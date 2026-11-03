Đình Bắc được đề cử tại Cúp Chiến Thắng 2026

Cúp Chiến thắng 2026 – giải thưởng thường niên quy mô hàng đầu được ví như "Oscar của thể thao Việt Nam" đã chính thức khởi động mùa giải thứ 10.

Ngày 3/11, giải thưởng Cúp Chiến Thắng 2026 – sự kiện tôn vinh được ví như "Oscar của thể thao Việt Nam" đã chính thức khởi động mùa giải thứ 10. Ở giải đấu năm nay, bóng đá Việt Nam đóng góp nhiều gương mặt nổi bật trong danh sách đề cử, tâm điểm là cầu thủ trẻ Nguyễn Đình Bắc và HLV Kim Sang-sik.

Tại hạng mục Nam VĐV của năm, tiền đạo 22 tuổi Nguyễn Đình Bắc xuất hiện đầy ấn tượng sau một năm thi đấu bùng nổ. Anh ghi dấu ấn đậm nét khi đoạt giải Vua phá lưới giải U23 châu Á 2026, đóng góp 10 bàn thắng cho CLB Công an Hà Nội để về nhì trong cuộc đua chân sút nội tốt nhất. Trở lại đội tuyển quốc gia, Đình Bắc tiếp tục tỏa sáng rực rỡ tại ASEAN Cup 2026 với 5 bàn thắng, đoạt danh hiệu Đồng Vua phá lưới và ẵm luôn giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Cạnh tranh cùng Đình Bắc ở hạng mục này là các gương mặt tài năng gồm Đinh Văn Tâm (wushu), Nguyễn Ngọc Thuận (bóng chuyền), Trần Minh Trí (cử tạ) và Tạ Ngọc Tường (điền kinh).

Đình Bắc được đề cử hạng mục VĐV nam của năm (Ảnh: HĐ)

Hạng mục Nữ VĐV của năm ghi nhận sự góp mặt của những gương mặt giàu thành tích như Trần Thị Ngọc Yến (cầu mây), Dương Thúy Vi (wushu), Nguyễn Thị Diệu Ly (karate), Nguyễn Thị Tâm (boxing), Nguyễn Hồng Thái (canoeing) và Nguyễn Thùy Trang (bắn súng). Đây là những đại diện tiêu biểu cho thành công của thể thao nữ Việt Nam ở các đấu trường châu lục và thế giới.

Ở hạng mục VĐV trẻ của năm, những thành tích của Lò Thị Hồng (vật), Bành Gia Huy (cờ vua), Bùi Ngọc Nhi (karate), Trần Văn Nguyễn Quốc (bơi) và Thạch Hoàng Sang (cử tạ) cho thấy tiềm năng của lớp vận động viên kế cận.

Các hạng mục tập thể cũng ghi nhận nhiều dấu ấn nổi bật, trong đó có đội tuyển bóng đá nam, đội tuyển bóng chuyền nam, đội tuyển cầu mây nữ, đội hình kata nữ karate và bộ đôi cơ thủ Trần Quyết Chiến – Nguyễn Trần Thanh Tự.

Cúp Chiến thắng 2026 đồng thời tiếp tục tôn vinh những đóng góp của các huấn luyện viên, chuyên gia nước ngoài và vận động viên thể thao người khuyết tật. Những cái tên như HLV Trần Thị Vui (cầu mây), HLV Phan Quốc Vinh (wushu tán thủ), chuyên gia Kim Sang-sik (bóng đá - người cùng ĐT Việt Nam duy trì phong độ bất bại và bảo vệ thành công ngôi vương ASEAN Cup), Federico Rampazzo (bóng chuyền) cùng các vận động viên Lê Văn Công (cử tạ), Lê Tiến Đạt (bơi), Đỗ Thanh Hải (bơi)... là những đại diện tiêu biểu trong các hạng mục tương ứng.

Khởi động Cúp Chiến thắng mùa thứ 10 (Ảnh: BTC)

Cúp Chiến thắng là giải thưởng thường niên hàng đầu quốc gia do Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab), Công ty Cổ phần Thương mại và Nội dung Thể thao Số Việt (Vietcontent) phối hợp với Cục Thể dục Thể thao Việt Nam tổ chức.

Đánh giá về giải thưởng - ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam cho rằng Cúp Chiến thắng đã trở thành sự kiện quan trọng thường niên, là nguồn động lực và đích đến danh giá đối với các huấn luyện viên, vận động viên. Gala trao giải mỗi dịp cuối năm cũng là ngày hội tôn vinh được giới chuyên môn và người hâm mộ thể thao cả nước chờ đón.

Cũng tại lễ công bố, Ban Tổ chức trao phần thưởng đặc biệt trị giá 25 triệu đồng cho võ sĩ wushu Đinh Văn Tâm (Quảng Ngãi), ghi nhận nghị lực vượt khó và tinh thần thi đấu kiên cường. Tại Asian Games 2026, dù gặp chấn thương nghiêm trọng ở bán kết, Tâm vẫn quyết tâm thi đấu trận chung kết và giành HCB. Phần thưởng được trích từ giải thưởng hạng mục Hình ảnh ấn tượng của năm Cúp Chiến thắng 2025, với 50% dành cho tác giả và 50% trao tặng trường hợp vượt khó xuất sắc.

Ban Tổ chức trao phần thưởng đặc biệt trị giá 25 triệu đồng cho võ sĩ wushu Đinh Văn Tâm (Ảnh: BTC)

Đêm Gala trao giải Cúp Chiến thắng 2026 dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 01/2027.