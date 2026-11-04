Căn biệt thự 240 tỷ của cậu be Bellingham

Ở tuổi 23 Bellingham sở hữu khối tài sản lớn, có bạn gái đẹp, hot rần rần toàn cầu.

Phía sau sân cỏ, Jude Bellingham - cầu thủ của Real Madrid và đội tuyển Anh khiến công chúng phải choáng ngợp trước mức độ chịu chơi khi sở hữu hai dinh thự xa hoa bậc nhất ở cả Tây Ban Nha và Anh. Tại vùng West Midlands (Anh), ngôi sao 23 tuổi này làm chủ một cơ ngơi trị giá lên tới 7 triệu bảng (khoảng 242 tỷ đồng) với 5 phòng ngủ, hệ thống bể bơi trong nhà và ngoài trời, khu spa thư giãn, phòng trưng bày danh hiệu và thậm chí là một tiệm cắt tóc riêng ngay trong khuôn viên biệt thự. Trong khi đó tại Madrid, dinh thự 6 phòng ngủ trị giá khoảng 5,5 triệu bảng của anh nằm trọn tại khu nhà giàu độc bản La Finca, sở hữu đầy đủ tiện nghi từ phòng gym, phòng chiếu phim đến tầm nhìn ôm trọn sân golf đắt giá.

Hai biệt thự của Bellingham (Ảnh: Sun)

Ảnh: Sun

Chính lối sống xa hoa cùng tài năng kiệt xuất đã biến Bellingham trở thành "It boy" – biểu tượng phong cách và xu hướng mới nhất của thế giới bóng đá. Sự nghiệp của Bellingham là hành trình vượt tầm câu lạc bộ. Chiếc áo số 22 của anh đã được Birmingham City treo vĩnh viễn khi chia tay đội bóng. Ba năm sau, việc chuyển đến Real Madrid đã đưa anh bước vào không gian lộng lẫy nhất của bóng đá thế giới. Sau khi vô địch quốc gia Tây Ban Nha và Đức, anh đã đăng quang Champions League 2024 cùng Real Madrid ngay tại thánh địa Wembley.

Bellingham (bên phải) có sự nghiệp rực rỡ (Ảnh: Getty)

Việc không thi đấu tại Ngoại hạng Anh khiến mỗi lần Bellingham xuất hiện trong màu áo tuyển quốc gia đều trở thành một sự kiện đặc biệt.

Bên cạnh sự nghiệp đỉnh cao và khối tài sản kếch xù, sức hút truyền thông của tiền vệ này cũng đang bùng nổ mạnh mẽ. Mạng xã hội mới đây đã thực sự "vỡ trận" sau khi ngôi sao tuyển Anh tung ra chiến dịch quảng cáo cho thương hiệu Calvin Klein. Trong đoạn clip, Bellingham thầm thì câu nói “những biểu tượng là mãi mãi” trước khi ném chiếc áo phông vào ống kính máy ảnh, khiến hàng loạt cư dân mạng đùa rằng nhiều anh bạn trai đã chính thức "bị ra rìa" chỉ sau một tấm hình. Trước đó vào năm 2024, Bellingham từng gây sốt khi trở thành gương mặt đại diện cho thương hiệu SKIMS, rồi trở thành đại sứ của Louis Vuitton và sở hữu dòng sản phẩm Adidas Originals cá nhân thứ hai trong lịch sử bóng đá, chỉ sau huyền thoại Lionel Messi.

Bellingham còn là cầu thủ dẫn đầu xu hướng thời trang làng bóng đá (Ảnh: IG)

Sức hút của Bellingham còn đến từ mạng lưới quan hệ và hình ảnh gia đình khăng khít. Từ nhà Kardashian đến nhà Beckham. Bên cạnh đó, anh duy trì tình bạn thân thiết với Erling Haaland lẫn Morgan Rogers – người bạn từ thuở thơ ấu.

Haaland và Bellingham tạo nên sức hút đặc biệt (Ảnh: Getty)

Bức tranh hoàn hảo của Bellingham thêm phần trọn vẹn nhờ sự xuất hiện của cô bạn gái người mẫu quyến rũ Ashlyn Castro – người sáng lập công ty quản lý The Four Models. Dù thường xuyên góp mặt trên khán đài dành cho gia đình Real Madrid, những lần cả hai xuất hiện cùng nhau trên mạng xã hội lại vô cùng hiếm hoi, đủ để giữ được sự tò mò và riêng tư cần thiết.