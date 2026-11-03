Cầu thủ 30 tuổi qua đời sau pha va chạm kinh hoàng trên sân cỏ

Tiền đạo Jesus de Miguel của CLB Tenerife đã qua đời ở tuổi 30, một ngày sau khi bị ngừng tim sau pha va chạm với thủ môn đối phương trong trận đấu thuộc giải hạng hai Tây Ban Nha.

Ngày 3/11, CLB Tenerife xác nhận tiền đạo Jesus de Miguel đã qua đời sau sự cố nghiêm trọng trong trận đấu với FC Andorra diễn ra một ngày trước đó. Cầu thủ 30 tuổi bị ngừng tim sau pha va chạm với thủ môn Jesus Owono và không qua khỏi dù được các nhân viên y tế khẩn trương cấp cứu.

Theo Reuters, tình huống kinh hoàng xảy ra ở phút bù giờ thứ 7 của hiệp hai. Thủ môn Jesus Owono bên phía Andorra lao ra khỏi vòng cấm để ngăn chặn một đường chuyền dài. Trong nỗ lực phá bóng, đầu gối của thủ thành này va trúng vùng ngực của De Miguel, khiến tiền đạo Tenerife đổ gục xuống sân.

CLB Tenerife xác nhận tiền đạo Jesus de Miguel đã qua đời (Ảnh: Tenerife)

Chứng kiến đồng nghiệp nằm bất động, các cầu thủ hai đội lập tức ra hiệu gọi đội ngũ y tế vào sân. Trọng tài cũng rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của Owono sau tình huống va chạm.

Các nhân viên y tế đã tiến hành sơ cứu cho De Miguel ngay trên sân trong hơn 5 phút trước khi đưa anh tới bệnh viện bằng xe cứu thương. Trận đấu giữa Tenerife và FC Andorra sau đó bị hủy bỏ khi thời gian bù giờ còn khoảng 7 phút.

Thông tin De Miguel qua đời khiến bóng đá Tây Ban Nha bàng hoàng. Ngay sau khi sự việc được xác nhận, nhiều đội bóng lớn đã gửi lời chia buồn tới gia đình, đồng đội và CLB Tenerife.

Trong thông cáo, Tenerife bày tỏ nỗi đau trước sự ra đi của tiền đạo 30 tuổi: “Trong nỗi đau tột cùng, với cổ họng nghẹn đắng và không thể tin rằng sự việc này là sự thật, CLB CD Tenerife xin thông báo về sự ra đi đầy đau thương của Jesus de Miguel Alameda. Không có lời an ủi nào có thể xoa dịu nỗi đau này. Cũng không có bất cứ điều gì có thể làm vơi đi cảm giác buồn thương đang trào dâng trong chúng tôi”.

Barcelona cũng gửi lời động viên tới gia đình và những người thân yêu của De Miguel trong thời điểm khó khăn. Trong khi đó, Real Madrid bày tỏ sự tiếc thương, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình, các đồng đội, CLB chủ quản và những người thân của cầu thủ xấu số.

Tiên