Con trai Cục trưởng Xuân Bắc đi xin việc

Đang đi concert lại tranh thủ "nộp CV", đúng là chỉ có con trai Cục trưởng Xuân Bắc mới làm được.

Trong concert mới đây của Phương Mỹ Chi tại Hà Nội, bên cạnh những nghệ sĩ khách mời trực tiếp biểu diễn, sự xuất hiện của một số gương mặt ở khu vực khán đài cũng thu hút sự chú ý. Đáng chú ý là hai anh em Nguyễn Nhật Khánh Minh (Minh "bủm", sinh năm 2007) và Nguyễn Nhật Võ Nguyên (Bi Béo, sinh năm 2009) - hai con trai của Cục trưởng - NSND Xuân Bắc.

Cả hai xuất hiện trong phần giao lưu cùng NSND Tự Long. Không cần những màn thể hiện cầu kỳ, hai cậu con trai Xuân Bắc nhanh chóng khiến khán giả chú ý bởi cách trò chuyện tự nhiên, những câu trả lời có phần tưng tửng và độ hài hước được nhận xét là giống hệt bố.

Bi Béo xuất hiện trên khán đài theo dõi concert của Phương Mỹ Chi (Nguồn: @quantrachanhsao)

Khi NSND Tự Long hỏi về cảm nhận sau khi theo dõi chương trình, Bi Béo cho biết bản thân cảm thấy rất hào hứng, đồng thời tò mò muốn xem những màn trình diễn tiếp theo của Phương Mỹ Chi. Cách trả lời thoải mái, không ngại thể hiện cảm xúc của Bi Béo khiến không khí buổi giao lưu thêm vui vẻ.

Trong khi đó, anh trai Minh "bủm" cũng “chấm điểm” cảm nghĩ rất cao cho đêm concert. Nhưng đáng chú ý hơn cả là màn tranh thủ "xin việc" ngay tại concert. Cụ thể, Minh chủ động ngỏ lời với Phương Mỹ Chi: "Chị Chi ơi, nếu Day-3 chị có một chân chạy việc gì đó, chị cho em làm được không ạ?".

Lời đề nghị xin một chân "chạy vặt" được đưa ra rất tự nhiên, thậm chí có phần nghiêm túc khiến khán giả không khỏi bật cười. Thay vì chỉ đứng giao lưu và nhận xét về chương trình, con trai cả Xuân Bắc còn tranh thủ mở rộng cơ hội việc làm cho bản thân ngay trên sân khấu.

Con trai cả của Cục trưởng Xuân Bắc - Minh "bum" gây sốt với màn xin việc ngay tại concert (Nguồn: @quantrachanhsao)

Khoảnh khắc này sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội nhanh chóng nhận về nhiều bình luận thích thú. Không ít người nhận xét hai anh em có cách nói chuyện hài hước, duyên dáng và rất biết cách tạo không khí. Nhiều bình luận còn cho rằng nhìn Minh "bủm" và Bi Béo đối đáp là thấy ngay nét tính cách của NSND Xuân Bắc, từ sự lém lỉnh đến khả năng tung hứng trong những tình huống giao tiếp.

Bên cạnh độ hài hước, diện mạo hiện tại của hai cậu con trai nam nghệ sĩ cũng là chủ đề được quan tâm. Nếu trước đây, Minh "bủm" và Bi Béo thường xuất hiện với hình ảnh những cậu nhóc tinh nghịch, quen thuộc trên truyền hình, thì hiện tại cả hai đã lớn phổng phao, có ngoại hình ngày càng chững chạc. Đặc biệt, Minh "bủm" nhận được nhiều lời khen bởi vẻ ngoài điển trai, phong thái trưởng thành ở tuổi 19.

- “Hai con trai của Xuân Bắc giống hệt bố, lúc nào cũng vui vẻ và hài hước”.

- “Ôi hai nhóc ngày nào giờ đều đã lớn, chững chạc như này rồi. Nói chuyện rất hóm hỉnh”.

- “Hài quá, hai bạn này chuẩn con của bố Xuân Bắc rồi! Nói câu nào mắc cười câu đó”.

- “Minh và Bi ngày càng điển trai nha”.

- “Đối đáp nảy số rất nhanh và vui tính, thích hai bạn này quá!”.

Minh "bủm" tên thật là Nguyễn Nhật Khánh Minh, sinh năm 2007, là con trai cả của NSND Xuân Bắc và vợ Hồng Nhung. Anh chàng từng được khán giả biết đến qua những lần xuất hiện cùng gia đình, đặc biệt là những khoảnh khắc đời thường được bố mẹ chia sẻ. Ở tuổi 19, Minh có sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình, không còn vẻ nhí nhố của một cậu bé ngày nào mà dần ra dáng thanh niên trưởng thành.

Trong khi đó, em trai Nguyễn Nhật Võ Nguyên, sinh năm 2009, được đông đảo khán giả biết đến với biệt danh Bi Béo. Cậu từng là một trong những gương mặt nhí gây chú ý của chương trình Bố ơi! Mình đi đâu thế? nhờ tính cách hài hước, biểu cảm phong phú và những câu nói khiến người xem bật cười.

Hai con trai lớn của Xuân Bắc ngày càng trưởng thành, thu hút với diện mạo điển trai, chững chạc (Ảnh: FBNV)

Thời điểm tham gia chương trình, Bi Béo gây ấn tượng bởi vẻ ngoài mũm mĩm, tính cách có phần tinh nghịch và cách phản ứng rất thật trước những tình huống bất ngờ. Sau nhiều năm, cậu đã có màn "lột xác" đáng kể về ngoại hình. Những hình ảnh mới nhất cho thấy Bi Béo cao lớn hơn, gương mặt cũng dần có nét trưởng thành. Dù vậy, sự hài hước và lối trò chuyện tự nhiên vẫn là điều khiến khán giả nhớ đến cậu.

Không chỉ gây chú ý bởi những lần xuất hiện cùng bố, hai anh em cũng từng nhận được sự quan tâm khi NSND Xuân Bắc chia sẻ những câu chuyện về gia đình và cách nuôi dạy con. Nam nghệ sĩ từng cho biết anh không đặt nặng việc các con phải đạt thành tích học tập xuất sắc bằng mọi giá, mà quan tâm nhiều hơn đến việc hình thành ý thức, trách nhiệm và khả năng tự quyết định.

Xuân Bắc cũng thường để các con được bày tỏ suy nghĩ, có chính kiến riêng và tự chịu trách nhiệm với những lựa chọn của mình. Trong gia đình, anh không muốn các con chỉ biết nghe lời một cách máy móc mà cần hiểu vì sao mình nên làm điều đó. Đây cũng là cách để những đứa trẻ từng bước trưởng thành, biết ứng xử và chủ động hơn trong cuộc sống.