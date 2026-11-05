Nóng: Ronaldo từ giã đội tuyển Bồ Đào Nha

Ronaldo viết tâm thư chia tay tuyển Bồ Đào Nha.

Sau 23 năm cống hiến đầy vinh quang và thăng trầm, siêu sao Cristiano Ronaldo đã chính thức khép lại hành trình huyền thoại cùng đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Trong bài phát biểu chia tay đầy xúc động, anh gửi lời tri ân chân thành tới quê hương, đồng đội và người hâm mộ toàn cầu:





"Gửi tới người dân Bồ Đào Nha, đã đến ngày tôi phải trao trả lại chiếc áo số 7 của đội tuyển quốc gia tất cả chúng ta. Tôi chưa bao giờ coi nó là của riêng mình, nhưng suốt 23 năm qua, tôi đã có vinh dự và trách nhiệm lớn lao được khoác lên mình chiếc áo ấy, cống hiến và mang nó cùng tôi đến khắp các sân vận động trên toàn thế giới.

Hôm nay, đã đến lúc tôi trao lại nó cho tương lai. Đây không phải là một quyết định dễ dàng, bởi có những quyết định không thể đưa ra chỉ bằng lý trí, mà còn phải bằng cả trái tim.

Hành trình bắt đầu từ tháng 8 năm 2003 đã khép lại và nó đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi. Khi nhìn lại và nghĩ về tất cả những gì tôi đã trải qua cùng đội tuyển quốc gia, tôi không chỉ thấy những trận đấu, những bàn thắng, những kỷ lục hay các danh hiệu. Tôi thấy những con người; thấy những người Bồ Đào Nha xa xứ, những người mà trong 90 phút thi đấu ngắn ngủi cảm thấy quê hương Bồ Đào Nha dường như gần gũi hơn một chút. Tôi thấy hàng triệu người Bồ Đào Nha mà mình chưa từng gặp mặt trực tiếp, nhưng họ đã trở thành một phần trong cuộc đời tôi. Bởi vì suy cho cùng, bóng đá lớn lao hơn rất nhiều so với một trò chơi đơn thuần - bóng đá chính là con người.

Trong suốt sự nghiệp ở đội tuyển, tôi luôn cố gắng vượt qua những giới hạn của bản thân. Tôi muốn chiến thắng, muốn trở thành người giỏi nhất, muốn làm nên lịch sử và luôn khắt khe với chính mình. Tôi luôn muốn nhiều hơn nữa, luôn tin rằng chúng ta có thể tiến xa hơn và đã cống hiến tất cả những gì mình có cho chiếc áo này.

Đã có những buổi chiều và những đêm hoàn hảo, có những chiến thắng mà tôi sẽ không bao giờ quên. Nhưng cũng có những thất bại mà đến tận hôm nay vẫn khiến tôi thấy đau đớn khi nhớ lại. Tôi cũng từng thất bại, từng đau khổ, và từng có những thời điểm không thể mang lại cho người dân Bồ Đào Nha điều mà họ hằng mong đợi. Nhưng tôi chưa bao giờ bỏ cuộc, và trên hết, chưa bao giờ ngừng cảm thấy tự hào khi được đại diện cho Bồ Đào Nha.

Qua nhiều năm tháng, tôi đã học được những điều rất đỗi giản dị: Những bàn thắng rồi sẽ trôi qua, những chiếc cúp rồi sẽ nằm trong bảo tàng, những kỷ lục rồi cũng sẽ bị phá bỏ. Nhưng có một điều mà thời gian không bao giờ có thể xóa nhòa, đó là vị trí mà chúng ta chiếm giữ trong trái tim mọi người.

Nếu tôi từng làm các bạn hạnh phúc, nếu một bàn thắng của tôi từng khiến các bạn ôm lấy một ai đó, quên đi sự vất vả để cảm nhận niềm tự hào về đất nước chúng ta, thì tất cả đều hoàn toàn xứng đáng. Bởi làm người Bồ Đào Nha chính là như thế: Chúng ta cùng nhau chịu đựng, cùng nhau đứng dậy, và rồi lại tiếp tục tin tưởng.

Bồ Đào Nha sẽ luôn cần những người trẻ biết mơ ước, những cầu thủ không bao giờ bỏ cuộc, những thế hệ mới tin rằng chúng ta có thể đến được nơi mà chưa ai từng đến. Bởi một đất nước tiếp tục sản sinh ra những người anh hùng mới là một đất nước không bao giờ ngừng tin tưởng vào chính mình.

Gửi tới các đồng đội ở đội tuyển, tôi muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt. Cảm ơn vì từng cú nước rút, từng cái ôm, từng tranh luận, từng khoảnh khắc im lặng trước khi bước ra sân; cảm ơn vì mỗi chiến thắng chúng ta cùng nhau ăn mừng và mỗi thất bại đã làm chúng ta mạnh mẽ hơn. Tôi đã có đặc ân được làm đội trưởng của các bạn, nhưng không một người đội trưởng nào có thể bước đi một mình. Các bạn chính là một phần trong lịch sử của tôi.

Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả các huấn luyện viên, ban lãnh đạo, các bác sĩ, chuyên gia vật lý trị liệu, nhân viên hậu cần, nhân viên đội bóng và rất nhiều người đã làm việc cùng tôi trong suốt những năm qua. Nhiều người trong số các bạn chưa từng xuất hiện trong những bức ảnh vinh quang, nhưng nếu không có các bạn, sẽ không có bức ảnh nào trong số đó có thể trở thành hiện thực.

Gửi tới gia đình tôi, cảm ơn vì đã cùng tôi chia sẻ giấc mơ này. Cảm ơn vì đã thấu hiểu cho những lần tôi vắng mặt, những sự hy sinh và những khoảnh khắc mà đội tuyển quốc gia phải chiếm một khoảng không gian vốn dĩ thuộc về mọi người. Nếu tôi có thể đi xa đến thế này, đó là vì chúng ta đã luôn nắm chặt tay nhau.

Và gửi tới người dân Bồ Đào Nha trên khắp thế giới, tôi muốn nói với các bạn một điều cuối cùng.

Có một hình ảnh mà tôi sẽ luôn mang theo bên mình: khoảnh khắc khi bài quốc ca vang lên. Tôi nhìn xung quanh, nhìn thấy các đồng đội, nhìn lên khán đài, thấy những đứa trẻ, những người mẹ, người cha và người ông người bà; thấy những người Bồ Đào Nha đã đi từ rất xa đến chỉ để có mặt ở đó. Trong những phút giây ấy, chúng ta không còn sự khác biệt. Không còn câu lạc bộ, không còn màu áo, không còn giai cấp, không còn nghề nghiệp, không còn những quan điểm trái chiều. Chỉ tồn tại một niềm đam mê duy nhất: Bồ Đào Nha.

Đó chính là cảm xúc tôi sẽ mang theo suốt phần đời còn lại.

Hôm nay, hành trình của tôi trên sân cỏ cùng Đội tuyển Quốc gia chính thức khép lại. Tôi ngẩng cao đầu ra đi, tự hào về chặng đường đã qua và với ý thức trọn vẹn rằng tôi đã cống hiến tất cả những gì mình có cho Bồ Đào Nha. Nhưng tôi sẽ không bao giờ ngừng là một người trong số các bạn. Tôi sẽ tiếp tục trăn trở, sống hết mình và ăn mừng từng chiến thắng của Bồ Đào Nha.

Tôi đã dành cả cuộc đời nỗ lực để trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Hôm nay tôi nhận ra rằng, chiến thắng lớn nhất của tôi là được xứng đáng đại diện cho đất nước tuyệt vời nhất thế giới.

Cảm ơn vì 23 năm qua. Cảm ơn vì đã tin tưởng tôi. Cảm ơn vì đã cho phép tôi được sống trong một giấc mơ bắt đầu khi tôi chỉ là một cậu bé ở Madeira, chạy theo quả bóng.

Chiếc áo chứng nhận niềm tự hào được khoác lên mình sẽ mãi mãi thuộc về tôi. Bồ Đào Nha sẽ luôn ở trong tôi.

Tạm biệt tất cả".