỉ còn 18 tiếng, chưa kể những trách nhiệm khác trong cuộc sống như gia đình.

Áp lực lớn nhất của mình là cân bằng thời gian dành cho công việc và các hoạt động cá nhân. Bây giờ mình cũng là một người mẹ, cần dành thời gian cho con và con đang ngày một lớn hơn, nhưng những chuyến công tác dài ngày, những dự án liên tục vẫn tiếp diễn.

Giống như bạn hỏi mình một ngày của mình sẽ như thế nào, sau cuộc trò chuyện này mình sẽ đi đâu,... thì mình sẽ lại đến một buổi quay khác, một công việc khác. Tức là nó sẽ diễn ra liên tục như vậy. Điều này khiến việc đi chơi với con mình cũng phải đưa vào lịch, để nó trở thành một lịch trình mà mình không thể bị đẩy đi hay trôi mất. Lúc áp lực là khi mình không làm trọn vẹn được những điều mình ấp ủ, mong muốn.

- Bây giờ nếu có một cơ hội rất lớn nhưng chị biết trước nó sẽ lấy đi 6 tháng hoặc 1 năm thời gian riêng, chị sẽ nghĩ đến điều gì đầu tiên? Tiền, cơ hội, sự thú vị hay đơn giản là mình có thật sự muốn làm không?

Điều đó sẽ quay lại với các tiêu chí làm việc: tiền, cơ hội đến với bản thân hay những giá trị đường dài mình sẽ nhận được. Trước đây, chỉ cần một trong các tiêu chí là mình sẽ “say yes” ngay. Nhưng hiện tại, nếu một cơ hội phải mất từ 6 tháng đến 1 năm thì điều đầu tiên mình cân nhắc sẽ là thời gian.

Liệu sự đánh đổi đó có xứng đáng với những gì mình đang có như sức khỏe, mối quan hệ gia đình,... hay không. Phải đủ các yếu tố mình mới bắt đầu làm, còn nếu không mình sẽ tự cân đối lại những gì mình có.

- Chị có phải kiểu người hay tự so sánh bản thân với người khác không? Áp lực đồng trang lứa với chị ở hiện tại còn không?

Hồi trước khi đi học, mình có áp lực đồng trang lứa. Mình muốn năng động giống bạn này - vừa học giỏi, vừa làm trưởng câu lạc bộ,... Vì mình học trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam nên có rất nhiều bạn giỏi, năng nổ và mình cũng thích được như vậy. Tuy nhiên, bản thân lại hứng thú với kiếm tiền từ ngày đó nên tập trung vào việc bán hàng và chỉ giữ những sự yêu thích trong lòng.

Đến năm 20 tuổi, nhìn các bạn xung quanh mình cũng vẫn thích giống như họ. Nhưng mình vẫn ưu tiên phát triển bản thân, đi kiếm tiền từ sớm để đạt mục tiêu tự do tài chính.

Đến bây giờ mình vẫn có mục tiêu, tham vọng và những hình mẫu mà mình hướng đến. Mình cũng học theo các influencer khác trên mạng xã hội nhưng để bản thân tốt hơn, chẳng hạn như học cách mặc đẹp hơn, sử dụng công nghệ để trẻ trung hơn hay dù bận rộn vẫn cố gắng tập luyện để có vóc dáng chuẩn hơn,...

- Ở tuổi 38, chị còn muốn người khác nhìn mình và nghĩ “Hà Linh giỏi thật” không? Hay cảm giác được công nhận đó bây giờ không còn quan trọng bằng trước?

Mình nghĩ lúc nào mọi người cũng sẽ nghĩ “Hà Linh giỏi” thôi nên việc được công nhận hay không không còn là điều mình đau đáu nữa. Nói vậy không có nghĩa là mình tự phụ, mà mình hiểu mỗi người có một thế mạnh khác nhau, có thể giỏi ở nhiều lĩnh vực, thậm chí còn cân bằng tốt hơn mình.

Được công nhận thì ai cũng thích, vì những gì mình làm được người khác khen. Nhưng quan trọng hơn vẫn là tự mình thấy thích, tâm đắc với những gì đang làm để chính mình cũng hài lòng với kết quả đạt được.

Biết buông những điều không còn phù hợp cũng là một cách để thấy mình đã đủ

- Thực ra việc từ chối đôi khi lại khó hơn là gật đầu đồng ý, ai cũng sợ mình sẽ tiếc hay bỏ lỡ gì đó. Với chị thì sao, chị có từng mạnh dạn từ bỏ/buông bỏ điều gì chưa?

Với mình, kỹ năng buông bỏ một điều gì đó đòi hỏi phải là một người rất bản lĩnh và quyết đoán. Đôi khi mình phải vượt qua cái ngưỡng của bản thân để đối diện với chính nó.

Ví dụ, mở một cửa hàng đã khó nhưng quyết định đóng một cửa hàng còn khó hơn. Vì mình phải thành thật với chính mình, không chạy theo hào nhoáng, không sợ mất mặt hay xấu hổ. Có không ít người gồng lỗ nhiều năm để giữ sĩ diện với họ hàng, bạn bè hay muốn chứng tỏ bản thân. Nhưng đến cuối cùng, chúng ta còn lại gì?

Mỗi khi buông bỏ, đương nhiên sẽ có tiếc nuối và mất mát. Thế nhưng điều mình cho là “xương sống” để tiếp tục bước đi là luôn chiêm nghiệm: Điều gì còn lại với mình? Gia đình, sức khỏe, những người thân yêu vẫn còn đây, chỉ cần vậy thôi mình vẫn sẽ làm được hết. Vì ai trong chúng ta cũng bắt đầu từ con số 0, may mắn thì không bắt đầu từ con số âm. Đó là góc nhìn tích cực của mình.

Trong cuộc sống sẽ có những điều chúng ta không mong muốn. Như chuyện ly hôn của mình cũng vậy. Bố mẹ từng rất lo ngại, buồn rầu và không muốn điều này xảy ra vì sợ con gái mang tiếng bỏ chồng, điều tiếng xã hội và sợ mình khổ. Nhưng bản thân mình không nghĩ vậy.

Có thể không là vợ chồng nhưng sẽ bước tiếp trên một vai trò khác, là người cộng sự, là bố mẹ của một cô con gái. Chúng ta chỉ đang chuyển trạng thái mà thôi. Nếu nó đem lại sự cân bằng hơn thì chúng ta đã là người trưởng thành, sẽ học cách nhìn nhận và chấp nhận nó một cách tích cực nhất có thể.

- Như vậy, nhìn lại quyết định ly hôn của mình, chị thấy đó là một quyết định rất khó để buông một cuộc hôn nhân, hay lúc đó chị đơn giản nghĩ: “Mình muốn sống thế này hơn”?

Để đưa ra quyết định buông bỏ một cuộc hôn nhân với người mình xác định sẽ đi đường dài và còn là bố của con mình, đòi hỏi một sự cân nhắc rất lớn. Mình cũng mất một thời gian dài để suy nghĩ xem đó có thực sự là quyết định đúng đắn hay không.

Có những cuộc hôn nhân cố gắng kéo dài nhưng mình sống không hạnh phúc hay lừa dối nhau thì sẽ là điều đáng trách hơn. Mình không áp đặt bất kỳ mối quan hệ nào nhưng với mình, mình xứng đáng được sống với bản thân, theo đuổi những vai trò, trách nhiệm mà mình muốn.

Cuộc đời nói dài thì cũng dài nhưng nếu nói ngắn thì cũng rất ngắn. Nếu cứ cố chấp với những điều không còn phù hợp nữa thì cũng không phải một cách hay.

- Sau chuyện đó, cách chị nhìn về hôn nhân có thay đổi như thế nào?

Trước khi bước vào hôn nhân hay thời mười tám, đôi mươi, mình nghĩ ai cũng tò mò người chồng tương lai sẽ như thế nào. Hồi đó mình rất sợ chuyện ly hôn vì nghĩ nếu đã lấy ai thì sẽ gắn bó với người đó cả đời.

Nhưng đến bây giờ, mình nghĩ quan trọng là cảm xúc. Khi mình sống, mình được hết mình với lựa chọn và cứ vui vẻ, nhìn vào điểm tích cực của mối quan hệ dù chưa biết có đi lâu dài với nhau hay không.

Nói thật, không phải giờ mình sợ hôn nhân. Chỉ là mình nghĩ giờ ai yêu mình sẽ hơi thiệt thòi một chút vì mình khá mạnh mẽ và cũng đã có khá đủ đầy. Hôn nhân đã trải qua, con cái có rồi, nhà cửa cũng có rồi, mình có gì để thiếu đâu. Nhưng một người phụ nữ, mình nghĩ sẽ luôn muốn có một người bạn đồng hành trên mỗi chặng đường, mỗi giai đoạn sẽ là một người phù hợp.

- Được biết, sau ly hôn, hai người vẫn giữ mối quan hệ khá tốt, cùng chăm sóc con và thỉnh thoảng vẫn xuất hiện cùng nhau. Thực tế hai người đã phải làm gì để có thể vẫn ở cạnh nhau như vậy khi không còn là vợ chồng?

Đó là cả một quá trình. Nếu nói mình đã vượt qua rồi thì không hẳn, vì đã là tình yêu, trách nhiệm và mối quan hệ cũ thì không ai cảm thấy bình thường khi gặp lại người cũ. Nhưng mình và bố của Lisa (con gái - PV) cũng đã đối thoại nhiều lần, xem điều gì là quan trọng nhất. Chúng mình hiểu rằng với con cái, việc bố mẹ hòa thuận, đi cùng với con là rất quan trọng.

Nếu bố mẹ không nói chuyện với nhau, “chiến tranh lạnh”, con cái sẽ cảm nhận được rất rõ. Nên dù con không ở chung với cả bố và mẹ thì tối thiểu 1 tuần vẫn phải có những buổi đi ăn gia đình, bố mẹ vẫn vui vẻ trò chuyện, thăm hỏi nhau, thậm chí 1 năm có 1-2 lần đưa con đi du lịch chung để con vẫn cảm nhận được đầy đủ tình yêu thương từ cả bố và mẹ. Mình còn hay trêu, nếu anh có người mới, em cũng có người mới thì cả 2 gia đình vẫn đi chung với nhau.

Điều này không dễ gặp trong xã hội hiện tại nhưng cũng không phải không thể làm được. Đương nhiên, cũng phải có một người tâm lý vững để đưa ra lựa chọn điều gì tốt cho bố cục chung. Cảm xúc không thể nói vui vẻ là vui vẻ được luôn, có lúc bố Lisa không thích cái này hay mình cũng không thích điều kia, nhưng vì con, vì một mục tiêu chung thì mình sẽ bớt đi cái tôi. Hơn nữa, giờ khi không ở chung nhà, bớt được nhiều va chạm nhỏ nhặt thì khi gặp lại nhau cũng dễ đối thoại hơn.

- Với một phụ nữ đã bước sang U40, lại có con và sự nghiệp riêng, chị thấy mình đang được tự do hơn hay lại có thêm rất nhiều thứ phải lo?

Câu hỏi này thú thật mình cũng chưa tìm được câu trả lời.

Mình làm việc cật lực từ năm 16 tuổi để hướng đến tự do tài chính. Nhưng ở ngưỡng tự do tài chính, chúng ta cũng phải có những trách nhiệm rất lớn. Có công ty, có đội ngũ giúp doanh nghiệp vận hành, đó chính là những trách nhiệm khiến mình cảm thấy không có sự tự do.

Dù hiện tại mình có thể chọn nghỉ ngơi bất cứ lúc nào, đi đến quốc gia nào cũng được nhưng mình vẫn phải về, vẫn có sự ràng buộc và luôn phải sẵn sàng để nhỡ có gì là phải làm ngay. Có con thì mình cũng không còn đi lúc nào cũng được vì sẽ cảm thấy tội lỗi khi để con ở nhà nhiều quá.

Khi mình là trụ cột của gia đình, thích độc lập, tự do, chủ động mọi thứ thì cái giá là mình cũng phải rất nỗ lực mới đạt được. Và nỗ lực đó được trả bằng tiền bạc, sức khỏe và sự tự do của mình.

- “Thế hệ bánh mì kẹp” - những người đứng giữa cha mẹ đang già đi và con cái đang lớn lên. Chị trải qua và cân bằng điều này thế nào?

Sẽ không có sự cân bằng tuyệt đối nào cả. Nhất là những người làm kinh doanh như mình, cân bằng là một sự xa xỉ. Nhưng mình thấy may mắn vì công việc cho phép mình vừa làm việc vừa có cơ hội chăm sóc gia đình.

Ví dụ khi mình cần quay chụp, quảng bá cho các khu nghỉ dưỡng, mình có thể đưa gia đình theo, mọi người vui chơi với nhau còn mình vẫn đảm bảo được công việc.

Mọi người có thể không thích đi chơi kết hợp công việc nhưng đó lại là lựa chọn của mình. Và cũng rất may mắn khi gia đình ủng hộ, hỗ trợ mình.

- Ở hiện tại, cảm giác “đủ” của chị là gì?

Cảm giác “đủ” của mình sẽ đến khi một ngày nào đó tự nhiên thấy một ngày không có bất cứ lịch gì mà chỉ dành riêng cho bản thân, con cái.

Quan điểm của mình là thời gian chất lượng. Có thể chỉ dành nửa tiếng, một tiếng cho con nhưng phải toàn tâm toàn ý, hơn là ở cả ngày nhưng mỗi người một cái điện thoại, không trò chuyện với nhau.

- Nhưng nói vậy có nghĩa, người làm kinh doanh sẽ luôn phải “vận động”, đặt mục tiêu mới chứ có bao giờ chị nghĩ đến dừng lại chưa?

Con mình năm nay 6 tuổi, mình đã hình dung đến khi con 9 - 10 tuổi, là lúc con thật sự cần mình và mình phải dành tỷ trọng thời gian cho con nhiều hơn. Vậy mình sẽ còn 2 - 3 năm nữa để kiếm tiền, xây dựng bộ máy để đến thời điểm đó mình có thể hài lòng, cho mình khoảng thời gian ngơi nghỉ.

Những năm như thế cũng là khi bố mẹ mình lớn tuổi hơn, sẽ có nhiều vấn đề sức khỏe, cần mình ở cạnh nhiều hơn. Lúc đó mình sẽ dành cho gia đình nhiều hơn nhưng cũng không hẳn dừng hoàn toàn công việc.

Bởi người làm kinh doanh sẽ luôn đặt mình ở trạng thái không hài lòng với những gì đang có. Mình cũng từng thất bại vì hài lòng quá sớm với bản thân. Qua bài học đó, mình hiểu sự chủ quan sẽ làm hỏng mô hình kinh doanh nếu không tự mình đổi mới.

Vì vậy, mình luôn đặt câu hỏi: “Điều gì mình có thể làm tốt hơn?”. Đó cũng là sự không biết đủ ở người làm kinh doanh và mình nghĩ không nên bỏ điều đó.

- Có một điều khá đặc biệt ở Hà Linh là gần như chuyện gì chị cũng có thể chia sẻ lên mạng. Chị có bao giờ tự nghĩ: “Hình như mình chia sẻ hơi nhiều” không?

Thực ra cũng có nhiều thứ mình không chia sẻ. Chẳng hạn như mình không bao giờ đăng con lên mạng, cũng không làm nội dung về con hay gia đình. Mình vẫn muốn giữ cho riêng mình nhiều thứ, đặc biệt là những khía cạnh liên quan đến gia đình. Còn mình chỉ chia sẻ góc nhìn chuyên môn.

Về đời tư, mình cũng rất hiếm khi nói ra. Chuyện ly hôn là một vấn đề lớn và cả mình và chồng cũ đều là những người được biết đến trên mạng xã hội. Nên đó như một lời thông báo để mọi người biết, tránh những hệ lụy hay hiểu nhầm không đáng có.

Mình vẫn hay nói là mình luôn quản trị rủi ro. Cái gì mình thấy có thể sẽ rủi ro cho người thân, mình đều lường trước và giữ lại cho bản thân.

- Nhiều người càng đến tuổi 30-40 lại càng có xu hướng sống kín hơn, ít đăng chuyện cá nhân, bớt giải thích về mình. Chị có bao giờ nghĩ đến chuyện một ngày mình sẽ thu mình lại không?

Mình có nói vui với mọi người là còn thấy xuất hiện trên mạng xã hội, tức là mình vẫn phải đang kiếm tiền. Câu chuyện thị phi thì đó là hai chiều. Dù là chủ đề nào, nếu cách mọi người nhìn nhận trái với cách mình truyền đạt thì mình cũng rất khó. Nên dù mình thay đổi nội dung hay cách chia sẻ, vẫn có thể xảy ra những trái chiều.

Nhưng mình cũng biết có lúc mình sẽ cần phải trầm hơn, có những thông tin phải giữ cho mình nhiều hơn thay vì cái gì cũng chia sẻ.

- Nếu một ngày Hà Linh không còn làm content, không còn đăng mạng xã hội nữa, chị nghĩ cuộc sống của mình sẽ thay đổi nhiều không?

Mình chưa hình dung đến ngày đó nhưng từng nói vui với bạn bè rằng: “Linh mà giàu là sẽ biến mất khỏi mạng xã hội”. Nói vui vậy thôi nhưng mình nghĩ đó chỉ là chuyển trạng thái.

Hiện tại mình vẫn muốn chia sẻ đến nhiều người hơn những điều tích cực, được kiểm chứng. Nhưng đến một ngày nào đó, mình cũng mong không phải nghĩ hôm nay quay gì, nội dung có viral hay không mà chỉ cần mình thích thì mình quay, còn không thì mình nghỉ ngơi.