Hạn chót để thẻ BHYT năm 2027 được gia hạn, tất cả người dân cần nắm rõ

Nếu hết ngày 31/12/2026 doanh nghiệp vẫn còn nợ tiền bảo hiểm, cơ quan BHXH sẽ chưa gia hạn thẻ BHYT năm 2027 cho người lao động. Hạn chót nộp tiền là 25/12/2026.

BHXH TP.HCM đã ban hành Công văn số 9047/BHXH-QLT về thời hạn đóng BHXH, BHYT năm 2026 và gia hạn thẻ BHYT năm 2027 (văn bản được đăng tải ngày 29/10/2026). Công văn gửi các đơn vị sử dụng lao động, trường phổ thông, đại học, cao đẳng và các cơ quan quản lý nhóm đối tượng chỉ tham gia BHYT trên địa bàn. Mục tiêu là để thẻ BHYT của người tham gia có giá trị liên tục từ ngày 01/01/2027.

Với doanh nghiệp, hạn chót là ngày 25/12/2026. Đến ngày này, đơn vị phải nộp đủ tiền BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tính đến hết tháng 12/2026, kể cả tiền truy thu và tiền lãi chậm đóng nếu có. Nếu hết ngày 31/12/2026 đơn vị vẫn còn nợ, cơ quan BHXH sẽ chưa cấp mới, chưa gia hạn thẻ BHYT năm 2027 cho người lao động của đơn vị đó.

Với khối giáo dục, các trường phổ thông phải nộp hồ sơ cấp thẻ BHYT năm học 2026-2027 chậm nhất ngày 20/12/2026. Đại học, cao đẳng phải chuyển tiền BHYT của sinh viên về cơ quan BHXH trước ngày 20/12/2026. Trường có từ 5.000 sinh viên trở lên mà chưa kịp hoàn thiện dữ liệu phải chuyển đủ tiền trước ngày 25/12/2026, sau đó gửi hồ sơ điện tử trong tháng 01/2027. Các cơ quan quản lý nhóm đối tượng chỉ tham gia BHYT phải đối chiếu danh sách và thanh toán xong kinh phí mua thẻ năm 2026 chậm nhất ngày 28/12/2026.

Người dân có thể tra cứu thời hạn thẻ BHYT trên ứng dụng VssID (Ảnh: Khả Văn)

Công ty chậm đóng, người lao động bị ảnh hưởng thế nào?

Khi thẻ chưa được gia hạn, người lao động đi khám chữa bệnh từ ngày 01/01/2027 sẽ không được quỹ BHYT thanh toán ngay tại bệnh viện và phải tự trả chi phí.

Theo khoản 4 Điều 49 Luật Bảo hiểm y tế (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 51/2024/QH15), cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động chậm đóng, trốn đóng BHYT phải hoàn trả cho người lao động toàn bộ chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT mà người lao động đã tự chi trả trong thời gian chưa có thẻ. Nói cách khác, người lao động không mất quyền lợi, nhưng phải tự bỏ tiền trước rồi đòi lại từ công ty.

Đây không phải quy định riêng của năm nay. Tháng 12/2024, BHXH các tỉnh Bình Định, Gia Lai, Phú Yên đều ra thông báo tương tự khi gia hạn thẻ năm 2025: đơn vị còn chậm đóng thì chưa được gia hạn thẻ cho người lao động, và đơn vị phải chịu trách nhiệm chi phí khám chữa bệnh phát sinh. Hiện mới có BHXH TP.HCM công bố các mốc cụ thể cho thẻ năm 2027. Người lao động ở các tỉnh, thành khác nên theo dõi thông báo của BHXH nơi mình tham gia.

Cách kiểm tra thẻ BHYT năm 2027

Người lao động mở ứng dụng VssID, vào mục Thẻ BHYT để xem thời hạn sử dụng, và vào mục Quá trình tham gia để xem công ty đã đóng bảo hiểm đến tháng nào. Trên VNeID, vào Ví giấy tờ, chọn Thẻ BHYT rồi nhập passcode. Nếu sang năm 2027 mà thẻ vẫn hiển thị hạn đến 31/12/2026, người lao động nên hỏi ngay bộ phận nhân sự.

Người tham gia BHYT hộ gia đình không thuộc diện được gia hạn qua đơn vị, phải tự đóng tiếp trước khi thẻ hết hạn. Có thể gia hạn trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (dichvucong.gov.vn): vào mục Thanh toán trực tuyến, chọn đóng tiếp BHXH tự nguyện, gia hạn BHYT, rồi chọn gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình. Người dân chọn đóng 3, 6 hoặc 12 tháng và thanh toán qua ngân hàng hoặc ví điện tử. Cũng có thể đóng tại bưu điện hoặc tổ chức dịch vụ thu ở xã, phường.

Phụ huynh và sinh viên nên hỏi nhà trường đã nộp hồ sơ, chuyển tiền chưa. Năm học 2026-2027, học sinh phổ thông tại TP.HCM được ngân sách hỗ trợ 100% mức đóng. Sinh viên được hỗ trợ 50%, tự đóng 683.100 đồng nếu tham gia đủ 12 tháng.

Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH: năm trước, thẻ BHYT hết hạn ngày 31/12/2025 của nhóm này được cơ quan BHXH tự động gia hạn. Với năm 2027, BHXH chưa có thông báo riêng về nội dung này.

Cảnh giác lừa đảo dịp gia hạn thẻ

Cuối năm là lúc các đối tượng lừa đảo lợi dụng nhu cầu gia hạn thẻ. Ngày 30/10/2026, Công an TP Hà Nội cảnh báo chiêu giả danh cán bộ BHXH hoặc công an địa phương. Các đối tượng thông báo người dân được cấp thẻ BHYT hoặc được hoàn lại tiền BHYT đã đóng năm 2026, rồi đề nghị kết bạn Zalo. Sau đó chúng gửi đường link dẫn đến trang web giả Cổng Dịch vụ công, hoặc gửi tệp cài đặt đuôi .apk để chiếm quyền điện thoại.

BHXH Việt Nam khẳng định cơ quan này không gọi điện, nhắn tin yêu cầu người dân cung cấp thông tin, tài khoản ngân hàng để làm thủ tục BHXH, BHYT. Mọi giao dịch qua kênh chính thức đều không mất phí. Kênh chính thức gồm Cổng thông tin điện tử baohiemxahoi.gov.vn, ứng dụng VssID, Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Tổng đài chăm sóc khách hàng duy nhất 1900 9068 (cước 1.000 đồng/phút, làm việc giờ hành chính).

Từ ngày 02/01/2027, người lao động nên mở VssID kiểm tra hạn thẻ. Nếu thẻ chưa được gia hạn mà phải đi khám, hãy giữ đầy đủ hóa đơn, chứng từ để yêu cầu công ty hoàn trả theo quy định.

Theo Bảo hiểm Xã hội TP.HCM

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