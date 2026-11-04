Ronaldo, Messi bàng hoàng tiếc thương tiền đạo qua đời ở tuổi 30 sau pha va chạm trên sân cỏ

Thế giới bóng đá bàng hoàng tiếc thương tiền đạo Jesús de Miguel.

Cộng đồng bóng đá quốc tế đang trải qua những giây phút đau buồn sâu sắc trước sự ra đi đột ngột của tiền đạo Jesús de Miguel (30 tuổi, thuộc biên chế CLB Tenerife). Sự cố tai hại xảy ra ngay trên sân cỏ trong trận đấu ở giải hạng Nhì Tây Ban Nha giữa Tenerife và FC Andorra. Trong một nỗ lực bứt tốc theo đường bóng dài, De Miguel đã hứng chịu cú va chạm trực diện cực mạnh vào vùng đầu và ngực từ thủ môn bên phía Andorra đang lao ra cản phá. Cú đâm khiến anh gục ngã và bất tỉnh nhân sự tại chỗ. Dù đã được lực lượng y tế tích cực sơ cứu và chuyển khẩn cấp đến bệnh viện, chân sút 30 tuổi vẫn không qua khỏi do ngừng tim cùng những tổn thương quá nghiêm trọng.

Vụ bi kịch chấn động này đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho đồng nghiệp và đông đảo người hâm mộ trên toàn thế giới. Nhiều ngôi sao lớn cùng các CLB hàng đầu đã đồng loạt lên tiếng chia buồn.

Siêu sao Lionel Messi đã đăng tải bức ảnh của tiền đạo quá cố kèm dòng trạng thái xúc động: "Không còn lời nào để nói... Xin gửi lời chia buồn sâu sắc và tiếp thêm nhiều sức mạnh đến toàn thể gia đình cùng bạn bè của anh. Cầu mong anh được an nghỉ".

Cùng chung niềm đau xót, Cristiano Ronaldo cũng gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân: "Một bi kịch. Không thốt nên lời... mong gia đình hãy vững vàng vượt qua. Cầu mong anh an nghỉ".

Messi tiếc thương đồng nghiệp (Ảnh: CMH)

Ronaldo tiếc thương đồng nghiệp (Ảnh: CMH)

Trước mất mát to lớn này, Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha cùng ban tổ chức giải đấu đã quyết định dành những phút mặc niệm trang nghiêm ở các trận đấu tiếp theo để tri ân và tưởng nhớ Jesús de Miguel.