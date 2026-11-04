Tay vợt 14 tuổi của Việt Nam xuất sắc góp mặt tại Main Draw PPA 3000 tại Mỹ

Đan Linh Hương có trải nghiệm đáng nhớ khi thi đấu vòng chính đơn nữ chuyên nghiệp tại Opendoor Pickleball World Championships 2026 sau khi vượt qua vòng loại.

Pickleball Việt Nam có một gương mặt trẻ đáng chú ý xuất hiện tại vòng chính (main draw) đơn nữ chuyên nghiệp của Opendoor Pickleball World Championships 2026, giải đấu lớn nhất năm của hệ thống giải PPA Tour Mỹ. Đó là Đan Linh Hương, tay vợt 14 tuổi vừa chạm trán hạt giống số 25 Sofia Sewing ở vòng 64.

Đan Linh Hương chụp ảnh cùng Sofia Sewing trước trận đấu

Trước đối thủ được xếp hạt giống, Linh Hương thua 3-11 ở set mở màn. Sang set hai, cô bé đã rất cố gắng ghi được 8 điểm nhưng vẫn phải nhận thất bại 8-11, qua đó dừng bước ở vòng 64. Dù chưa thể đi tiếp, việc được trực tiếp thử sức tại vòng chính của giải đấu lớn nhất thuộc hệ thống PPA trên đất Mỹ vẫn là trải nghiệm có giá trị với tay vợt sinh năm 2012.

Tuy thua trận nhưng tay vợt trẻ của Việt Nam đã có 1 trải nghiệm tuyệt vời tại Mỹ

Trước đó, ở vòng loại ngày 2/11, Linh Hương thắng Rose Schneider của Mỹ với cùng tỷ số 11-7 sau hai set, rồi thua Maria Ford 0-11, 1-11 ở lượt trận kế tiếp. Kết quả này khiến cô bé không nằm trong nhóm 8 tay vợt giành vé qua vòng loại. Tuy nhiên, Linh Hương sau đó vẫn có tên trong nhánh đấu chính thức. Có thể là do 2 tay vợt xếp trên đã không thể tiếp tục thi đấu Main Draw.

Sinh năm 2012, đến từ Thái Nguyên, Đan Linh Hương bắt đầu chơi pickleball để rèn luyện sức khỏe trước khi bộc lộ năng khiếu và được gia đình đầu tư tập luyện bài bản hơn. Cô bé đã có cơ hội tham dự nhiều giải đấu trong nước lẫn quốc tế, đồng thời thử sức ở cả sân chơi trẻ và các nội dung Pro. Tại Cúp NTV - Bia Sao Vàng 2026, Linh Hương giành chức vô địch đôi nam nữ Pro và ngôi á quân đôi nữ Pro.

Cô bé cũng từng đạt được rất nhiều thành tích trong nước

Ở các giải trẻ, Linh Hương cũng sở hữu những kết quả nổi bật. Tại VPC Future Stars 2026, cô bé mang về 3 huy chương vàng và 2 huy chương bạc, nằm trong nhóm vận động viên giành nhiều huy chương nhất giải. Tay vợt Việt Nam còn vô địch đơn nữ U14 tại Empire NextGen Series 2026 với thành tích toàn thắng.

Đây không phải lần đầu Linh Hương sang Mỹ thi đấu. Năm 2025, cô bé cùng Trần Đức Khang giành huy chương bạc đôi nam nữ U14 tại Giải vô địch pickleball trẻ thế giới do PPA tổ chức. Trở lại Mỹ năm nay, Linh Hương có thêm trải nghiệm khi thử sức ở vòng chính đơn nữ chuyên nghiệp, bên cạnh hành trình tranh tài tại sân chơi trẻ.