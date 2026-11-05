Nữ tỷ phú Madam Pang giàu có và quyền lực thế nào?

Đế chế tài chính đằng sau của Chủ tịch LĐBĐ bóng đá Thái Lan - Madam Pang.

Nhắc đến bóng đá Thái Lan, cái tên Nualphan Lamsam – thường được biết đến với danh xưng thân thuộc Madam Pang từ lâu đã không còn xa lạ. Tuy nhiên, sự ảnh hưởng của người phụ nữ quyền lực đảm nhận chiếc ghế Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) không chỉ dừng lại trên thảm cỏ xanh. Đằng sau nụ cười rạng rỡ trên khán đài là một đế chế tài chính khổng lồ cùng gia thế thuộc hàng siêu giàu tại xứ Chùa Vàng.

Người phụ nữ quyền lực nhất bóng đá Thái Lan - Madam Pang

Madam Pang giàu có cỡ nào?

Khối tài sản và tầm ảnh hưởng của Madam Pang có nền tảng vững chắc từ gia tộc Lamsam. Bà là thế hệ thứ năm của dòng họ quyền lực này – một gia tộc giàu có đến mức trong ngôn ngữ Thái Lan, từ "Lamsam" đã trở thành từ lóng đồng nghĩa với sự xa hoa, phú quý. Gia tộc Lamsam chính là đế chế đứng sau Ngân hàng Kasikornbank (KBank), một trong những định chế tài chính lớn nhất Thái Lan với tổng tài sản trị giá hơn 140 tỷ USD. Dòng họ này liên tục góp mặt trong danh sách những gia tộc giàu nhất đất nước do tạp chí Forbes bình chọn với tài sản ước tính hàng tỷ USD.

Madam Pang sinh ra trong dòng họ quyền lực tài chính

Dù sinh ra ở "vạch đích", Madam Pang không hề bước đi trên con đường thảm đỏ trải sẵn mà tự khẳng định năng lực quản trị kinh doanh sắc sảo. Bà hiện giữ vị trí Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc (CEO) của Muang Thai Insurance, một trong những tập đoàn bảo hiểm phi nhân thọ lớn nhất Thái Lan. Bên cạnh đó, nữ doanh nhân sinh năm 1966 này còn chèo lái và nắm giữ cổ phần điều hành tại ít nhất 16 doanh nghiệp lớn nhỏ, trải dài từ lĩnh vực tài chính, bất động sản đến bán lẻ cao cấp. Tổng giá trị tài sản doanh nghiệp nằm trong tay bà ước tính lên tới khoảng 3 tỷ USD, giúp khối tài sản cá nhân của riêng Madam Pang luôn duy trì ở mức hàng trăm triệu USD.

Madam Pang đứng sau hàng loạt công ty

Không chỉ dừng lại ở ngành bảo hiểm hay ngân hàng, Madam Pang còn được mệnh danh là "bà hoàng thời trang cao cấp" tại xứ Chùa Vàng. Bà chính là người tiên phong đưa thương hiệu Hermès cùng nhiều nhãn hàng thời trang xa xỉ quốc tế về phân phối độc quyền tại Thái Lan thông qua các đơn vị bán lẻ của gia đình. Giới thượng lưu Bangkok đều biết đến bộ sưu tập cá nhân "khủng" của bà với hơn 200 chiếc túi Hermès đắt đỏ, bên cạnh những bộ trang sức kim cương quý hiếm và danh mục bất động sản giá trị cao.

Madam Pang còn kinh doanh thời trang

Chính tiềm lực tài chính vững mạnh cùng uy tín danh gia vọng tộc đã trở thành bệ phóng hoàn hảo cho Madam Pang trong thể thao. Nhiều năm qua, bà không ngần ngại vung tiền túi hàng triệu USD để tài trợ cho tuyển nữ Thái Lan dự World Cup, rót vốn đầu tư cho CLB Port FC và tài trợ tiền thưởng cho tuyển nam. Sự kết hợp giữa tư duy kinh doanh sắc bén, dòng tiền dồi dào và niềm đam mê thể thao mãnh liệt đã biến Madam Pang trở thành một biểu tượng của quyền lực và tầm ảnh hưởng bậc nhất giới thể thao Đông Nam Á.

Ảnh: FBNV