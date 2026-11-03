Tất tần tật thông tin về giải giao hữu quốc tế tháng 11 của đội tuyển Việt Nam

Giải bóng đá giao hữu quốc tế diễn ra từ ngày 11 đến 17/11/2026 tại Sân vận động Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình, với sự tham dự của ĐT Việt Nam và hai đội tuyển khách mời là Đài Bắc Trung Hoa và Cộng hòa Kyrgyz.

Ngày 3/11, Lễ công bố Giải bóng đá giao hữu quốc tế - Casper Cup 2026 đã chính thức diễn ra tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Giải đấu năm nay diễn ra từ ngày 11/11 đến 17/11/2026 trên SVĐ Thiên Trường. Ba đội tuyển gồm chủ nhà Việt Nam cùng hai khách mời là Đài Bắc Trung Hoa và Cộng hòa Kyrgyz (Kyrgyzstan) sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để tính điểm xếp hạng chung cuộc. Tất cả các trận đấu đều bắt đầu vào lúc 19h00.

Công bố giải giao hữu quốc tế (Ảnh: VFF)

Đại diện cho khu vực Đông Á, đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa mang đến lực lượng đáng gờm với dàn trụ cột chất lượng như tiền đạo Ange Kouamé, tiền vệ Yen-Shu Wu và nhân tố tấn công Emilio Estevez. Nổi bật nhất trong đội hình khách mời này là tiền vệ dày dạn kinh nghiệm Chen Po-liang - người đã có 98 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và ghi được 25 bàn thắng. Trước đó, Đài Bắc Trung Hoa từng thể hiện sức mạnh áp đảo khi vượt qua Timor-Leste với tổng tỷ số 7-0 sau hai lượt trận tại vòng loại thứ nhất World Cup 2026.

Trong khi đó, Kyrgyzstan - đội bóng hiện xếp hạng 104 thế giới và đã có 3 lần giành vé dự VCK Asian Cup (2019, 2023, 2027), từng xuất sắc lọt vào tới vòng 16 đội năm 2019. Tại chiến dịch Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á vừa qua, đại diện Trung Á đã chơi ấn tượng để vươn tới vòng loại thứ ba sau khi giành vị trí nhì bảng D.

Lực lượng Kyrgyzstan tham dự giải hội tụ đầy đủ những gương mặt sừng sỏ như tiền đạo Joel Kojo, trung vệ Valeriy Kichin hay tiền vệ Gulzhigit Alykulov. Đặc biệt, người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ có dịp chứng kiến cuộc chạm trán thú vị với Odilzhon Abdurakhmanov. Tiền vệ tài năng này hiện đang thi đấu tại V.League 1 trong màu áo CLB Thanh Hóa và hứa hẹn sẽ mang đến nhiều thách thức cho tuyến giữa của ĐT Việt Nam.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ chính thức hội quân vào ngày 9/11, ngay sau khi V.League 2026/27 khép lại 7 vòng đấu đầu tiên. Quỹ thời gian này là cơ sở quan trọng để HLV trưởng Kim Sang Sik cùng các cộng sự đánh giá chính xác phong độ thực tế của từng trụ cột, từ đó sàng lọc và lắp ghép đội hình tối ưu nhất.