Jensen Huang thừa nhận ngoại tình, điều tồi tệ hơn nằm ở thân phận người phụ nữ

CEO Nvidia Jensen Huang đã công khai xin lỗi vợ và các con sau khi thừa nhận ngoại tình. Tuy nhiên, điều khiến vụ việc trở nên nghiêm trọng hơn là người phụ nữ có liên quan bị tình báo Mỹ nghi ngờ là gián điệp nước ngoài, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ an ninh quốc gia và bí mật công nghệ.

Ngày 8/11, Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia Jensen Huang đã gửi lời xin lỗi tới gia đình sau khi thừa nhận không chung thủy với vợ. Động thái diễn ra trong bối cảnh tập đoàn công nghệ Mỹ mở cuộc điều tra độc lập về mối quan hệ của ông với một phụ nữ bị tình báo Mỹ nghi ngờ có liên hệ với hoạt động gián điệp nước ngoài.

Trong thông điệp gửi nhân viên Nvidia, được tập đoàn cung cấp cho Fox Business, ông Huang thừa nhận: "Tôi đã không chung thủy với vợ. Hành động của tôi đã làm tổn thương cô ấy và các con của chúng tôi. Không có lời bào chữa nào cho những gì tôi đã làm. Tôi thực sự xin lỗi".

Vị CEO cũng khẳng định hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành động của mình và chấp nhận những lời chỉ trích liên quan.

Trước đó, The New York Times đưa tin ông Huang có quan hệ tình cảm với Alice Huang, lãnh đạo công ty Megaspeed, người bị tình báo Mỹ xác định là một gián điệp cho nước ngoài. Trong bài viết ngày 8/11, tờ báo cho biết ông Huang đã thừa nhận có quan hệ tình cảm thân mật với người phụ nữ này trước ban lãnh đạo Nvidia.

Nvidia mở cuộc điều tra độc lập

Vụ việc nhanh chóng vượt ra ngoài phạm vi đời tư của người đứng đầu Nvidia, khi mối quan hệ nói trên có thể liên quan đến những vấn đề nhạy cảm về an ninh quốc gia và bảo mật công nghệ.

Hội đồng quản trị Nvidia cho biết các thành viên độc lập sẽ giám sát cuộc điều tra, với sự hỗ trợ của cố vấn pháp lý bên ngoài. Theo tuyên bố của hội đồng, hiện chưa có cơ sở để tin rằng an ninh quốc gia Mỹ hoặc các bí mật của Nvidia đã bị xâm phạm. Tuy nhiên, cuộc điều tra sẽ xem xét toàn bộ thông tin hiện có.

Hội đồng quản trị nhấn mạnh an ninh quốc gia và an ninh kinh tế Mỹ được đặt lên trên lợi ích của Nvidia cũng như các cổ đông.

Về phía mình, ông Huang cam kết hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra, đồng thời khẳng định tình yêu đối với đất nước và công ty. "Tôi cam kết bảo vệ Nvidia và ủng hộ an ninh quốc gia Mỹ", ông viết.

Nvidia cho biết ông Huang vẫn tiếp tục đảm nhiệm vị trí CEO trong thời gian điều tra. Người phát ngôn tập đoàn khẳng định những thông tin mới được công bố sẽ không làm gián đoạn hoạt động kinh doanh hay ảnh hưởng đến tiến độ phát triển của công ty.

Mối quan hệ gây chú ý trong cuộc cạnh tranh công nghệ Mỹ - Trung

Theo The New York Times, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio từng cảnh báo các quan chức trong chính quyền Tổng thống Donald Trump về mối quan hệ giữa ông Huang và người phụ nữ nói trên.

Cuộc điều tra của Nvidia diễn ra sau khi 3 nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ yêu cầu ông Huang giải trình về những tương tác với Alice Huang, đồng thời làm rõ các biện pháp mà tập đoàn triển khai nhằm ngăn chặn nguy cơ gián điệp nước ngoài.

Vấn đề đặc biệt nhạy cảm bởi Nvidia đang giữ vị trí trung tâm trong cuộc cạnh tranh trí tuệ nhân tạo (AI) giữa Mỹ và Trung Quốc. Các dòng chip AI của tập đoàn được xem là một trong những công nghệ chiến lược, có ý nghĩa quan trọng đối với năng lực phát triển AI và lợi thế cạnh tranh của Mỹ.

Ông Huang cũng từng vận động chính quyền Washington nới lỏng các hạn chế đối với hoạt động bán chip Nvidia sang Trung Quốc. Vì vậy, những thông tin liên quan đến mối quan hệ cá nhân của vị CEO không chỉ đặt ra câu hỏi về quản trị doanh nghiệp mà còn thu hút sự quan tâm của giới chức Mỹ về khả năng tiếp cận thông tin và nguy cơ ảnh hưởng đến lợi ích an ninh quốc gia.

Hiện chưa có kết luận chính thức cho thấy bí mật công nghệ của Nvidia bị rò rỉ hoặc an ninh quốc gia Mỹ bị tổn hại. Kết quả cuộc điều tra độc lập sẽ là cơ sở quan trọng để xác định mức độ nghiêm trọng của vụ việc.