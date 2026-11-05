Tin buồn cho người dùng 2 dòng điện thoại Samsung Galaxy

Samsung vừa khép lại vòng đời hỗ trợ phần mềm của hai mẫu Galaxy.

Samsung vừa cập nhật danh sách thiết bị được hỗ trợ trong lịch bảo trì bảo mật tháng 11/2026. Đáng chú ý, có hai mẫu Galaxy không còn xuất hiện trong nhóm sản phẩm nhận bản cập nhật bảo mật hàng quý.

Trước đó, trong danh sách cập nhật tháng 10/2026, Galaxy A04e và Galaxy M04 vẫn thuộc diện được Samsung duy trì các bản vá bảo mật định kỳ. Việc hai thiết bị bị loại khỏi danh sách chỉ sau một tháng cho thấy chu kỳ hỗ trợ phần mềm dành cho những mẫu smartphone phổ thông này đã khép lại.

Galaxy A04e và Galaxy M04 không còn được cập nhật bảo mật

Việc bị đưa ra khỏi danh sách bảo trì đồng nghĩa Galaxy A04e và Galaxy M04 sẽ không còn nhận các bản vá bảo mật thường xuyên theo tháng hoặc theo quý. Những lỗ hổng mới được phát hiện trên hệ điều hành vì thế có thể không được Samsung khắc phục thông qua các bản cập nhật định kỳ dành riêng cho hai thiết bị này.

Mẫu điện thoại Samsung Galaxy A04e. (Ảnh: HD)

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa điện thoại sẽ ngừng hoạt động ngay lập tức. Người dùng vẫn có thể thực hiện cuộc gọi, nhắn tin, truy cập Internet và sử dụng các ứng dụng hiện có như bình thường, miễn là những ứng dụng này còn tương thích với thiết bị.

Vấn đề nằm ở khả năng bảo vệ lâu dài. Khi không còn được cập nhật, hệ thống có thể dần trở nên dễ bị tổn thương trước những lỗ hổng bảo mật mới. Điều này đặc biệt đáng lưu ý với những người thường xuyên sử dụng điện thoại để đăng nhập tài khoản cá nhân, giao dịch ngân hàng hoặc lưu trữ dữ liệu quan trọng.

Dù vậy, trong những trường hợp đặc biệt, Samsung vẫn có thể phát hành bản vá riêng nếu phát hiện lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng ảnh hưởng đến các thiết bị đã hết thời gian hỗ trợ. Tuy nhiên, người dùng không nên kỳ vọng vào việc nhận được những bản cập nhật như vậy một cách thường xuyên.

Người dùng Galaxy A04e và M04 nên làm gì?

Nếu đang sử dụng Galaxy A04e hoặc Galaxy M04, người dùng chưa nhất thiết phải thay điện thoại ngay lập tức. Thiết bị vẫn có thể đáp ứng các nhu cầu cơ bản trong thời gian tới.

Tuy nhiên, nếu đây là chiếc điện thoại được sử dụng cho những tác vụ quan trọng như ngân hàng trực tuyến, thanh toán điện tử, công việc hoặc lưu trữ thông tin cá nhân, việc cân nhắc nâng cấp lên một mẫu máy mới hơn là điều nên làm.

Trong thời gian tiếp tục sử dụng, người dùng cũng nên duy trì cập nhật ứng dụng từ các nguồn chính thức, hạn chế cài đặt tệp APK không rõ nguồn gốc và thận trọng với những đường link đáng ngờ.

Việc Galaxy A04e và Galaxy M04 kết thúc vòng đời hỗ trợ không phải điều bất thường, bởi các nhà sản xuất thường có thời hạn cập nhật nhất định cho từng dòng sản phẩm. Dù vậy, đây vẫn là lời nhắc để người dùng quan tâm hơn đến chính sách hỗ trợ phần mềm khi lựa chọn smartphone, thay vì chỉ nhìn vào cấu hình và mức giá ban đầu.

Theo Sammy Fans