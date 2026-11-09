Chân dung người vợ kín tiếng của CEO NVIDIA đang rơi vào tâm điểm ồn ào ngoại tình của chồng

Trái ngược với người chồng nổi tiếng, bà Lori Huang có cuộc sống khá kín đáo.

Đời tư của Jensen Huang - CEO “đế chế chip” NVIDIA đang trở thành tâm điểm chú ý toàn cầu khi bức thư xin lỗi của ông được công bố. Trong đó, CEO 63 tuổi thẳng thắn thừa nhận đã phản bội vợ, đồng thời gửi lời xin lỗi tới gia đình vì những tổn thương do hành động của mình gây ra.

“Tôi đã không chung thủy với vợ. Những hành động của tôi đã làm tổn thương bà ấy và các con. Không có lời biện minh nào cho những gì tôi đã làm. Tôi thực sự xin lỗi”, Jensen viết trong bức thư được The Washington Post đăng tải. Ông cũng nhận hoàn toàn trách nhiệm về những gì đã xảy ra, đồng thời bày tỏ hy vọng có thể từng bước lấy lại niềm tin của vợ con.

Jensen Huang - CEO NVIDIA (Ảnh: EPA-EFE)

Lời thừa nhận này xuất hiện sau loạt thông tin do Financial Times và một số cơ quan truyền thông Mỹ đăng tải về mối quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân giữa Jensen Huang và Alice Huang, một nữ lãnh đạo tại Megaspeed, công ty có trụ sở ở Singapore.

Giữa những ồn ào xoay quanh người đứng đầu đế chế chip AI, sự chú ý của công chúng cũng đổ dồn về Lori Huang - người phụ nữ đã kết hôn với Jensen khoảng 40 năm, đồng hành cùng ông từ thời sinh viên và có 2 người con chung. Khác với người chồng thường xuyên xuất hiện trước truyền thông, Lori duy trì cuộc sống kín tiếng, ít chia sẻ về đời tư.

Lori Huang, tên thời con gái là Lori Mills, gặp Jensen khi cả hai còn là sinh viên ngành kỹ thuật tại Đại học Oregon State (Mỹ). Theo thông tin do chính ngôi trường này công bố, Lori tốt nghiệp năm 1985 với bằng Cử nhân Kỹ thuật điện (BSEE). Thời điểm gặp nhau, bà 19 tuổi, còn Jensen mới 17 tuổi. Trong lớp học có khoảng 250 sinh viên nhưng chỉ có 3 nữ sinh và Lori là một trong số đó.

Câu chuyện làm quen của hai người từng được Jensen kể lại trong một cuộc phỏng vấn tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong (Trung Quốc). Khi ấy, ông chủ động tiến đến chỗ Lori và hỏi: "Bạn có muốn xem bài tập về nhà của tôi không?". Jensen còn hứa nếu cả hai cùng làm bài tập vào mỗi Chủ nhật, Lori sẽ đạt toàn điểm A.

Lời đề nghị tưởng chừng đơn giản ấy mở đầu cho những buổi hẹn hò vào mỗi Chủ nhật. Jensen cũng từng nói với bạn gái rằng ông sẽ trở thành CEO trước tuổi 30. Năm 1993, ông cùng hai cộng sự thành lập Nvidia, thực hiện lời hứa năm nào. Theo thông tin từ Đại học Oregon State, hai người kết hôn khoảng 5 năm sau khi gặp nhau.

Trong một lần chia sẻ về quãng thời gian đại học, Jensen từng gọi việc gặp Lori là sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Ông cũng cho biết chính những năm tháng tại Oregon State đã giúp mình tìm thấy niềm đam mê thực sự với công nghệ và kỹ thuật máy tính.

Hình ảnh hiếm hoi của 2 vợ chồng khi còn trẻ (Ảnh: JD Supra)

Trong khi Jensen Huang thường xuyên xuất hiện trên sân khấu công nghệ quốc tế, Lori lại lựa chọn cuộc sống tương đối kín đáo. Bà ít trả lời phỏng vấn, hiếm khi chia sẻ chuyện gia đình và chủ yếu được truyền thông nhắc đến thông qua các hoạt động từ thiện cùng chồng.

Lori đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Jen-Hsun and Lori Huang Foundation - quỹ từ thiện do hai vợ chồng đồng sáng lập. Quỹ tập trung hỗ trợ giáo dục đại học, y tế cộng đồng, khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM), đồng thời đóng góp cho các tổ chức cộng đồng tại khu vực vịnh San Francisco (Mỹ).

Vợ chồng Jensen Huang cũng là những nhà tài trợ lớn cho Đại học Oregon State và Đại học Stanford. Năm 2022, hai người đóng góp 50 triệu USD cho Oregon State University Foundation để xây dựng trung tâm nghiên cứu và giáo dục về trí tuệ nhân tạo, khoa học vật liệu và robot. Công trình được đặt tên Jen-Hsun and Lori Huang Collaborative Innovation Complex nhằm ghi nhận đóng góp của hai cựu sinh viên.

Theo thông tin được công bố, Lori và Jensen có 2 người con. Con gái Madison Huang hiện giữ vị trí Giám đốc Marketing tại Nvidia, trong khi con trai Spencer Huang là quản lý sản phẩm cấp cao của công ty. Cả hai đều từng thực tập tại Nvidia trước khi đảm nhiệm những vị trí chính thức.

Jensen từng tiết lộ vợ và con gái là những người lựa chọn trang phục cho mình, trong đó có chiếc áo khoác da màu đen đã trở thành dấu ấn quen thuộc của vị CEO. Trong chương trình trực tuyến The Moment của HP, ông vui vẻ chia sẻ: "Tôi rất vui vì vợ và con gái là những người chọn quần áo cho mình".

(Ảnh: Getty Images)

Nguồn: SCMP, The Washington Post