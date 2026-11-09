Chiếc áo khoác da của Jensen Huang

Một số người cố gắng cho rằng giá trị chiếc áo khoác ông mặc có mối tương quan với hiệu suất cổ phiếu của Nvidia.

CEO của Nvidia, Jensen Huang, từng nhiều lần bị bắt gặp mặc những chiếc áo khoác da màu đen có giá lên tới hàng nghìn USD. Đây là lựa chọn phong cách do vợ và con gái ông gợi ý, và ông đã duy trì phong cách này suốt ít nhất 20 năm qua. Một số người cố gắng cho rằng giá trị chiếc áo khoác ông mặc có mối tương quan với hiệu suất cổ phiếu của Nvidia, nhưng điều này vẫn chưa được xác nhận.

Cố CEO Steve Jobs từng nổi tiếng với những chiếc áo cổ lọ màu đen, Mark Zuckerberg thường gắn liền với chiếc áo hoodie đen, còn Bill Gates lại hay khoác áo len bên ngoài áo sơ mi có cổ. Những tỷ phú này thường giữ phong cách ăn mặc tương đối đơn giản và có vẻ tiết kiệm. Tuy nhiên, một trùm công nghệ khác lại mang đến một vẻ ngoài thời trang hơn - và đôi khi phô trương hơn.

CEO Nvidia, Jensen Huang, gần như luôn xuất hiện với một chiếc áo khoác da màu đen. Và đây không phải là những trang phục giả da rẻ tiền. Nhiều chiếc áo khoác da trong tủ đồ của ông có giá lên tới vài nghìn USD mỗi chiếc và ông chưa bao giờ ngần ngại thể hiện phong cách cá nhân này.

"Có thể các bạn biết đến tôi nhiều hơn với danh xưng 'gã mặc áo khoác da hay nhắc lại một câu ba lần'", Huang từng viết khi tham gia một buổi giao lưu AMA trên Reddit vào năm 2016. Đó thực sự là phong cách đặc trưng của ông, và ông đã tự hào diện nó trên bìa tạp chí Time vào năm 2021 khi được bình chọn là một trong những nhân vật của năm.

Các chuyên gia thời trang đã xác nhận với Fortune rằng Huang thường xuyên diện đồ của thương hiệu thời trang nam cao cấp Tom Ford -nơi một số chiếc áo khoác có giá hơn 10.000 USD. Ví dụ, Huang dường như đã mặc một chiếc áo khoác da đen phong cách biker của Tom Ford tại buổi diễn thuyết chính ở sự kiện GTC 2025 của Nvidia.

Các chuyên gia thời trang có những góc nhìn khác nhau về chính xác chiếc áo Tom Ford nào ông đã mặc, nhưng các mức giá ước tính dao động từ khoảng 5.000 USD đến 7.000 USD (127 đến 178 triệu VNĐ). Trong bài phát biểu chính vào năm ngoái, Huang được cho là đã mặc một chiếc áo khoác Tom Ford dập nổi vân thằn lằn có giá gần 9.000 USD (230 triệu VNĐ). Tuy nhiên, con số đó chỉ là "giọt nước giữa đại dương" đối với Huang, khi tài sản ròng của ông đạt 162 tỷ USD (số liệu tháng 11/2026) và vốn hóa thị trường của Nvidia đạt mốc 3.000 tỷ USD.

"Đây không phải là lần đầu tiên của ông ấy. Ông ấy mặc rất nhiều đồ Tom Ford, và chúng đều đắt đỏ," Reginald Ferguson, chủ sở hữu kiêm sáng lập công ty tư vấn thời trang nam New York Fashion Geek, chia sẻ với Fortune. "Ông ấy đã tìm thấy định hình phong cách cho riêng mình và trung thành với nó. Tôi nghi ngờ việc ông ấy có một chiếc xe máy ở bên ngoài. Những chiếc áo khoác đen rất hợp với mái tóc bạc của ông."

Lý do Jensen Huang luôn mặc áo khoác da đen

Trong một cuộc phỏng vấn với HP vào năm ngoái, Huang cũng thừa nhận rằng lựa chọn thời trang của ông không xuất phát từ nguồn cảm hứng của chính mình. "Tôi rất hạnh phúc vì vợ và con gái là những người phối đồ cho tôi," Huang nói. Ông chia sẻ thêm rằng mình không thích đeo đồng hồ - không giống như một số đồng nghiệp triệu phú và tỷ phú khác - vì ông muốn tập trung sống cho hiện tại. Một người đại diện của Huang trước đây từng chia sẻ với The New York Times rằng Huang đã mặc áo khoác da đen "được ít nhất 20 năm."

Mặc dù áo khoác da đen có thể là một món đồ cơ bản trong tủ quần áo, Huang không ngại thử nghiệm những phong cách mới lạ. Gần đây, ông được nhìn thấy xuất hiện trong những "thiết kế táo bạo và tinh tế hơn" như áo khoác da dập nổi vân cá sấu hoặc thằn lằn, Veronica Zhai, chủ sở hữu thương hiệu thời trang bền vững cao cấp Zhai có trụ sở tại New York, cho biết. Tuy nhiên, Huang lại chọn những thiết kế tối giản hơn từ thương hiệu Dunhill.

Một số người dùng mạng xã hội đã cố gắng tìm kiếm mối tương quan giữa giá của chiếc áo khoác da mà Huang mặc với hiệu suất cổ phiếu của Nvidia, nhưng đây là một xu hướng rất khó chứng minh.

"Giá áo khoác da của Jensen Huang tại CES: 8.990 USD. Giá cổ phiếu NVIDIA trong thời gian CES 2025: 149,43 USD. Giá áo khoác da của Jensen Huang tại GTC 2025: 6.990 USD. Giá cổ phiếu NVIDIA trong thời gian GTC 2025: 115,43 USD," một người dùng đã đăng tải vào thứ Ba. "Cổ phiếu giảm 23%, giá áo khoác giảm 23%. Trùng hợp ư? Tôi không nghĩ vậy."

Nvidia từ chối bình luận về các lựa chọn thời trang của Huang cũng như việc liệu có sự liên quan nào giữa giá trị trang phục của ông và hiệu suất cổ phiếu của công ty hay không.

Tại sao các lãnh đạo công nghệ lại tạo dựng phong cách đặc trưng?

Các lãnh đạo điều hành của các tập đoàn lớn như Nvidia, Apple và Microsoft đều rất bận rộn, vì vậy việc tạo ra một phong cách đặc trưng giúp họ giảm bớt sự mệt mỏi khi phải đưa ra quá nhiều quyết định hàng ngày, Zhai phân tích.

Bà nhận định rằng việc luôn mặc màu đen hoặc sử dụng cùng một loại trang phục giúp quá trình ra quyết định trở nên dễ dàng hơn. Đồng thời, việc duy trì một phong cách nhất quán sẽ trở thành phần mở rộng cho thương hiệu cá nhân của nhà lãnh đạo.

"Chúng ta đang thấy họ bước ra khỏi vùng an toàn của mình - Jeff Bezos là một ví dụ điển hình," Zhai nói. "Ngay cả Zuckerberg cũng đang thay đổi hình ảnh của mình, chuyển từ phong cách mọt sách, 'hiền lành' sang một diện mạo ngầu hơn."

Mặc dù nhiều lãnh đạo công nghệ không có một định hình thời trang cố định, Ferguson cho biết Steve Jobs chọn những chiếc áo cổ lọ màu đen của Issey Miyake là vì ông muốn tạo ra một bộ đồng phục để không phải suy nghĩ nhiều về việc mặc gì. Ferguson gọi lựa chọn chỉ mặc áo hoodie đen của Zuckerberg là "lười biếng", nhưng nhận xét rằng ông chủ Meta "đã tiến bộ [và] chắc chắn hiện tại đã có chuyên gia định hình phong cách riêng."

Nhìn chung, lựa chọn trang phục của một lãnh đạo công nghệ luôn gửi đi một thông điệp nhất định.

"Đó là sự trả thù của những kẻ mọt sách," Ferguson nói. "Họ đang cố gắng trở nên thời thượng và ngầu hơn."

Nguồn: Fortune