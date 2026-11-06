Tất cả người dân đang có thẻ BHYT chú ý thông báo mới nhất từ BHXH Việt Nam

Không chỉ giúp người bệnh giảm đáng kể gánh nặng tài chính, BHYT còn mở rộng cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế, bảo vệ sức khỏe và bảo đảm an sinh cho hàng triệu người dân.

Từ những ca bệnh có chi phí điều trị lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng, giá trị của chính sách BHYT càng được thể hiện rõ nét.

Không chỉ giúp người bệnh giảm đáng kể gánh nặng tài chính, BHYT còn mở rộng cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế, bảo vệ sức khỏe và bảo đảm an sinh cho hàng triệu người dân.

Tại Lào Cai, sự phối hợp giữa ngành Y tế và BHXH tỉnh cùng những nỗ lực nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đẩy mạnh chuyển đổi số đang góp phần đưa chính sách BHYT ngày càng phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Ý nghĩa cốt lõi của chính sách BHYT - chia sẻ rủi ro trong cộng đồng

Gần 20 năm tham gia BHYT, anh Nguyễn Ngọc Hưng, sinh năm 1977, trú tại thôn Làng Bạt, xã Xuân Quang (tỉnh Lào Cai), càng thấm thía giá trị của tấm thẻ BHYT khi không may mắc bệnh nhồi máu cơ tim, phải điều trị với chi phí lớn.

Theo chia sẻ của anh Hưng, quá trình điều trị bệnh tim mạch, đặc biệt là can thiệp đặt stent mạch vành, đòi hỏi nguồn kinh phí đáng kể, có thể lên tới khoảng 80 - 100 triệu đồng. Tuy nhiên, nhờ tham gia BHYT, gia đình anh được quỹ BHYT hỗ trợ chi phí trong phạm vi quyền lợi, số tiền thực tế phải tự chi trả chỉ khoảng 20 triệu đồng.

Đối với một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, khoản chi phí được quỹ BHYT chia sẻ có ý nghĩa rất lớn. Khi đối mặt với bệnh hiểm nghèo, người bệnh không chỉ phải vượt qua những khó khăn về sức khỏe mà còn chịu áp lực không nhỏ về kinh tế. Sự hỗ trợ từ quỹ BHYT giúp gia đình giảm bớt gánh nặng tài chính, có thêm điều kiện để duy trì quá trình điều trị.

Từ trải nghiệm của bản thân, anh Hưng cho rằng tham gia và duy trì BHYT là quyết định đúng đắn, bởi bệnh tật có thể đến bất cứ lúc nào, không phân biệt tuổi tác hay hoàn cảnh. Chủ động tham gia BHYT khi còn khỏe mạnh chính là cách mỗi người tự tạo cho mình một điểm tựa trước những rủi ro sức khỏe khó lường.

Anh Nguyễn Ngọc Hưng đặt stent mạch vành tại Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai (Ảnh: BHXH Việt Nam).

Nếu câu chuyện của anh Hưng cho thấy giá trị của việc chủ động tham gia BHYT lâu dài, thì trường hợp gia đình bệnh nhân Vàng Sùn Châu, trú tại thôn Trát 1, xã Tằng Loỏng (tỉnh Lào Cai), lại phản ánh ý nghĩa nhân văn của chính sách hỗ trợ BHYT đối với những người được Nhà nước bảo đảm quyền lợi.

Theo bà Vàng Mùi Ghến, vợ bệnh nhân Vàng Sùn Châu, chồng bà phải nhập viện điều trị các bệnh viêm phổi, huyết áp cao và tim mạch, với chi phí ước tính khoảng 20 triệu đồng. Đây là khoản tiền không nhỏ đối với gia đình, nhất là khi còn phải trang trải nhiều chi phí sinh hoạt khác. Tuy nhiên, nhờ được Nhà nước cấp thẻ BHYT và hưởng mức thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi, gia đình không phải tự chi trả các khoản chi phí thuộc phạm vi được quỹ BHYT thanh toán.

Sự hỗ trợ kịp thời này giúp gia đình vơi bớt nỗi lo kinh tế, yên tâm chăm sóc người bệnh. Bà Ghến bày tỏ sự biết ơn trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người dân, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, thông qua chính sách BHYT. Với gia đình bà, tấm thẻ BHYT không chỉ là công cụ hỗ trợ chi phí điều trị mà còn là điểm tựa an sinh trong những thời điểm khó khăn nhất.

Hai câu chuyện với hai hoàn cảnh khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở một giá trị: BHYT không chỉ giúp giảm chi phí khám, chữa bệnh mà còn góp phần bảo vệ tài chính của mỗi gia đình, bảo đảm người dân có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế khi cần thiết. Đó cũng chính là ý nghĩa cốt lõi của chính sách BHYT - chia sẻ rủi ro trong cộng đồng, người khỏe hỗ trợ người ốm, người có điều kiện cùng chung tay giúp đỡ những người khó khăn hơn.

Chuyển đổi số gắn với kiểm soát chi phí, bảo đảm quyền lợi người tham gia BHYT

Trong tổ chức thực hiện chính sách BHYT, cơ quan BHXH giữ vai trò quan trọng trong giám định, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh, quản lý và sử dụng quỹ BHYT theo đúng quy định. Đây là nhiệm vụ đòi hỏi sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ giữa cơ quan BHXH, ngành Y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh, nhằm bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu quản lý quỹ và quyền lợi chính đáng của người bệnh.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Lào Cai, cho biết: Đến nay, BHXH tỉnh đã hoàn thành chuyển đổi mã số BHXH sang số định danh cá nhân/căn cước công dân đối với 99,97% người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) thuộc phạm vi quản lý. Đối với gần 1.000 trường hợp còn lại, BHXH tỉnh đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện dữ liệu, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam.

Song song với nhiệm vụ chuyển đổi số, BHXH tỉnh Lào Cai phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh triển khai các giải pháp kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh BHYT, đồng thời bảo đảm đầy đủ quyền lợi hợp pháp của người tham gia.

Trong đó, công tác giám định, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHYT được chú trọng; việc tuân thủ các quy định chuyên môn, chỉ định điều trị, sử dụng thuốc và vật tư y tế được phối hợp rà soát. Những trường hợp có dấu hiệu bất thường trong chi phí khám, chữa bệnh được kịp thời kiểm tra, xác minh. BHXH tỉnh cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phân tích dữ liệu để nhận diện, cảnh báo các khoản chi gia tăng bất thường, qua đó nâng cao hiệu quả giám định và bảo đảm việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT đúng quy định.

"Kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh BHYT phải đi đôi với bảo đảm quyền lợi chính đáng của người bệnh. BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp với ngành Y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức khám, chữa bệnh và thanh toán BHYT; tạo điều kiện để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế, sử dụng thuốc và các dịch vụ kỹ thuật theo đúng quy định, hạn chế những thủ tục không cần thiết. Mục tiêu là quản lý, sử dụng quỹ BHYT an toàn, hiệu quả, đồng thời bảo đảm người tham gia được thụ hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định", ông Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh.

Có thể thấy, kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh BHYT không đơn thuần là hoạt động giám sát các khoản thanh toán mà còn là giải pháp quan trọng để bảo đảm nguồn quỹ được quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng quy định và bền vững. Khi cơ quan BHXH và ngành Y tế phối hợp chặt chẽ, dữ liệu được khai thác hiệu quả, những bất cập trong tổ chức thực hiện chính sách sẽ được phát hiện, xử lý kịp thời; qua đó vừa bảo vệ quyền lợi người bệnh, vừa nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ BHYT.

Chủ động tham gia BHYT - bảo vệ sức khỏe, vun đắp an sinh bền vững

Từ những trường hợp được quỹ BHYT hỗ trợ chi phí điều trị lớn đến những nỗ lực cải tiến quy trình khám, chữa bệnh, ứng dụng công nghệ và kiểm soát chi phí của các cơ quan chức năng, có thể khẳng định BHYT ngày càng thể hiện rõ vai trò là một trụ cột quan trọng của hệ thống an sinh xã hội.

Đối với mỗi người dân, tham gia BHYT khi còn khỏe mạnh, duy trì thẻ liên tục và chủ động tìm hiểu quyền lợi là cách thiết thực để bảo vệ sức khỏe, giảm thiểu rủi ro tài chính cho bản thân và gia đình. Đối với cộng đồng, mỗi người tham gia BHYT không chỉ tạo thêm sự bảo đảm cho chính mình mà còn góp phần xây dựng cơ chế chia sẻ rủi ro, tương trợ lẫn nhau khi có người không may mắc bệnh.

Với sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan BHXH, ngành Y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh, cùng những nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dịch vụ, chính sách BHYT đang từng bước được triển khai theo hướng thuận tiện, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm.

Một tấm thẻ BHYT không thể ngăn bệnh tật xảy đến, nhưng có thể giúp người bệnh vơi đi nỗi lo chi phí, có thêm cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế và yên tâm hơn trên hành trình điều trị. Chủ động tham gia BHYT hôm nay chính là chủ động bảo vệ sức khỏe, tài chính của mỗi gia đình, đồng thời góp phần xây dựng một xã hội khỏe mạnh, công bằng và phát triển bền vững.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam