Ngồi cạnh ở quán bar, khoác vai tại nhà hàng: Loạt ảnh Jensen Huang bên Alice Huang giữa ồn ào ngoại tình

Từ bức ảnh nâng ly giữa giới công nghệ đến khoảnh khắc người phụ nữ mặc váy hồng khoác vai, những lần Jensen Huang xuất hiện cùng Alice Huang nay được nhìn lại trong một bối cảnh khác.

Một bức ảnh ánh sáng vàng, chiếc áo khoác da đen quen thuộc và người phụ nữ ngồi ngay bên cạnh. Nếu chỉ nhìn phiên bản cắt gọn, đây dễ trở thành khung hình khiến người xem muốn biết thêm: Cô ấy là ai, và hai người đã xuất hiện cùng nhau từ khi nào?

Giữa lúc CEO Nvidia Jensen Huang thừa nhận không chung thủy với vợ, những hình ảnh cũ có mặt ông và Alice Huang được báo chí đăng lại. Các tư liệu dẫn về ít nhất hai dịp tại Đài Bắc: một cuộc gặp giữa những người trong ngành công nghệ năm 2024 và một bữa tối tại nhà hàng năm 2025.

Bức ảnh ở quán bar: Bản đầy đủ còn có những ai?

Bức ảnh nhóm tại Đài Bắc năm 2024, được SBS đăng lại từ bài đăng của NetThunder. Nguồn: NetThunder/LinkedIn, qua SBS.

Trong bản rộng, Huang ngồi giữa một nhóm người, tay cầm ly, xung quanh cũng có những người đang nâng đồ uống. Người phụ nữ mặc trang phục tông hồng ngồi sát bên ông là nhân vật được SBS và các báo khác xác định là Alice Huang. Bối cảnh được ghi nhận là một quán bar tại Đài Bắc vào tháng 6/2024.

Điểm đáng chú ý nằm ngay trong bài đăng gốc. NetThunder giới thiệu những người có mặt gồm các lãnh đạo của Gigabyte, NetThunder, Nvidia và người được ghi tên là “Megaspeed Chairwoman Alice Wong”. Nội dung đi kèm nói về Computex, các đối tác và cơ hội trong ngành trí tuệ nhân tạo.

Như vậy, bức hình không xuất phát từ một tài khoản săn ảnh đời tư. Nó từng được chính doanh nghiệp công khai trong một bài đăng về kết nối kinh doanh. Phần bị cắt đi ở hai bên cũng là phần giúp người xem hiểu rõ hơn hoàn cảnh: đây là cuộc gặp có nhiều người tham dự.

Một năm sau, người phụ nữ mặc váy hồng lại xuất hiện

Jensen Huang và Alice Huang trong hình ảnh tại nhà hàng ở Đài Bắc năm 2025. Nguồn: Sunday Times, qua VnExpress.

Ở loạt ảnh tiếp theo, Huang mặc áo phông đen, giơ tay chào bên cửa nhà hàng. Phía sau ông là người phụ nữ mặc váy hồng không tay, cầm ly và mỉm cười. VnExpress chú thích hai nhân vật là Jensen Huang và Alice Huang, đồng thời dẫn video ghi lại lần họ rời nhà hàng tại Đài Bắc ngày 22/5/2025.

NOWnews đưa tin ngay tối hôm đó rằng Huang tới dùng bữa trước khi kết thúc chuyến đi dự Computex. Ông còn mang cơm rang ra mời những người đứng chờ và trả lời báo chí về các kế hoạch công nghệ.

Khi ấy, câu chuyện được đưa tin xoay quanh một CEO nổi tiếng thích đồ ăn Đài Loan, sẵn sàng trò chuyện với phóng viên và người hâm mộ. Nay, người phụ nữ đứng cạnh ông trở thành một chi tiết được quan tâm trong chính những tư liệu đó.

Khoảnh khắc khoác vai được ghi lại tại cùng nhà hàng

UDN chú thích ảnh chụp tối 22/5/2025 tại nhà hàng 三六食府, ghi lại Alice Huang khoác vai Jensen Huang khi trò chuyện. Nguồn: UDN.

Một bức khác do UDN công bố ghi lại góc nhìn từ phía sau người phụ nữ. Cánh tay cô đặt qua vai Huang, trong khi những người khác đứng gần đó.

Chú thích của UDN xác định người phụ nữ là Alice Huang và ghi rõ thời gian, địa điểm: tối 22/5/2025, tại nhà hàng 三六食府 ở Đài Bắc. Đây là thông tin do cơ quan báo chí cung cấp cùng ảnh, không phải phỏng đoán danh tính từ một khung hình lan truyền.

Trong bộ tư liệu tìm được, đây là khoảnh khắc thể hiện cử chỉ gần gũi rõ nhất. Tuy nhiên, hai ảnh ở cửa nhà hàng và ảnh khoác vai thuộc cùng một dịp; không thể tách chúng thành những lần gặp khác nhau để tạo cảm giác hai người liên tục bị bắt gặp.

Ảnh cũ, bối cảnh mới

Sức hút của loạt ảnh nằm ở sự thay đổi bối cảnh. Những khung hình vốn gắn với giao lưu doanh nghiệp nay được nhìn lại sau lời thừa nhận ngoại tình của người đứng đầu Nvidia.

Ngày 8/11, Huang gửi lời xin lỗi đến gia đình và các đồng nghiệp, nhận trách nhiệm về hành vi của mình. Nvidia đồng thời thông báo mở cuộc điều tra độc lập liên quan đến thông tin cho rằng ông là mục tiêu của hoạt động tình báo nước ngoài. Hội đồng quản trị cho biết chưa có cơ sở để tin an ninh quốc gia hoặc bí mật công ty đã bị xâm phạm.

Những bức ảnh xác nhận các lần xuất hiện chung đã được công khai từ trước. Chúng không tự trả lời được mối quan hệ bắt đầu lúc nào, kéo dài bao lâu hay các nghi vấn tình báo có căn cứ đến đâu.

Nhưng với người xem, tâm điểm của khung hình đã thay đổi: bên cạnh chiếc áo đen quen thuộc của “ông vua chip”, giờ là câu chuyện về người phụ nữ từng ngồi cạnh ông trong bức ảnh nâng ly.