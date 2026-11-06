Việt Nam trở thành cứ điểm phát triển công nghệ của startup AI Mỹ

TinyFish, startup phát triển hạ tầng AI agent tại Thung lũng Silicon, vừa khai trương văn phòng ở TP.HCM.

Đội ngũ tại Việt Nam hiện tham gia nhiều khâu, từ nghiên cứu và phát triển mô hình AI, kỹ thuật đến tiếp thị, triển khai dự án và phát triển thị trường.

TinyFish hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng AI agent, tập trung giải quyết một trong những hạn chế của các hệ thống AI hiện nay, đó là khả năng thực hiện những công việc phức tạp trên website.

Theo Keith Zhai, đồng sáng lập kiêm COO TinyFish, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển đáng chú ý và công ty muốn mở rộng hoạt động song hành với thị trường này. (Ảnh: Huy Nguyễn)

Chẳng hạn, khi được yêu cầu theo dõi giá một sản phẩm tại nhiều cửa hàng trực tuyến, AI không chỉ cần tìm kiếm thông tin mà còn phải truy cập đúng trang, lựa chọn phiên bản, kiểm tra tình trạng hàng hóa và tổng hợp dữ liệu. Một số website còn yêu cầu đăng nhập, xác thực hoặc thực hiện nhiều thao tác trước khi hiển thị thông tin.

Những công việc này trở nên phức tạp hơn khi phải thực hiện liên tục với số lượng lớn. Website có thể thay đổi giao diện, bổ sung bước xác thực hoặc áp dụng cơ chế hạn chế truy cập tự động, khiến các tác vụ vốn hoạt động tốt trong thử nghiệm gặp khó khăn khi triển khai thực tế.

Đây là bài toán TinyFish hướng đến giải quyết thông qua nền tảng hạ tầng dành cho AI agent. Hệ thống được thiết kế để các tác nhân AI có thể tương tác với website, thực hiện nhiều bước liên tiếp và trả về kết quả theo yêu cầu.

Nền tảng hiện gồm một số thành phần chính. TinySearch đảm nhiệm tìm kiếm thông tin, TinyFetch đọc và chuyển nội dung website thành dữ liệu có cấu trúc, trong khi TinyBrowser cung cấp môi trường trình duyệt đám mây để thực hiện các thao tác trực tiếp. TinyAgent đóng vai trò tiếp nhận yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên, điều hướng website và hoàn thành quy trình được giao.

TinyFish hiện cung cấp miễn phí TinySearch và TinyFetch trong giới hạn sử dụng của nền tảng. Trong khi đó, các tác vụ sử dụng AI agent và trình duyệt đám mây có cơ chế tính phí riêng. (Ảnh: Huy Nguyễn)

Ở lớp mô hình, TinyFish phát triển Mako, hệ thống được tối ưu cho các tác vụ tương tác trên web. Mako hiện được sử dụng trong Web Agent, với nhiệm vụ xác định các thành phần cần tương tác trên website, duy trì ngữ cảnh qua nhiều bước và lựa chọn hành động phù hợp.

Một trường hợp triển khai được TinyFish công bố là ClassPass, nền tảng kết nối người dùng với các phòng tập và lớp luyện tập. Hệ thống AI agent của TinyFish có thể đăng nhập vào website của các cơ sở, kiểm tra lịch hoạt động, tình trạng chỗ trống và phát hiện thông tin sai lệch. Theo số liệu từ công ty, giải pháp này giúp giảm 98,6% khối lượng công việc thủ công trong phạm vi 835 địa điểm.

Về quy mô hoạt động, TinyFish cho biết tính đến ngày 20/10/2026, nền tảng có hơn 400.000 người dùng, tăng từ 100.000 người trong vòng 30 ngày. Hơn 500 đội ngũ đang sử dụng hệ thống cho các công việc thực tế. Danh sách khách hàng được công ty công bố có DoorDash, ClassPass, Grubhub, NESIC và Digital Garage.

Việc mở văn phòng tại TP.HCM diễn ra trong bối cảnh TinyFish muốn mở rộng đội ngũ phát triển sản phẩm. Thay vì chỉ bố trí nhân sự hỗ trợ vận hành, công ty đưa các vị trí kỹ thuật tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng mô hình AI và nền tảng công nghệ.

Sau khi chính thức hiện diện tại Việt Nam, TinyFish cho biết sẽ tiếp tục tuyển dụng nhân sự ở các bộ phận kỹ thuật, tiếp thị, triển khai dự án và phát triển thị trường. (Ảnh: Huy Nguyễn)

Ông Huy Võ, Country Director của TinyFish Việt Nam, là nhân sự đầu tiên của công ty tại thị trường trong nước và tham gia xây dựng đội ngũ từ những ngày đầu. Tại sự kiện khai trương, ông cùng CRO Daisy Hoang, nhà sáng lập Overseas Vietnamese Quang Đỗ và Head of Marketing Florence Le tham gia phiên thảo luận về việc trở về Việt Nam làm việc và phát triển sự nghiệp.

Trước khi khai trương văn phòng tại TP.HCM, TinyFish đã huy động 47 triệu USD trong vòng gọi vốn Series A vào tháng 8/2025. Vòng đầu tư do ICONIQ dẫn dắt, với sự tham gia của USVP, Mango Capital, MongoDB Ventures và Sandberg Bernthal Venture Partners.