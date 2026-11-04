Trở về sau hành trình thi đấu tại Mỹ, Úc và Hong Kong, Minh Quân - Vinh Hiển lập tức cho thấy sự vượt trội tại giải Open đầu tiên ở Việt Nam. Màn trình diễn ấy phần nào cho thấy giá trị của việc thường xuyên cọ xát ở những sân chơi đẳng cấp cao.

Chức vô địch dễ dàng sau chuyến xuất ngoại

Ngày 1/11, cặp đôi Đỗ Minh Quân - Trương Vinh Hiển tham dự Giải Pickleball Quảng Ninh Open 2026. Đây là giải Open đầu tiên của bộ đôi này tại Việt Nam sau hành trình thi đấu quốc tế kéo dài qua Mỹ, Úc và Hong Kong. Dù phải cạnh tranh với nhiều tay vợt đáng chú ý, Minh Quân - Vinh Hiển vẫn thể hiện sự vượt trội trên hành trình giành chức vô địch.

Đáng chú ý, ngay cả trận chung kết gặp Lý Hoàng Nam - Huy Cầu Lông, hai đối thủ có trình độ chuyên môn cao, Minh Quân - Vinh Hiển cũng không gặp quá nhiều khó khăn để giành chiến thắng. Trận đấu được chờ đợi nhất giải lại diễn ra với thế trận tương đối một chiều, khi bộ đôi vừa trở về từ nước ngoài cho thấy sự chủ động và khả năng kiểm soát trận đấu tốt hơn.

Tất nhiên, đây không phải lần đầu Minh Quân - Vinh Hiển khẳng định vị thế trong làng pickleball Việt Nam. Trước chuyến xuất ngoại, họ đã là một trong những cặp đôi nam mạnh nhất cả nước, từng vô địch nhiều chặng PPA Tour Asia, trong đó có chiến thắng trước Lý Hoàng Nam - Collin Johns ở chung kết PPA TP.HCM hồi tháng 8.

Tuy nhiên, màn trình diễn tại Quảng Ninh vẫn mang đến một góc nhìn đáng chú ý. Sau quãng thời gian liên tục đối đầu những cặp đôi hàng đầu thế giới, Minh Quân - Vinh Hiển trở lại sân chơi trong nước và tiếp tục tạo ra khoảng cách về chuyên môn. Điều đó đặt ra câu hỏi: Những chuyến xuất ngoại vừa qua đã mang đến cho họ điều gì?

Khi những trận thua cũng mang lại giá trị

Nhìn vào thành tích quốc tế gần đây, Minh Quân - Vinh Hiển chưa thể nói là đã chinh phục thành công những sân chơi lớn. Tại PPA Las Vegas Open trên đất Mỹ, họ dừng bước ngay vòng 64. Sau đó, bộ đôi Việt Nam tiến bộ về mặt kết quả khi liên tiếp lọt vào tứ kết hai giải PPA 1500 tại Úc và Hong Kong, nhưng đều không thể giành quyền vào bán kết.

Đặc biệt, tại Hong Kong, Minh Quân - Vinh Hiển đã phải nhận thất bại rất đậm 4-11, 2-11 trước Federico Staksrud - Hayden Patriquin. Đó là trận đấu mà cặp đôi Việt Nam gần như không có nhiều cơ hội triển khai lối chơi trước khả năng kiểm soát và tổ chức tấn công của hai đối thủ hàng đầu thế giới.

Nhưng nếu nhìn ở góc độ phát triển chuyên môn, những thất bại như vậy không hề vô nghĩa. Khi đối đầu các tay vợt đẳng cấp thế giới, những cú đánh vốn có thể ghi điểm ở giải đấu trong nước chưa chắc đã phát huy hiệu quả. Đối thủ có tốc độ phản xạ nhanh hơn, khả năng phòng thủ tốt hơn và đặc biệt ít mắc sai lầm hơn. Điều đó buộc người chơi phải thay đổi cách tiếp cận trận đấu.

Với Minh Quân - Vinh Hiển, giá trị từ chuyến xuất ngoại còn nằm ở việc hai tay vợt có thêm thời gian thi đấu cùng nhau trong môi trường cạnh tranh khắc nghiệt. Đánh đôi đòi hỏi sự ăn ý về vị trí, khả năng bọc lót và cách phân chia trách nhiệm trong từng tình huống. Những yếu tố này càng trở nên quan trọng khi đối thủ liên tục tạo sức ép và không cho phép người chơi có nhiều thời gian suy nghĩ.

Một trận thắng trước đối thủ quen thuộc có thể mang đến danh hiệu, nhưng một trận thua trước đối thủ mạnh hơn đôi khi lại chỉ ra nhiều vấn đề chuyên môn cần giải quyết. Đó là giá trị khó đo đếm bằng số huy chương sau mỗi chuyến đi.

Muốn nâng trình, phải bước ra khỏi vùng an toàn?

Từ hành trình của Minh Quân - Vinh Hiển, có thể nhìn rộng hơn đến một bài toán của pickleball Việt Nam. Những năm gần đây, các giải Open trong nước phát triển mạnh, tạo ra nhiều cơ hội thi đấu và nguồn thu nhập cho VĐV. Tuy nhiên, khi một nhóm tay vợt thường xuyên gặp nhau ở các trận đấu quan trọng, mức độ quen thuộc về lối chơi cũng ngày càng lớn.

Việc liên tục thi đấu với những đối thủ quen thuộc vẫn có giá trị, nhưng không phải lúc nào cũng tạo ra đủ áp lực để VĐV thay đổi. Khi những phương án chiến thuật hiện tại vẫn giúp họ giành chiến thắng, nhu cầu tìm kiếm cách chơi mới đôi khi không quá cấp thiết. Ngược lại, ở một sân chơi có trình độ cao hơn, người chơi có thể phải điều chỉnh ngay cả trong từng tình huống cụ thể của trận đấu.

Đó là lý do việc xuất ngoại có thể trở thành một hướng đi quan trọng. Những chuyến thi đấu không chỉ giúp các VĐV tiếp cận môi trường chuyên nghiệp, mà còn tạo cơ hội kiểm chứng năng lực trước các phong cách thi đấu đa dạng. Với những người đã nằm trong nhóm dẫn đầu trong nước, đây có thể là điều kiện cần thiết để tiếp tục tiến bộ.

Dẫu vậy, cũng cần nhìn nhận rằng không phải cứ ra nước ngoài thi đấu là trình độ sẽ lập tức tăng lên. Sự tiến bộ còn phụ thuộc vào chất lượng đối thủ, khả năng phân tích sau trận đấu, quá trình tập luyện và cách VĐV điều chỉnh những hạn chế được bộc lộ. Một chuyến đi chỉ có ý nghĩa lâu dài nếu những kinh nghiệm thu được được chuyển hóa thành thay đổi thực tế trên sân.

Minh Quân - Vinh Hiển cũng đã sở hữu nền tảng chuyên môn rất tốt từ trước, vì vậy không thể khẳng định toàn bộ sự vượt trội ở Quảng Ninh là vì ba chặng đấu quốc tế vừa qua. Tuy nhiên, sự tương phản giữa những trận đấu khó khăn tại Mỹ, Úc, Hong Kong và màn trở lại áp đảo ở Việt Nam vẫn là một minh chứng đáng tham khảo về lợi ích của việc liên tục thử thách bản thân ở trình độ cao hơn.

Với pickleball Việt Nam, câu chuyện vì thế không chỉ nằm ở việc Minh Quân - Vinh Hiển có thể giành thêm bao nhiêu chức vô địch Open. Điều đáng quan tâm hơn là liệu sẽ có thêm nhiều tay vợt, nhiều cặp đôi lựa chọn bước ra sân chơi quốc tế, chấp nhận những thất bại để tìm kiếm cơ hội nâng cao trình độ.