Ronaldo sống trong cơ thể của một người 29 tuổi

Dù đã bước sang tuổi 41, Ronaldo vẫn duy trì thể trạng đáng kinh ngạc. Cơ thể siêu sao người Bồ Đào Nha được ước tính có tuổi sinh học chỉ 28,9, trẻ hơn tuổi thật hơn 11 năm.

Ronaldo từng vượt qua hàng loạt hậu vệ hàng đầu thế giới, chinh phục những giải đấu khắc nghiệt nhất và tiếp tục ghi bàn khi bước sang tuổi 41. Nhưng đối thủ khó đánh bại nhất trong sự nghiệp của siêu sao người Bồ Đào Nha có lẽ không phải Lionel Messi, Sergio Ramos hay Virgil van Dijk, mà chính là thời gian.

Trong thể thao đỉnh cao, tuổi tác thường là quy luật khó tránh khỏi. Phần lớn cầu thủ đạt đỉnh phong độ trong khoảng 24-29 tuổi. Sau tuổi 30, tốc độ, sức bền và khả năng phục hồi thường bắt đầu suy giảm. Đến tuổi 35, nhiều người đã nghĩ đến chuyện giải nghệ hoặc chuyển sang những giải đấu có cường độ thấp hơn.

(Ảnh: FIFA)

Ronaldo lại đi theo hướng ngược lại. Ở tuổi 41, anh vẫn duy trì thể trạng đáng kinh ngạc, khối cơ săn chắc, tốc độ và khả năng bật nhảy khiến nhiều cầu thủ trẻ phải ngưỡng mộ.

Điều khiến câu chuyện trở nên thú vị hơn là kết quả phân tích từ WHOOP, công ty công nghệ thể thao của Mỹ chuyên phát triển thiết bị đeo theo dõi sức khỏe. Theo công bố của hãng, tuổi sinh học của Ronaldo chỉ khoảng 28,9 tuổi.

"Tôi không thể tin được. Vậy là tôi còn có thể chơi bóng thêm 10 năm nữa", Ronaldo hài hước chia sẻ khi nghe kết quả từ CEO WHOOP Will Ahmed.

Con số này nhanh chóng thu hút sự chú ý, đồng thời đặt ra một câu hỏi: Làm thế nào một thiết bị đeo trên cổ tay có thể ước tính cơ thể của một người trên 40 tuổi đang hoạt động tương tự người chưa đến 30?

Khi cơ thể Ronaldo trẻ hơn tuổi thật

Tuổi theo năm sinh chỉ phản ánh khoảng thời gian một người đã tồn tại. Trong khi đó, tuổi sinh học (Biological Age) cho biết tình trạng lão hóa thực tế của cơ thể.

(Ảnh: Ronaldo's Instagram)

Hai người cùng 40 tuổi có thể có thể trạng hoàn toàn khác nhau. Một người vẫn duy trì hệ tim mạch khỏe mạnh, khối cơ tốt và khả năng phục hồi nhanh. Người còn lại có thể gặp các vấn đề về chuyển hóa, mất cơ, ngủ kém và suy giảm thể lực.

Để đánh giá sự khác biệt này, các nhà khoa học sử dụng nhiều chỉ dấu sinh học, bao gồm phản ứng viêm, khả năng chuyển hóa năng lượng và những thay đổi ở cấp độ tế bào.

Một trong những hướng nghiên cứu nổi bật là Epigenetic Clock, mô hình đồng hồ biểu sinh do nhà di truyền học Steve Horvath phát triển. Phương pháp này sử dụng những thay đổi trong quá trình methyl hóa DNA để ước tính tuổi sinh học.

Nói đơn giản, nếu tuổi thật trả lời câu hỏi một người đã sống bao nhiêu năm, tuổi sinh học cho biết cơ thể họ đang thể hiện những dấu hiệu lão hóa tương ứng với độ tuổi nào.

Cùng với sự phát triển của cảm biến, trí tuệ nhân tạo và công nghệ thiết bị đeo, việc theo dõi tình trạng cơ thể ngày càng trở nên thuận tiện. Những dữ liệu vốn cần đến các thiết bị chuyên dụng hoặc phòng thí nghiệm giờ đây có thể được ước tính thông qua các thiết bị đeo hằng ngày.

Chiếc vòng nhỏ thu thập hàng nghìn dữ liệu

Nhìn bên ngoài, WHOOP khá đơn giản. Thiết bị không có màn hình, không hiển thị giờ, không thông báo và cũng không tích hợp GPS để xem bản đồ. Thiết kế này khiến nó giống một chiếc vòng vải hơn là một sản phẩm công nghệ.

(Ảnh: WHOOP)

Tuy nhiên, bên trong là hệ thống cảm biến có khả năng theo dõi cơ thể gần như liên tục 24 giờ mỗi ngày.

WHOOP thu thập nhiều dữ liệu sinh học như nhịp tim, biến thiên nhịp tim (HRV), nhịp thở, nhiệt độ da, thời lượng ngủ, các giai đoạn ngủ và cường độ vận động.

Khác với nhiều đồng hồ thông minh tập trung hiển thị thông tin trực tiếp, WHOOP hướng đến việc thu thập và phân tích dữ liệu để đánh giá tình trạng cơ thể. Những thông tin này được đồng bộ với nền tảng phần mềm, nơi thuật toán xử lý và tìm kiếm các xu hướng theo thời gian.

Điểm đáng chú ý là hệ thống không chỉ ghi nhận người dùng đã vận động bao nhiêu hay ngủ trong bao lâu. Nó còn phân tích phản ứng của cơ thể trước những thay đổi trong sinh hoạt.

Chẳng hạn, một đêm ngủ không đủ có thể ảnh hưởng đến khả năng phục hồi vào ngày hôm sau. Một buổi tập quá nặng có thể khiến nhịp tim nghỉ thay đổi. Việc di chuyển liên tục giữa các múi giờ cũng có thể làm gián đoạn nhịp sinh học và chất lượng giấc ngủ.

Khi sử dụng thiết bị trong thời gian dài, WHOOP có thêm dữ liệu để xây dựng hồ sơ hoạt động của từng người. Nhờ đó, hệ thống có thể đưa ra những đánh giá phù hợp hơn với thói quen và phản ứng sinh lý cá nhân.

Giấc ngủ trở thành một phần của giáo án

Bên cạnh đó, Ronaldo còn nổi tiếng với chế độ ăn uống nghiêm ngặt, những buổi tập cường độ cao và khả năng duy trì kỷ luật trong thời gian dài. Nhưng bên cạnh vận động, anh cũng đặc biệt coi trọng giấc ngủ.

"Tôi nghĩ giấc ngủ là điều quan trọng nhất trong cuộc sống", Ronaldo chia sẻ với Will Ahmed.

Điều này phù hợp với những nghiên cứu về khoa học thể thao. Trong khi ngủ, cơ thể thực hiện nhiều quá trình phục hồi, bao gồm sửa chữa mô cơ, tổng hợp protein và điều hòa hormone. Giấc ngủ chất lượng cũng giúp duy trì khả năng tập trung, phản xạ và hiệu suất vận động.

WHOOP không chỉ ghi nhận tổng thời gian ngủ mà còn phân tích các giai đoạn ngủ sâu, ngủ REM, thời điểm đi ngủ và thức dậy. Từ đó, thiết bị đưa ra đánh giá về mức độ đáp ứng nhu cầu ngủ của từng cá nhân.

Với một vận động viên vừa trải qua trận đấu kéo dài hoặc phải di chuyển xuyên nhiều múi giờ, nhu cầu ngủ có thể tăng lên đáng kể. Việc theo dõi dữ liệu giúp họ nhận biết cơ thể cần thêm thời gian nghỉ ngơi thay vì áp dụng một con số cố định cho mọi ngày.

Đối với thể thao chuyên nghiệp, ngủ vì thế không đơn thuần là khoảng thời gian nghỉ ngơi. Nó trở thành một phần quan trọng trong kế hoạch tập luyện và phục hồi.

Công nghệ không tạo ra Ronaldo

Nhìn vào những công nghệ được sử dụng trong thể thao hiện đại, từ thiết bị theo dõi sức khỏe, cảm biến vận động đến AI và các phương pháp phục hồi chuyên sâu, người ta dễ có cảm giác máy móc đang ngày càng chi phối thành tích của vận động viên.

(Ảnh: Reuters)

Thực tế, công nghệ chủ yếu cung cấp dữ liệu và hỗ trợ đưa ra quyết định. Nó không thể thay thế kỷ luật tập luyện, chế độ ăn uống hay những thói quen sinh hoạt được duy trì trong nhiều năm.

Ronaldo vẫn phải tuân thủ lịch tập, kiểm soát dinh dưỡng, ngủ đủ và dành thời gian phục hồi. WHOOP giúp anh hiểu rõ hơn những gì đang diễn ra bên trong cơ thể, từ đó có cơ sở điều chỉnh hoạt động hằng ngày.

Không chỉ Ronaldo, nhiều vận động viên hàng đầu như LeBron James hay Novak Djokovic cũng đầu tư mạnh vào khoa học thể thao, công nghệ theo dõi sinh học và các phương pháp phục hồi nhằm kéo dài thời gian thi đấu đỉnh cao.

Mục tiêu của những công nghệ này không phải giúp con người trẻ mãi, mà là duy trì hiệu suất tốt nhất trong thời gian dài hơn. Trong thể thao chuyên nghiệp, việc kéo dài phong độ đỉnh cao thêm một vài mùa giải có thể tạo ra khác biệt rất lớn về thành tích và giá trị sự nghiệp.

Ronaldo vẫn già đi như mọi người. Con số 28,9 tuổi không có nghĩa anh thực sự trẻ hơn 11 tuổi hay có thể đảo ngược quá trình lão hóa. Tuy nhiên, câu chuyện này cho thấy cách công nghệ đang thay đổi thể thao hiện đại.

Mỗi nhịp tim, giờ ngủ, bước chạy và quá trình phục hồi đều có thể được chuyển hóa thành dữ liệu để vận động viên hiểu rõ hơn về cơ thể mình.

Có lẽ bí quyết lớn nhất phía sau sự nghiệp bền bỉ của Ronaldo không nằm ở một thiết bị cụ thể, mà ở sự kết hợp giữa kỷ luật cá nhân, khoa học thể thao và khả năng tận dụng công nghệ để duy trì phong độ lâu nhất có thể.

Nguồn tham khảo: WHOOP, National Library of Medicine, Nature

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