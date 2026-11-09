Phát hiện quả trứng 3.000 năm tuổi, láng giềng Việt Nam mang tới bảo tàng trưng bày

Hình dạng quả trứng được duy trì nguyên vẹn sau 3 thiên niên kỷ.

Một chiếc vỏ trứng có niên đại hơn 3.000 năm đang được trưng bày tại một bảo tàng ở Trung Quốc, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Đáng chú ý, dù trải qua hàng thiên niên kỷ, một trong ba chiếc vỏ trứng được khai quật vẫn giữ được hình dạng gần như nguyên vẹn.

Ngày 1/11, một tài khoản mạng xã hội Trung Quốc đăng tải hình ảnh chụp tại Bảo tàng huyện Dụ (Yu County), tỉnh Hà Bắc, miền Bắc nước này, kèm dòng chia sẻ hài hước: "Nếu giữ lại vỏ trứng trong 3.000 năm, chúng cũng có thể trở thành di vật văn hóa".

Trong bức ảnh, một chiếc vỏ trứng nhỏ màu vàng nhạt được đặt bên trong tủ kính trưng bày. Theo thông tin trên bảng giới thiệu, hiện vật này có niên đại từ thời nhà Hạ và nhà Thương, cách đây hơn 3.000 năm.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người tỏ ra bất ngờ khi một vật dụng tưởng chừng rất bình thường, dễ vỡ và khó bảo quản như vỏ trứng lại có thể tồn tại qua hàng nghìn năm để trở thành hiện vật khảo cổ.

Theo Shangyou News, nhân viên chuyên môn của bảo tàng cho biết, tổng cộng 3 quả trứng đã được khai quật tại di chỉ Trang Kha (Zhuangke), thuộc huyện Dụ. Các quả trứng được tìm thấy bên trong một chiếc bình gốm.

Sau hơn 3.000 năm, lòng trắng và lòng đỏ của trứng đã hoàn toàn biến mất. Trong số 3 chiếc vỏ trứng, hai chiếc bị hư hại, chỉ còn một chiếc giữ được hình dạng tương đối nguyên vẹn. Trên bề mặt vỏ trứng màu vàng nhạt hiện vẫn có thể quan sát thấy những vết nứt nhỏ.

Các chuyên gia bảo tàng nhận định, những quả trứng này nhiều khả năng từng là một phần trong khẩu phần ăn hằng ngày của cư dân sinh sống tại khu vực vào thời kỳ đó. Việc chúng được tìm thấy tại một di chỉ có niên đại từ thời nhà Hạ và nhà Thương mang lại bằng chứng trực quan phục vụ nghiên cứu tập quán ăn uống cũng như hoạt động chăn nuôi gia cầm của người xưa.

Lý giải việc một vật liệu mỏng manh như vỏ trứng có thể tồn tại qua hàng thiên niên kỷ, nhân viên bảo tàng cho biết điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có môi trường chôn lấp và điều kiện bảo quản sau khi được phát hiện.

Dù không phải hiện vật có giá trị lớn về mặt vật chất, chiếc vỏ trứng 3.000 năm tuổi vẫn mang ý nghĩa khảo cổ đáng chú ý, giúp các nhà nghiên cứu có thêm dữ liệu để hình dung về đời sống sinh hoạt của con người cách đây hàng nghìn năm.

Tham khảo: Global Times