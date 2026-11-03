Messi và Ronaldo cùng vào đề cử Đội hình hay nhất thế giới 2026

Ronaldo và Messi tiếp tục góp mặt trong đề cử Đội hình hay nhất năm 2026.

Hai siêu sao Cristiano Ronaldo và Lionel Messi tiếp tục ghi dấu ấn khi có tên trong danh sách 26 ứng viên cho Đội hình hay nhất năm 2026 (World 11) do Liên đoàn Cầu thủ Chuyên nghiệp Thế giới (FIFPRO) công bố.

Ngày 2/11, FIFPRO chính thức phát động giai đoạn cuối của giải thưởng bằng việc công bố danh sách rút gọn gồm 3 thủ môn, 8 hậu vệ, 7 tiền vệ và 8 tiền đạo. Đây là giải thưởng bóng đá toàn cầu duy nhất được quyết định hoàn toàn bởi lá phiếu của các đồng nghiệp, với 19.806 cầu thủ nam chuyên nghiệp đến từ 73 quốc gia tham gia bình chọn. Các phiếu bầu dựa trên màn trình diễn của cá nhân trong khoảng thời gian từ ngày 4/8/2025 đến 19/7/2026, kèm điều kiện mỗi ứng viên phải thi đấu tối thiểu 30 trận chính thức.

Ở tuổi 41 và 39, Ronaldo (Al Nassr) và Messi (Inter Miami) là hai cầu thủ lớn tuổi nhất trong danh sách. Việc cả hai tiếp tục xuất hiện ở nhóm tiền đạo bên cạnh những ngôi sao đương đại như Kylian Mbappe, Erling Haaland, Harry Kane hay Lamine Yamal cho thấy uy tín và sự thừa nhận vượt thời gian từ các đồng nghiệp. Trong lịch sử giải thưởng, Messi đang nắm giữ kỷ lục 17 lần góp mặt trong đội hình xuất sắc nhất, trong khi Ronaldo xếp ngay sau với 15 lần.

Ronaldo và Messi góp mặt trong đội hình hay nhất năm 2026 (Ảnh: Getty)

Xét theo cấp câu lạc bộ, các đội bóng lớn châu Âu vẫn chiếm ưu thế áp đảo. Arsenal đóng góp 4 đại diện gồm David Raya, Gabriel, William Saliba và Declan Rice. PSG cũng góp 4 gương mặt là Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha và Khvicha Kvaratskhelia. Những cái tên đáng chú ý khác có thể kể đến Thibaut Courtois, Jude Bellingham, Kylian Mbappe (Real Madrid), Pau Cubarsi, Pedri (Barca) hay Harry Kane, Michael Olise (Bayern Munich). Dù vậy, danh sách năm nay cũng để lại một số tranh cãi khi vắng mặt nhiều ngôi sao đạt phong độ cao như Vinicius Junior, Ousmane Dembele, Raphinha hay Lautaro Martinez.

Đội hình World 11 cuối cùng sẽ bao gồm 1 thủ môn, 3 hậu vệ, 3 tiền vệ và 3 tiền đạo nhận được số phiếu cao nhất. Tấm vé thứ 11 còn lại được dành cho cầu thủ thi đấu ở các vị trí tuyến trên có số phiếu cao tiếp theo.

Kết quả chính thức của FIFPRO World 11 năm 2026 sẽ được công bố vào lúc 23h ngày 9/11.