Công an thông báo quan trọng đến người chia sẻ hình ảnh, video lên MXH

Theo cơ quan Công an, người dân không được chia sẻ, đăng tải video và hình ảnh nhạy cảm của người khác lên mạng xã hội. Hai chủ tài khoản Facebook ở TP Huế đã thừa nhận vi phạm sau khi đăng lại hình ảnh nhạy cảm về vụ việc trong xe VF3 và có thể bị xử phạt theo Điều 95 Nghị định 174/2026/NĐ-CP.

Ngày 05/11/2026, Công an TP Huế phát đi cảnh báo về hành vi đăng tải, chia sẻ video, hình ảnh liên quan đến vụ việc nhạy cảm trong một chiếc xe ôtô VF3, đồng thời thông tin việc xác minh, làm rõ 2 chủ tài khoản Facebook vi phạm.

Trước đó, ngày 03/11/2026, trên mạng xã hội lan truyền video và hình ảnh nhạy cảm của một đôi nam nữ trong xe ôtô VF3. Đáng chú ý, nhiều tài khoản đã chia sẻ công khai hình ảnh của những người liên quan trong video.

Hai tài khoản bị xác định vi phạm là “Minh Khang Nguyễn” và “Ni SeVen”. Chủ tài khoản “Minh Khang Nguyễn” là bà N.T.T.M.X, trú tại phường Thuận An, TP Huế. Chủ tài khoản “Ni SeVen” là ông N.Đ.L, trú tại phường Thuận Hóa, TP Huế.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng Công an TP Huế phát hiện 2 tài khoản trên đăng bài viết kèm hình ảnh hai người ngồi trong xe ôtô, gồm một người phụ nữ và một người đàn ông không mặc quần. Xác định đây là nội dung tiêu cực, dâm ô, đồi trụy, đơn vị đã khẩn trương xác minh danh tính chủ tài khoản.

Sau khi làm rõ thông tin, Phòng An ninh mạng phối hợp với Công an phường Thuận Hóa và Công an phường Thuận An mời bà N.T.T.M.X và ông N.Đ.L đến cơ quan Công an làm việc. Tại đây, cả hai thừa nhận việc đăng tải bài viết nói trên là vi phạm pháp luật.

Ảnh: Công an TP Huế

Theo Công an TP Huế, hành vi của hai người có dấu hiệu vi phạm Điều 95 Nghị định 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 01/07/2026. Nghị định này quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin, trong đó có hành vi “đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy”.

Vụ việc cho thấy không chỉ người quay hay phát tán video gốc mới có nguy cơ bị xử lý. Việc đăng lại, chia sẻ hình ảnh nhạy cảm đang lan truyền, kể cả khi nội dung đã xuất hiện ở nhiều nơi, vẫn có thể bị xác định là hành vi đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy.

Cơ quan Công an cảnh báo người dân không chia sẻ, đăng tải video, hình ảnh nhạy cảm của người khác trên không gian mạng. Cần nâng cao trách nhiệm của bản thân trong việc sử dụng mạng xã hội, mọi hành vi đăng tải thông tin xâm phạm quyền riêng tư của người khác khi chưa được đồng ý sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Hiện Phòng An ninh mạng Công an TP Huế đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý 2 trường hợp theo quy định pháp luật.

Theo Cổng TTĐT Công an TP Huế