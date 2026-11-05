Ben Johns dừng bước ngay vòng 32 đơn nam PPA Worlds 3000 sau thất bại trước Noe Khlif. Kết quả tiếp tục cho thấy sự thiếu ổn định của ngôi sao người Mỹ ở nội dung này.

Ngày 4/11 giờ Mỹ, Ben Johns chạm trán Noe Khlif tại vòng 32 đơn nam PPA Worlds 3000. Tay vợt người Mỹ để thua sau hai game cùng tỷ số 8-11, qua đó sớm khép lại hành trình ở nội dung đơn. Đây cũng là kết quả khiến Ben Johns không còn cơ hội giành cú ăn ba tại giải đấu.

Dù Ben Johns là cái tên nổi tiếng hơn, Noe Khlif không phải đối thủ có thể xem nhẹ. Tại nhánh đấu đơn nam của giải năm nay, Noe Khlif được xếp hạt giống số 9, trong khi Ben Johns chỉ là hạt giống số 19. Vì vậy thất bại của Ben Johns cũng không quá bất ngờ với những người thường xuyên theo dõi PPA Tour.

Trước đó, ngay trận ra quân gặp Brandon French, Ben Johns đã trải qua ba game khá chật vật. Sau khi thắng 11-7 ở game đầu, Ben Johns bất ngờ thua đậm 1-11 trong game thứ hai, rồi mới giành chiến thắng quyết định 11-5. Vượt qua được thử thách mở màn, nhưng đến cuộc đối đầu với Noe Khlif, Ben Johns không thể tiếp tục đi sâu.

Kết quả tại PPA Worlds 3000 nối tiếp những màn trình diễn thiếu ổn định của Ben Johns ở nội dung đơn thời gian gần đây. Tại Las Vegas đầu tháng 10, Ben Johns vẫn vào tới chung kết đơn nam, đồng thời góp mặt ở cả hai trận tranh chức vô địch nội dung đôi, nhưng đều kết thúc với vị trí á quân. Đến Chicago, Ben Johns lại dừng bước ngay vòng 32 đơn nam. Việc tiếp tục bị loại ở vòng đấu này tại PPA Worlds 3000 cho thấy tay vợt người Mỹ chưa duy trì được sự ổn định qua các giải.

Ở các nội dung đôi tại PPA Worlds 3000, Ben Johns vẫn còn nguyên cơ hội vô địch. Tại vòng 32 đôi nam, Ben Johns cùng Gabriel Tardio vượt qua Andrea Scarpa - Ivan Jakovljevic với tỷ số 11-2, 11-3. Chiến thắng sau hai game giúp cặp đôi giành quyền vào vòng 16.

Ở nội dung đôi nam nữ, Ben Johns và Anna Leigh Waters còn thắng áp đảo hơn khi đánh bại Daria Walczak - Augie Ge 11-0, 11-1. Chỉ để đối thủ ghi một điểm trong cả trận, cặp đôi tiếp tục hành trình tại giải.

Sau khi sớm dừng bước ở đơn nam, hai nội dung sở trường này sẽ là nơi Ben Johns tìm kiếm danh hiệu tại PPA Worlds 3000.