Cậu be Bellingham tung bộ ảnh khoe body 6 múi gây sốt

Bellingham gây xôn xao với bộ ảnh khoe trọn body săn chắc.

Ngôi sao trụ cột của đội tuyển Anh và CLB Real Madrid - Jude Bellingham vừa gây sốt khi xuất hiện đầy táo bạo trong chiến dịch quảng bá toàn cầu mới nhất của thương hiệu thời trang Calvin Klein.

Trong bộ ảnh vừa được công bố, tiền vệ 23 tuổi tái hiện lại hình ảnh đầy quyến rũ từng làm nên thương hiệu của danh thủ David Beckham trước đây, Bellingham khoe trọn thể hình săn chắc. Thậm chí, anh còn tạo dáng ăn mừng dang tay quen thuộc trên sân cỏ ngay trong buổi chụp hình.

May mắn cho Bellingham, bộ ảnh quảng cáo được thực hiện tại thủ đô Madrid vào mùa hè, giúp anh tránh được cái lạnh của mùa thu nước Anh. Chia sẻ về màn hợp tác này, ngôi sao Real Madrid cho biết: “Tôi rất thích ý tưởng 'biểu tượng bên trong' rằng sự tự tin luôn bắt đầu từ việc bạn cảm thấy thoải mái với chính bản thân mình. Calvin Klein là một thương hiệu mang tính biểu tượng, và thật tuyệt khi được truyền tải thông điệp đó theo cách riêng của tôi".

Bộ ảnh khoe trọn body săn chắc của Bellingham (Ảnh: IGNV)

(Ảnh: IGNV)

(Ảnh: IGNV)

(Ảnh: IGNV)

Không chỉ gặt hái thành công trên mặt trận thương mại, Bellingham vẫn đang giữ phong độ thăng hoa trên sân cỏ. Cuối tuần qua, anh đã đóng góp một bàn thắng trong chiến thắng 3-0 của Real Madrid trước Racing Santander, chiến thắng quan trọng ngay sau màn vượt qua đối thủ duyên nợ Barcelona tại Camp Nou.

Bàn thắng này giúp Bellingham cán mốc 50 pha lập công cho "Kền kền trắng" chỉ sau 154 trận đấu. Thành tích này chính thức vượt qua kỷ lục của huyền thoại Zinedine Zidane, người từng mất 227 trận để đạt 49 bàn thắng. Kể từ bản hợp đồng bom tấn trị giá 115 triệu bảng, Bellingham đã bỏ túi 5 danh hiệu lớn cùng đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha.

“Đạt cột mốc 50 bàn thắng cho Real Madrid là điều vô cùng đặc biệt với cá nhân tôi và cho cả tập thể,” Bellingham chia sẻ.

Hiện tại, Real Madrid đang chuẩn bị cho chuyến làm khách đến sân của AEK Athens tại Champions League với mục tiêu bảo vệ chuỗi trận toàn thắng. Cùng lúc đó, gia đình Bellingham đón nhận thêm tin vui khi ông Mark Bellingham — cha của Jude và Jobe vừa bất ngờ được triệu tập vào đội tuyển lão tướng Anh (lứa tuổi trên 50) để thi đấu với Ireland, đánh dấu lần đầu tiên cả ba cha con đều từng khoác lên mình chiếc áo đấu của tuyển Anh.