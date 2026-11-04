Chạy marathon gây quỹ tưởng nhớ ông nội, nữ VĐV 24 tuổi qua đời ngay sát vạch đích

Nữ vận động viên 24 tuổi qua đời sát vạch đích New York City Marathon

Một biến cố đau lòng đã xảy ra tại giải New York City Marathon khi nữ vận động viên Rachel Apa (24 tuổi, đến từ bang Pennsylvania, Mỹ) gục ngã và qua đời ngay trong lần đầu tiên thử sức ở cự ly 42,2 km. Sự việc xảy ra khi cô chỉ còn cách vạch đích hơn 3 km, tại khu vực mốc 38,6 km chạy qua Công viên Trung tâm (Central Park).

Theo thông tin từ Sở Cảnh sát New York và ban tổ chức New York Road Runners, Rachel bất ngờ ngã xuống đường chạy trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả. Ngay lập tức, những người xung quanh cùng nhân viên y tế giải đấu đã tiếp cận, thực hiện hồi sức tim phổi (CPR) và sử dụng máy khử rung tim để cấp cứu tại chỗ. Dù nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nữ vận động viên trẻ đã không qua khỏi.

Cô gái qua đời khi đang chạy (Ảnh: People)

Hiện Văn phòng Giám định Y khoa thành phố New York đang tiến hành điều tra để đưa ra kết luận chính thức về nguyên nhân tử vong. Tuy nhiên, ông Steve Apa – cha của Rachel chia sẻ với truyền thông rằng con gái ông nghi mắc chứng tiêu cơ vân, một tình trạng tổn thương các tế bào cơ xương dẫn đến giải phóng các chất độc hại vào máu, thường xuất hiện sau khi cơ thể vận động hoặc gắng sức quá mức. Trước giải đấu, Rachel có thể trạng tốt và từng là vận động viên khúc côn cầu trên cỏ nổi bật thời sinh viên tại Đại học Bucknell.

Đáng chú ý, Rachel tham gia giải New York City Marathon không chỉ để thử thách bản thân mà còn mang sứ mệnh gây quỹ hỗ trợ người bệnh Parkinson – chiến dịch cô thực hiện nhằm tưởng nhớ người ông đã qua đời vì căn bệnh này vào năm 2022.

Sau sự ra đi đột ngột của cô, làn sóng tưởng niệm và ủng hộ từ cộng đồng runner cùng công chúng đã lan tỏa mạnh mẽ. Số tiền quyên góp cho chương trình "Parkinson's Champions" trên trang cá nhân của Rachel nhanh chóng vượt mốc mục tiêu 4.000 USD ban đầu, biến hành trình còn dang dở của nữ vận động viên 24 tuổi thành một biểu tượng đẹp của lòng nhân ái và sự sẻ chia.