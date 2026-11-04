Cuộc sống hôn nhân của Khánh Thi - Phan Hiển sau sóng gió

Hành trình từ sóng gió đến mái ấm viên mãn của Khánh Thi - Phan Hiển.

Chuyện tình của hai kiện tướng dancesport hàng đầu Việt Nam – Khánh Thi và Phan Hiển từ lâu đã trở thành một trong những câu chuyện thú vị được người hâm mộ quan tâm. Trải qua hơn một thập kỷ đồng hành với không ít thăng trầm, thử thách và áp lực từ dư luận, cặp đôi đã cùng nhau xây dựng nên một mái ấm gia đình hạnh phúc.

Tổ ấm 5 thành viên viên mãn nhà Khánh Thi - Phan Hiển

Chuyện tình Khánh Thi - Phan Hiển

Nhìn lại chặng đường đã qua, mối quan hệ giữa Khánh Thi (sinh năm 1982) và Phan Hiển (sinh năm 1993) từng phải đối mặt với vô vàn sóng gió. Khoảng cách tuổi tác chênh lệch 11 năm cùng xuất phát điểm đặc biệt từ mối duyên cô – trò đã khiến họ trở thành tâm điểm chú ý và phải chịu nhiều định kiến khắt khe từ công chúng. Đã có thời điểm những áp lực tâm lý quá lớn khiến Khánh Thi rơi vào trạng thái mệt mỏi, tưởng chừng như phải bỏ cuộc. Tuy nhiên, bằng sự trưởng thành vượt tuổi, bản lĩnh kiên định và tình cảm chân thành, Phan Hiển đã trở thành điểm tựa vững chắc nhất, nắm chặt tay người bạn đời của mình để vượt qua muôn vàn rào cản xã hội.

Tháng 12/2022, một đám cưới rực rỡ và vô cùng hoành tráng đã được tổ chức sau 13 năm gắn bó. Đêm đại hỷ không chỉ đánh dấu cột mốc danh phận chính thức trước sự chứng kiến của gia đình, đồng nghiệp và đông đảo người hâm mộ, mà còn là quả ngọt ngọt ngào xứng đáng cho những tháng ngày cùng nhau chia ngọt sẻ bùi của cặp đôi kiện tướng.

Cặp đôi đến năm 2022 mới tổ chức đám cưới

Cuộc sống hôn nhân viên mãn

Hôn nhân của Khánh Thi và Phan Hiển càng thêm trọn vẹn và viên mãn khi lần lượt chào đón ba thiên thần nhỏ: con trai cả Kubi (Minh Cường), con gái thứ hai Anna (Vương Diễm) và bé út Lisa. Cậu con trai cả Kubi sớm bộc lộ năng khiếu dancesport thiên bẩm khi xuất sắc hai lần liên tiếp giành chức vô địch thế giới ở hạng tuổi thiếu nhi tại giải đấu Syllabus World Championship. Trong khi đó, cô bé Anna lại gây ấn tượng với sự cá tính, đáng yêu, còn em bé Lisa mang đến nguồn năng lượng tươi mới, giúp căn nhà nhỏ luôn tràn ngập tiếng cười và sự ấm áp của một gia đình đa thế hệ.

Không chỉ đồng hành trong đời sống thường nhật, Khánh Thi và Phan Hiển còn là "cặp bài trùng" ăn ý trên con đường thể thao đỉnh cao và kinh doanh nghệ thuật. Khánh Thi giữ vai trò hậu phương vững chắc, vừa quản lý hệ thống trung tâm đào tạo dancesport, vừa đảm nhận vị trí huấn luyện viên trực tiếp chỉ đạo chuyên môn. Sự nghiêm khắc và tận tụy của cô đã góp công vô cùng lớn đưa Phan Hiển gặt hái hàng loạt tấm HLV, HCV danh giá tại các kỳ SEA Games cũng như các đấu trường quốc tế lớn.

Phan Hiển và Khánh Thi đồng hành cùng nhau trong sự nghiệp

Ở chiều ngược lại, Phan Hiển chưa bao giờ ngần ngại thể hiện sự trân trọng và biết ơn đối với người vợ giỏi giang của mình. Anh luôn chủ động san sẻ công việc nhà, thức đêm chăm sóc các con và sát cánh cùng vợ trong việc quản lý các trung tâm khiêu vũ. Dù lịch trình thi đấu và giảng dạy vô cùng bận rộn, Phan Hiển vẫn thường xuyên dành tặng vợ những món quà bất ngờ, tổ chức các chuyến du lịch gia đình để hâm nóng tình cảm và giữ lửa cho cuộc sống hôn nhân.

Ảnh: FBNV