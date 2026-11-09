Jensen Huang mất 15,1 tỷ USD chỉ trong một ngày

Tài sản ròng của Jensen Huang đã giảm 15,1 tỷ USD, xuống còn 150,9 tỷ USD, khiến ông tụt 4 bậc, từ vị trí thứ 9 xuống thứ 13 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Việc Jensen Huang tụt hạng trong danh sách những người giàu nhất thế giới là diễn biến ít gây bất ngờ nhất trong đợt bán tháo cổ phiếu ngành chip tuần này, nhưng lại mang đến một góc nhìn đáng chú ý.

Cổ phiếu AI đã giảm giá suốt nhiều tuần, song diễn biến này hiếm khi xuất hiện trên trang nhất các tờ báo. Phải đến khi bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới thay đổi, đà lao dốc ấy mới thực sự thu hút sự chú ý rộng rãi. CEO Nvidia vẫn là một trong những người giàu nhất hành tinh. Điều thay đổi nằm ở cách thị trường nhìn nhận nguồn tài sản tạo nên khối gia sản của ông.

Phần lớn tài sản của Jensen Huang gắn với cổ phần tại một doanh nghiệp duy nhất. Trong khi đó, doanh thu của doanh nghiệp này lại phụ thuộc vào một nhóm nhỏ khách hàng vận hành trung tâm dữ liệu, những công ty ngày càng phải dựa vào thị trường cổ phiếu và trái phiếu để duy trì hoạt động đầu tư.

Khi việc huy động vốn trở nên khó khăn hơn, thứ hạng tài sản của Jensen Huang đơn giản là nơi những áp lực tài chính ấy được phản ánh sớm nhất.

Theo Bloomberg Billionaires Index, tài sản ròng của Jensen Huang đã giảm 15,1 tỷ USD trong ngày thứ năm tuần trước, xuống còn 150,9 tỷ USD, khiến ông tụt 4 bậc, từ vị trí thứ 9 xuống thứ 13 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Cổ phiếu Nvidia đóng cửa phiên giao dịch tại New York ở mức 181,60 USD, giảm 9,3% so với mức 200,13 USD của phiên trước đó.

Đây là phiên giảm mạnh nhất của cổ phiếu Nvidia kể từ tháng 1/2025. Theo Seoul Economic Daily, mức giảm này đủ để xóa sạch toàn bộ thành quả tăng giá của Nvidia từ đầu năm.

Jensen Huang không phải tỷ phú duy nhất chịu thiệt hại. Tổng cộng 500 người giàu nhất trong bảng xếp hạng Bloomberg đã mất 185 tỷ USD tài sản chỉ trong một ngày, đánh dấu mức sụt giảm lớn thứ 14 kể từ khi bảng xếp hạng này ra đời năm 2012. Elon Musk mất 79,7 tỷ USD khi giá trị Tesla và SpaceX đi xuống. Trong khi đó, Larry Ellison, nhà đồng sáng lập Oracle, mất 10,1 tỷ USD sau khi cổ phiếu Oracle giảm 6,9%. Chỉ riêng ba tỷ phú này đã chiếm hơn một nửa tổng giá trị tài sản bị mất trong ngày.

Những con số gây chú ý chỉ xuất hiện khi đợt bán tháo đã diễn ra trong một thời gian. Theo Reuters, chỉ số Philadelphia Semiconductor Index, theo dõi nhóm cổ phiếu bán dẫn, có thời điểm giảm tới 11% trong phiên, ghi nhận mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 3/2020. Trong khi đó, chỉ số Nasdaq Composite có lúc mất tới 5%, đủ để xác nhận thị trường bước vào giai đoạn điều chỉnh so với mức đóng cửa kỷ lục thiết lập ngày 6/10.

Ông Adam Sarhan, CEO 50 Park Investments tại New York, nói với Reuters: "Các cổ phiếu AI thực tế đã bước vào một thị trường giá xuống riêng mà gần như không ai nói đến. Nếu nhìn vào chỉ số bán dẫn, chỉ số này đã giảm khoảng 31% so với mức đỉnh 52 tuần. Vấn đề là nhiều cổ phiếu liên quan đến AI đã lún sâu vào vùng thị trường giá xuống, nhưng rất ít người thảo luận về điều đó".

Ông Sarhan nói thêm rằng những doanh nghiệp lớn như Apple đang cắt giảm chi tiêu cho AI vì chưa nhìn thấy mức lợi nhuận tương xứng với khoản đầu tư.

Phần lớn các bài báo chỉ dừng lại ở việc Jensen Huang tụt hạng trong danh sách tỷ phú. Tuy nhiên, chi tiết đáng chú ý hơn nằm ở nguồn doanh thu của Nvidia. Hiện nay, phần lớn doanh thu Nvidia đến từ các doanh nghiệp vận hành trung tâm dữ liệu, trong đó có Microsoft, Amazon, Alphabet và Meta. Trong khi đó, phần lớn tài sản của Jensen Huang đến từ cổ phần ông nắm giữ tại Nvidia. Ông định kỳ bán bớt cổ phiếu thông qua các kế hoạch giao dịch được thiết lập từ trước.

Vì vậy, giá trị tài sản của Jensen Huang có thể được xem như một thước đo liên tục về khả năng các khách hàng lớn tiếp tục chi tiền mua chip Nvidia trong bao lâu. Điều đáng nói là những khoản chi này ngày càng phụ thuộc vào nguồn vốn bên ngoài.

Reuters lưu ý rằng làn sóng bán tháo trên thị trường cổ phiếu và trái phiếu đã khiến nhiều doanh nghiệp tham gia xây dựng trung tâm dữ liệu gặp khó khăn hơn trong việc tiếp cận nguồn tài chính. Bên cạnh đó, các quy định hạn chế xây dựng mới ở cấp địa phương cũng trở thành một lực cản khác.

Bà Ipek Ozkardeskaya, chuyên gia phân tích cấp cao tại Swissquote Bank, nói với Reuters rằng dòng tiền tự do của các tập đoàn công nghệ vận hành hạ tầng điện toán quy mô lớn (hyperscalers) đang suy giảm. Để có tiền đầu tư AI, những doanh nghiệp này phải phát hành thêm cổ phiếu và trái phiếu. Cả hai hình thức huy động vốn đều có thể gây sức ép lên định giá doanh nghiệp.

Không phải tất cả chuyên gia đều xem phiên giao dịch ngày thứ năm là một bước ngoặt của thị trường. Ông Mark Hackett, Giám đốc chiến lược thị trường tại Nationwide, chỉ ra kết quả kinh doanh kém khả quan của Qualcomm và Arm, cùng với tình trạng "các tổ chức đầu tư bán tháo rất mạnh và các quỹ phòng hộ giảm đòn bẩy tài chính". Ông gọi đây là một "đợt bán tháo do cảm xúc chi phối".

Ông Peter Andersen, nhà sáng lập Andersen Capital Management, cũng cho rằng làn sóng bán tháo là không có cơ sở hợp lý. Jensen Huang từng trải qua tình huống tương tự trong năm nay. Vào tháng 2, ông đã rời khỏi nhóm 10 người giàu nhất thế giới khi cổ phiếu Walmart tăng giá, giúp các thành viên gia đình Walton vượt lên trên ông trong bảng xếp hạng. Tuy nhiên, sau đó Jensen Huang đã trở lại top 10.

Đáng nói, diễn biến này xảy ra ngay trước khi CEO Nvidia Jensen Huang vướng vào bê bối đời tư gây chấn động. Ngày 8/11, vị tỷ phú 63 tuổi công khai thừa nhận đã ngoại tình, gửi lời xin lỗi tới vợ và các con, trong bối cảnh Nvidia mở cuộc điều tra độc lập về nghi vấn ông bị tình báo nước ngoài tiếp cận thông qua một nữ doanh nhân Trung Quốc.

Theo Reuters, trong phiên giao dịch ngoài giờ ngày 9/11, cổ phiếu Nvidia giảm khoảng 3,4%, xuống còn 180,30 USD, so với mức đóng cửa 186,64 USD của phiên trước đó. Diễn biến này có thể tiếp tục gây sức ép lên khối tài sản của Jensen Huang, vốn chủ yếu gắn với cổ phiếu Nvidia, song hiện chưa có số liệu chính thức về mức sụt giảm tài sản sau bê bối.