Nhà sáng lập Nvidia đang đối mặt với cuộc điều tra độc lập từ Hội đồng quản trị và sự giám sát của Quốc hội Mỹ.

Jensen Huang đã đưa Nvidia trở thành một trong những tập đoàn công nghệ có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, bê bối liên quan đến mối quan hệ cá nhân giữa ông và một nữ doanh nhân đang khiến vị trí lãnh đạo của ông bị đặt dưới sự giám sát chặt chẽ.

Hội đồng quản trị Nvidia đã bắt đầu một cuộc điều tra độc lập. Jensen Huang thừa nhận từng ngoại tình, nhưng vấn đề lớn hơn mà các thành viên hội đồng quản trị cần làm rõ là liệu sự việc này có khiến công ty đối mặt với bất kỳ rủi ro nào hay không. Kết quả điều tra có thể quyết định tương lai của ông trên cương vị CEO.

Ngày 8/11, Nvidia thông báo thành lập một ủy ban gồm các thành viên Hội đồng quản trị độc lập, với sự hỗ trợ của các luật sư bên ngoài, để xem xét những thông tin được công bố. Hội đồng quản trị cho biết hiện không có lý do để tin rằng an ninh quốc gia Mỹ hoặc bí mật thương mại của Nvidia đã bị xâm phạm. Đồng thời, công ty khẳng định vẫn đặt niềm tin vào Jensen Huang và đội ngũ lãnh đạo.

Về phía mình, Jensen Huang tuyên bố sẽ hợp tác với cuộc điều tra và tiếp tục điều hành Nvidia. Trong thông điệp gửi nhân viên, ông thừa nhận đã không chung thủy với vợ, đồng thời gửi lời xin lỗi đến gia đình và các đồng nghiệp.

Các nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ cũng đã đề nghị tổ chức một buổi làm việc kín với Jensen Huang vào ngày 18/11. Họ muốn nhận được lời giải thích về mối quan hệ được đề cập trong các báo cáo cũng như những biện pháp bảo vệ Nvidia.

Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy Nvidia đang chuẩn bị thay thế Jensen Huang. Tuy nhiên, cuộc điều tra khiến nhiều kịch bản về tương lai của ông được đặt ra. Kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào những gì các thành viên Hội đồng quản trị độc lập phát hiện và liệu cuộc điều tra có tìm thấy vấn đề nào nghiêm trọng hơn mối quan hệ cá nhân nói trên hay không.

Ảnh: REUTERS

Dưới đây là 5 kịch bản có thể quyết định tương lai chiếc ghế CEO của Jensen Huang:

Jensen Huang được minh oan và tiếp tục làm CEO

Kịch bản trực tiếp nhất là cuộc điều tra kết luận Jensen Huang có thể đã trở thành mục tiêu của một chiến dịch tình báo, nhưng không cố ý chia sẻ thông tin nhạy cảm hoặc gây tổn hại đến lợi ích của Nvidia. Trở thành mục tiêu của một hoạt động tình báo không đồng nghĩa với việc tham gia vào hoạt động đó. Nếu Hội đồng quản trị không tìm thấy bằng chứng về hành vi sai phạm ảnh hưởng đến công ty, cuộc điều tra có thể khép lại và Jensen Huang tiếp tục đảm nhiệm vị trí CEO.

Thông báo ban đầu của Nvidia phần nào cho thấy khả năng này. Hội đồng quản trị tuyên bố chưa có lý do để tin rằng bí mật của công ty hoặc an ninh quốc gia Mỹ bị xâm phạm. Đồng thời, các thành viên cũng bày tỏ sự tin tưởng đối với Jensen Huang.

Lập trường này có thể thay đổi nếu các điều tra viên phát hiện thêm thông tin mới. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Nvidia vẫn khẳng định kỳ vọng Jensen Huang tiếp tục giữ vị trí lãnh đạo cao nhất.

Jensen Huang tiếp tục làm CEO nhưng chịu sự giám sát chặt chẽ hơn

Một khả năng khác là cuộc điều tra phát hiện những lỗ hổng trong hệ thống bảo vệ nội bộ của Nvidia, nhưng không đủ căn cứ để kết luận Jensen Huang cố ý chia sẻ thông tin mật. Trong trường hợp đó, Hội đồng quản trị có thể giữ ông lại, đồng thời rà soát cách các lãnh đạo cấp cao xử lý thông tin nhạy cảm, tương tác với khách hàng và làm việc với những doanh nghiệp hoạt động tại các thị trường chịu sự hạn chế của Mỹ.

Điều này đặc biệt quan trọng bởi Nvidia bán các bộ xử lý tiên tiến cho khách hàng tại nhiều quốc gia. Hội đồng quản trị phải bảo đảm những mối quan hệ thương mại không khiến công ty vi phạm các quy định xuất khẩu của Mỹ hoặc đối mặt với nguy cơ rò rỉ thông tin mật.

Những phát hiện như vậy không nhất thiết dẫn đến việc thay đổi vị trí lãnh đạo cao nhất. Thay vào đó, Nvidia có thể tăng cường các biện pháp kiểm soát nội bộ và yêu cầu Hội đồng quản trị giám sát chặt chẽ hơn những mối quan hệ nhạy cảm.

Hội đồng quản trị yêu cầu Jensen Huang từ chức

Một kịch bản nghiêm trọng hơn có thể xảy ra nếu các điều tra viên phát hiện Jensen Huang che giấu thông tin quan trọng với Hội đồng quản trị, cung cấp thông tin sai lệch hoặc không công khai những hành vi tạo ra xung đột lợi ích đáng kể.

Hội đồng quản trị không cần chờ đến khi có bản án hình sự mới được xem xét thay đổi lãnh đạo. Cơ quan này có thể đánh giá liệu việc tiếp tục giữ một lãnh đạo cấp cao có còn phục vụ lợi ích của công ty hay không.

Intel từng đối mặt với một quyết định tương tự vào năm 2018. CEO khi đó là Brian Krzanich đã từ chức sau khi một cuộc điều tra nội bộ xác nhận ông từng có mối quan hệ tự nguyện với một nhân viên Intel, vi phạm chính sách không có quan hệ tình cảm giữa các cấp quản lý và nhân viên của công ty.

Intel cho biết quy định này áp dụng với tất cả các nhà quản lý. Hội đồng quản trị sau đó chấp nhận đơn từ chức của Krzanich và bổ nhiệm Giám đốc tài chính Robert Swan làm CEO tạm quyền.

Tuy nhiên, giữa hai trường hợp có sự khác biệt đáng kể. Mối quan hệ của Krzanich liên quan đến một nhân viên Intel và vi phạm rõ ràng chính sách nội bộ. Trong khi đó, mối quan hệ được đề cập của Jensen Huang liên quan đến lãnh đạo một doanh nghiệp bên ngoài. Nvidia chưa công bố bất kỳ kết luận nào cho thấy ông vi phạm quy định của công ty.

Cuộc điều tra phát hiện những vấn đề rộng hơn về quản trị hoặc an ninh

Nếu các điều tra viên phát hiện bằng chứng cho thấy công nghệ bị hạn chế hoặc thông tin mật đã được chuyển đến những bên không được phép tiếp cận, Nvidia có thể phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn từ các nghị sĩ và cơ quan chính phủ Mỹ. Buổi làm việc kín mà các nghị sĩ đề nghị tổ chức vào ngày 18/11 sẽ là một diễn biến đáng chú ý. Các nhà lập pháp muốn Jensen Huang giải thích về mối quan hệ được đề cập cũng như quy trình bảo mật thông tin của công ty.

Bất kỳ bằng chứng nào cho thấy hệ thống kiểm soát của Nvidia gặp thất bại đều có thể tạo thêm áp lực lên Hội đồng quản trị. Khi đó, thay đổi nhân sự lãnh đạo có thể trở thành một phương án được cân nhắc, dù quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào vai trò của Jensen Huang trong những vấn đề mà cuộc điều tra xác định.

Jensen Huang chủ động rời vị trí và Nvidia bắt đầu tìm người kế nhiệm

Jensen Huang cũng có thể lựa chọn rời vị trí CEO theo nguyện vọng cá nhân. Khả năng này vẫn có thể xảy ra ngay cả khi cuộc điều tra không tìm thấy bằng chứng cho thấy ông cố ý tham gia vào một hoạt động tình báo.

Một cuộc tranh cãi kéo dài có thể gây khó khăn cho các hoạt động làm việc của ông với quan chức chính phủ, khách hàng và nhà đầu tư. Khi đó, Hội đồng quản trị sẽ phải cân nhắc liệu quá trình chuyển giao lãnh đạo có giúp bảo vệ lợi ích của công ty và đưa Nvidia tập trung trở lại vào hoạt động kinh doanh hay không.

Tuy nhiên, tìm người thay thế Jensen Huang sẽ không phải nhiệm vụ đơn giản.

Ông đồng sáng lập Nvidia vào năm 1993 và dẫn dắt công ty trải qua quá trình chuyển đổi từ một nhà sản xuất chip đồ họa thành nhà cung cấp hạ tầng điện toán AI có vai trò quan trọng trên toàn cầu.

Vai trò của Jensen Huang không chỉ giới hạn ở việc điều hành doanh nghiệp. Ông còn trực tiếp tham gia sâu vào chiến lược phát triển sản phẩm và duy trì quan hệ với những khách hàng lớn.

Bài học từ Intel và McDonald's về những CEO phải rời ghế

Intel từng đối mặt với câu hỏi tương tự liên quan đến hành vi cá nhân của CEO, dù hoàn cảnh có nhiều điểm khác biệt. Năm 2018, Brian Krzanich rời vị trí sau khi công ty xác định mối quan hệ giữa ông với một nhân viên đã vi phạm các quy định nội bộ. Intel không chờ đợi một vụ án hình sự được đưa ra xét xử. Hội đồng quản trị chấp nhận đơn từ chức của ông sau cuộc điều tra nội bộ.

Năm 2019, McDonald's sa thải CEO Steve Easterbrook sau khi xác định ông có mối quan hệ tự nguyện với một nhân viên, vi phạm chính sách của công ty.

Sau đó, McDonald's phát hiện Easterbrook đã không cung cấp đầy đủ thông tin về những mối quan hệ khác trong quá trình điều tra. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) sau đó cáo buộc ông cung cấp thông tin gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư về hoàn cảnh rời vị trí lãnh đạo.

Easterbrook đồng ý chịu lệnh cấm 5 năm đảm nhiệm vị trí cán bộ điều hành hoặc thành viên hội đồng quản trị tại một công ty đại chúng, đồng thời nộp phạt 400.000 USD mà không thừa nhận cũng không phủ nhận các cáo buộc.

Cả hai trường hợp của Intel và McDonald's đều liên quan đến mối quan hệ giữa CEO với nhân viên và những vi phạm đã được xác định đối với quy định của doanh nghiệp.

Trong khi đó, cuộc điều tra tại Nvidia có bản chất khác biệt. Vấn đề liên quan đến mối quan hệ giữa CEO với lãnh đạo một doanh nghiệp bên ngoài, cùng những cáo buộc rằng ông có thể đã trở thành mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài. Sự khác biệt này sẽ đóng vai trò quan trọng khi Hội đồng quản trị xem xét kết quả điều tra. Việc Jensen Huang thừa nhận ngoại tình tự thân không chứng minh ông đã vi phạm quy định của Nvidia hoặc khiến thông tin của công ty bị xâm phạm.

Hội đồng quản trị cũng phải cân nhắc những rủi ro nếu thay đổi nhân sự lãnh đạo. Jensen Huang đã dẫn dắt Nvidia hơn 30 năm và vẫn giữ vai trò trung tâm trong chiến lược phát triển của tập đoàn. Việc thay thế ông sẽ buộc công ty phải xử lý quá trình chuyển giao quyền lực trong lúc vẫn chịu sự giám sát liên quan đến hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc và thị trường chip AI toàn cầu.

Hiện tại, Nvidia vẫn công khai ủng hộ CEO của mình và khẳng định ông sẽ tiếp tục điều hành công ty mà không bị gián đoạn. Jensen Huang cũng cam kết hợp tác với cuộc điều tra.

Nguồn: NDTV