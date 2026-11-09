Kết cục dành cho CEO NVIDIA Jensen Huang thừa nhận ngoại tình

Trong tâm thư gửi nhân viên Nvidia, CEO Nvidia Jensen Huang thừa nhận ngoại tình, đồng thời gửi lời xin lỗi đến vợ và các con.

Trong thông điệp gửi nhân viên ngày 8/11, tỷ phú Jensen Huang, nhà sáng lập kiêm CEO Nvidia, thừa nhận đã không chung thủy với vợ và nhận hoàn toàn trách nhiệm về những tổn thương gây ra cho gia đình.

“Tôi đã không chung thủy với vợ mình. Hành động của tôi đã khiến cô ấy và các con bị tổn thương. Không có lý do gì để biện minh cho những gì tôi đã làm”, ông Huang viết, đồng thời gửi lời xin lỗi đến vợ, các con và những người đang làm việc tại Nvidia.

Ông Jensen Huang - Giám đốc Điều hành Nvidia. (Ảnh: Forbes)

Nhà lãnh đạo công nghệ cho biết gia đình luôn dành cho ông tình yêu thương và sự ủng hộ, nhưng ông đã không đáp lại bằng sự trung thực và lòng chung thủy. Ông cũng bày tỏ hy vọng gia đình có thể hàn gắn và từng bước lấy lại niềm tin dành cho mình.

Không chỉ gửi lời xin lỗi đến gia đình, Jensen Huang còn thừa nhận đã không đáp ứng được trách nhiệm đối với nhân viên, hội đồng quản trị, đối tác và cổ đông Nvidia.

Ông khẳng định việc lãnh đạo Nvidia là đặc ân lớn nhất trong cuộc đời, đồng thời cam kết tiếp tục cống hiến và nỗ lực khôi phục niềm tin của những người đã đặt kỳ vọng vào mình.

Jensen Huang có phải rời ghế CEO?

Ngày 8/11, hội đồng quản trị Nvidia thông báo khởi động một cuộc điều tra độc lập với Jensen Huang. Theo thông báo của công ty, cuộc điều tra sẽ do một ủy ban gồm các thành viên hội đồng quản trị độc lập giám sát, với sự hỗ trợ của luật sư độc lập bên ngoài. Jensen Huang đã bày tỏ sự ủng hộ và cam kết hợp tác đầy đủ với quá trình này.

Cuộc điều tra sẽ xem xét toàn bộ thông tin hiện có. Hội đồng cũng khẳng định vẫn đặt niềm tin vào Jensen Huang và đội ngũ lãnh đạo Nvidia.

Về khả năng CEO Nvidia phải rời vị trí, câu trả lời hiện tại là không. Người phát ngôn Nvidia cho biết những thông tin mới nhất sẽ không làm gián đoạn hoạt động của công ty, đồng thời khẳng định Jensen Huang cam kết tiếp tục đảm nhiệm vai trò CEO.

Như vậy, ít nhất ở thời điểm hiện tại, ông Huang vẫn giữ vị trí lãnh đạo Nvidia. Cuộc điều tra độc lập mới chỉ bắt đầu và chưa có thời hạn công bố kết quả.

Một vấn đề khác được đặt ra là liệu vị thế nhà sáng lập có giúp Jensen Huang tránh nguy cơ bị thay thế hay không.

Theo hồ sơ công bố với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) ngày 12/5/2026, Jensen Huang nắm giữ khoảng 3,58% cổ phần Nvidia tính đến ngày 23/3/2026. Hồ sơ cũng cho thấy mỗi cổ phiếu phổ thông của công ty tương ứng với một quyền biểu quyết.

Điều này có nghĩa vị thế nhà sáng lập và CEO không đồng nghĩa với việc ông Huang được trao quyền biểu quyết đặc biệt để tự bảo đảm chiếc ghế lãnh đạo. Hội đồng quản trị và các cổ đông vẫn có vai trò trong cơ cấu quản trị, giám sát và lựa chọn nhân sự cấp cao của doanh nghiệp.

Theo quy định được Nvidia công bố trong hồ sơ ủy quyền năm 2026, các thành viên hội đồng quản trị có nhiệm kỳ một năm và được đưa ra bỏ phiếu hằng năm. Đây cũng là cơ sở để hội đồng quản trị thực hiện vai trò giám sát đối với hoạt động điều hành công ty.

Vì vậy, dù Jensen Huang hiện chưa phải rời vị trí CEO, kết quả cuộc điều tra độc lập vẫn có thể trở thành yếu tố quan trọng đối với tương lai lãnh đạo của ông tại Nvidia.

Cuộc sống gia đình kín tiếng của CEO Nvidia

Jensen Huang gặp bà Lori Mills, người sau này trở thành vợ ông, tại Đại học bang Oregon (Mỹ) vào đầu thập niên 1980. Khi đó, ông 17 tuổi, còn Lori 19 tuổi. Cả hai cùng theo học ngành kỹ thuật điện và được ghép làm bạn cùng phòng thí nghiệm trong một môn học.

Trước khi trở thành tỷ phú, ông Jensen Huang chinh phục bà Lori Huang bằng cách rủ bà cùng làm bài tập và lời hứa trở thành CEO trước tuổi 30. (Ảnh: Getty)

Khoảng 5 năm sau lần gặp đầu tiên, hai người kết hôn. Năm 1993, Jensen Huang thành lập Nvidia ở tuổi 30, thực hiện lời hứa trước đó với bà Lori.

Bà Lori tốt nghiệp ngành kỹ thuật điện tại Đại học bang Oregon năm 1985. Ngoài việc đồng hành cùng chồng, bà còn tham gia các hoạt động từ thiện của gia đình và hiện giữ vai trò chủ tịch Quỹ Jen-Hsun và Lori Huang. Tổ chức này tập trung hỗ trợ giáo dục đại học, y tế cộng đồng và các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học tại Mỹ.

Vợ chồng Jensen Huang có hai người con là Madison và Spencer Huang. Gia đình tỷ phú nhiều năm duy trì cuộc sống tương đối kín tiếng, ít xuất hiện trước truyền thông.

Trong hành trình phát triển Nvidia thành một trong những doanh nghiệp công nghệ có giá trị lớn nhất thế giới, gia đình Huang cũng dành nhiều khoản đóng góp cho giáo dục và nghiên cứu. Năm 2022, hai vợ chồng cam kết tài trợ 50 triệu USD cho Đại học bang Oregon nhằm hỗ trợ xây dựng trung tâm nghiên cứu liên ngành về trí tuệ nhân tạo, khoa học vật liệu và robot.

Trước những diễn biến mới nhất, Jensen Huang từng nhiều lần nhắc đến gia đình như một phần quan trọng trong cuộc đời. Tuy nhiên, lần này, chính ông thừa nhận đã làm tổn thương những người thân yêu và phải đối mặt với những hệ quả từ lựa chọn của mình.

Theo NBC News, Reuters

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