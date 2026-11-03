Vợ Brooklyn Beckham bị tố "đụng hàng" mẹ chồng Victoria giữa mâu thuẫn đỉnh điểm

Con dâu nhà Beckham lại bị tố "nhái" lại tạo hình huyền thoại của mẹ chồng Victoria.

Theo truyền thông Anh, nhiều người hâm mộ cho rằng Nicola Peltz đã tái hiện lại bộ trang phục chất liệu latex nổi tiếng của mẹ chồng Victoria Beckham thời còn hoạt động trong nhóm Spice Girls nhân dịp Halloween năm nay. Trước đó, Posh Spice từng diện bộ jumpsuit da ôm sát màu đen này trong video ca nhạc phát hành năm 1996 của bản hit Say You’ll Be There.

Giờ đây, sau 30 năm, Nicola - vợ của Brooklyn Beckham lại bị cáo buộc sao chép phong cách biểu tượng của mẹ chồng. Trên trang Instagram cá nhân, cô đã đăng tải những hình ảnh chụp tại một bữa tiệc Halloween ở Los Angeles. Tuy nhiên, cư dân mạng đã nhanh chóng nhận ra sự tương đồng kinh ngạc giữa tạo hình của cô và phong cách năm xưa của Victoria.

Tạo hình mới đây của vợ Brooklyn Beckham (Ảnh: IG)

(Ảnh: IG)

Dưới bài đăng nhiều người để lại bình luận cho rằng: "Sao cô ấy nhìn giống Vicky Beckham thế nhỉ?" Trong khi Nicola hóa thân thành Catwoman, Brooklyn lại chọn diện trang phục Superman để song hành cùng vợ tại bữa tiệc. Đáng chú ý, cựu danh thủ David Beckham từng thừa nhận anh đã "phải lòng" Victoria ngay từ lần đầu tiên xem video ca nhạc Say You’ll Be There và từng khẳng định với người đồng đội Gary Neville: "Đó chính là cô gái mà tớ sẽ lấy làm vợ". Và cả hai đã chính thức về chung một nhà 3 năm sau đó.

Brooklyn Beckham và vợ (Ảnh: IG)

Posh Spice đã mặc bộ đồ bó sát màu đen trong video âm nhạc cho bài hát đình đám "Say You'll Be There" năm 1996 của nhóm nhạc nữ Girl Power (Ảnh: Sun)

Hiện tại, Brooklyn và Nicola đang rơi vào tình trạng rạn nứt nghiêm trọng với gia đình Beckham - mối mâu thuẫn vốn được các nguồn tin thân cận mô tả như "nhát dao đâm vào tim" đối với toàn bộ gia tộc. Mối quan hệ giữa hai bên đã bắt đầu âm ỉ từ siêu đám cưới năm 2022 liên quan đến sự cố chọn váy cưới và điệu nhảy đầu tiên. Mọi chuyện dần đẩy lên đỉnh điểm khi Brooklyn thẳng thắn chỉ trích "Thương hiệu Beckham", cáo buộc cha mẹ kiểm soát, thao túng và đặt truyền thông lên trên tình cảm gia đình.

Đầu năm 2026, Brooklyn gây chấn động khi công khai đăng tâm thư khẳng định tự vắng mặt tại các sự kiện quan trọng của gia đình, đồng thời chặn mọi liên lạc với cha mẹ và các em trên mạng xã hội. Dù David Beckham rất đau lòng và nỗ lực tìm cách hàn gắn riêng tư, mối quan hệ giữa đôi vợ chồng trẻ và gia tộc Beckham đến nay vẫn hoàn toàn "đóng băng".