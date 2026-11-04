Khánh Thi buồn, muốn buông tay

Kiện tướng khiêu vũ thể thao Khánh Thi có động thái lạ.

Bài đăng lúc giữa đêm 3/11 của kiện tướng dancesport Khánh Thi nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Dòng tâm sự đầy trăn trở và mệt mỏi của nữ HLV sau chặng đường dài nỗ lực đã nhận về nhiều sự đồng cảm từ khán giả.

Trong bài viết, Khánh Thi nhìn lại hành trình 3 năm vừa qua – khoảng thời gian cô dốc toàn bộ sức lực cho công việc. Cô cho biết: "Ba năm qua, Thi đã dốc hết sức mình cho những điều mà trước đây, chính Thi cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày đủ sức gánh vác". Ngay cả khi sức khỏe kiệt quệ, phải sang tận Singapore điều trị, cô vẫn mong sớm bình phục để trở về tiếp tục cống hiến vì "chỉ cần nghĩ đến những điều tốt đẹp còn đang chờ ở phía trước, Thi lại có thêm một chút sức để cố gắng".

Khánh Thi có động thái lạ đêm khuya (Ảnh: FBNV)

Tuy nhiên, sau chặng đường dài gánh vác, nữ kiện tướng thừa nhận bản thân đã chạm đến giới hạn cả về thể chất lẫn tinh thần. Trái ngược với quyết tâm sắt đá thường thấy, cô cay đắng chia sẻ: "Hôm nay, lần đầu tiên sau ba năm, Thi thấy lòng mình trống rỗng đến lạ. Những việc hôm qua còn nhất định phải làm cho xong vậy mà hôm nay chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã thấy mệt. Thi không muốn làm gì cả". Cô thừa nhận dù hiểu rõ nguyên nhân nhưng "có những nỗi buồn, dù đã hiểu rất rõ, vẫn không vì thế mà bớt đau. Đau nhất là khi nhìn lại, Thi vẫn còn thương những điều mình từng hết lòng vì nó nhưng hôm nay, đến một chút sức để cố thêm, Thi cũng không còn".

Chính vì vậy, Khánh Thi đưa ra quyết định tạm gác lại tất cả để đối diện với cảm xúc thật của bản thân. Cô trải lòng: "Hôm nay, Thi cho phép mình được buồn. Cho phép mình được nghỉ ngơi, được yên lặng, được tạm gác lại tất cả những điều đã từng khiến mình phải mạnh mẽ. Nhưng nếu ngày mai thức dậy, lòng vẫn còn buồn, Thi quyết định sẽ buông tay".

Đây cũng không phải lần đầu tiên Khánh Thi có động thái gây xôn xao lúc nửa đêm. Cô từng gây lo lắng về vấn đề sức khoẻ và nhiều lần buồn bã vì không được cảm thông.

Cuộc sống của Khánh Thi hiện tại

Khánh Thi sinh năm 1982, được biết đến với danh xưng "Nữ hoàng Dancesport" của Việt Nam. Cuộc sống đời thường, Khánh Thi và ông xã Phan Hiển xây dựng tổ ấm viên mãn với ba người con là Kubi, Anna và bé Lisa trong căn nhà 6 tầng rộng rãi tại TP.HCM. Cậu con trai cả Kubi sớm nối nghiệp cha mẹ khi gặt hái nhiều thành tích ấn tượng tại các giải đấu thế giới hạng tuổi thiếu nhi.

Khánh Thi vẫn làm công tác huấn luyện và trọng tài quốc tế (Ảnh: FBNV)

Song song với vai trò làm mẹ, Khánh Thi cùng Phan Hiển làm chủ và điều hành các trung tâm đào tạo khiêu vũ thể thao uy tín, trực tiếp huấn luyện nhiều thế hệ vận động viên tài năng cho dancesport Việt Nam. Về công tác huấn luyện, Khánh Thi vẫn là HLV, trọng tài nâng bước hàng loạt thế hệ VĐV dancesport Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Dù công việc quản lý bận rộn đôi lúc mang lại áp lực, Khánh Thi vẫn luôn giữ vững hình ảnh một người phụ nữ bản lĩnh, dung hòa tốt giữa sự nghiệp đỉnh cao và ngọn lửa ấm gia đình.