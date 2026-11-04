Madam Pang gây choáng với tổ hợp thể thao tiền tỷ có đủ pickleball, tennis, còn tổ chức cả cuộc thi hoa hậu

Madam Pang gây bất ngờ với dự án thể thao khổng lồ.

Madam Pang, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), tiếp tục gây chú ý khi đầu tư xây dựng một tổ hợp thể thao và nghỉ dưỡng quy mô lớn tại Khao Yai, Thái Lan. Đáng chú ý, dự án có sự xuất hiện của hàng loạt sân chơi dành cho các môn thể thao đang được ưa chuộng, trong đó có pickleball.

Theo truyền thông Thái Lan, dự án mang tên “Thung lũng Quý bà” (Madam Valley) vừa được Madam Pang đưa vào khai trương. Đây là khu phức hợp kết hợp thể thao và nghỉ dưỡng tại Khao Yai, nơi vốn đã có một sân bóng đá đạt tiêu chuẩn FIFA.

Madam Pang lấn sân cả các môn thể thao khác ngoài bóng đá (Ảnh: FBNV)

Không dừng lại ở bóng đá, nữ doanh nhân quyền lực của Thái Lan còn đầu tư thêm nhiều hạng mục thể thao khác. Cụ thể, khu phức hợp được trang bị 4 sân pickleball, 4 sân tennis, 3 sân cầu lông, 1 sân padel, phòng tập thể hình, bể bơi cùng một số phòng chức năng.

Việc xây dựng tới 4 sân pickleball cho thấy sự quan tâm của Madam Pang đối với môn thể thao đang phát triển mạnh tại nhiều quốc gia châu Á. Đây cũng là bộ môn ngày càng thu hút sự chú ý tại Thái Lan, bên cạnh những môn thể thao truyền thống như bóng đá và tennis.

Trong ngày khai trương dự án, Madam Pang còn công bố một giải đấu thể thao với tổng giá trị giải thưởng lên tới 1,1 triệu baht (hơn 840 triệu đồng). Đáng chú ý, môn thể thao được lựa chọn lần này là bóng bàn thay vì bóng đá. Giải đấu dự kiến quy tụ nhiều tay vợt có trình độ quốc tế, với các nội dung dành cho nhiều nhóm tuổi.

Không chỉ đầu tư vào thể thao, Madam Pang còn lên kế hoạch tổ chức cuộc thi sắc đẹp mang tên “Miss Madam Pang”. Sự kiện này có tổng giá trị giải thưởng lên tới 16 triệu baht, tương đương khoảng 12,3 tỷ đồng.

Madam Pang vốn là nhân vật có ảnh hưởng lớn trong làng bóng đá Thái Lan. Kể từ khi đảm nhận vị trí Chủ tịch FAT vào năm 2024, bà liên tục tham gia vào các hoạt động nhằm cải thiện thành tích của các đội tuyển quốc gia cũng như nâng cao chất lượng Thai League.