Thủ môn va chạm khiến cầu thủ 30 tuổi qua đời lên tiếng: "Tôi đau đớn tột cùng"

Thủ thành Jesus Owono lên tiếng sau cú va chạm khiến cầu thủ Jesus de Migue qua đời.

Sự cố tranh chấp bóng nảy lửa trên sân bóng giữa thủ môn Jesus Owono và tiền đạo Jesus de Miguel đã kết thúc bằng một thảm kịch đau đớn.

Sự việc thảm khốc xảy ra trong trận đấu giữa Andorra và CD Tenerife thuộc giải bóng đá Tây Ban Nha. Trong một tình huống tranh chấp bóng bổng, thủ thành Jesus Owono của Andorra đã lao ra gần đường giữa sân để cản phá, dẫn đến cú va chạm thân thể cực mạnh với Jesus de Miguel. Cú đâm trực diện khiến De Miguel gục xuống ngất xỉu ngay trên sân. Owono nhận thẻ đỏ trực tiếp và lững thững rời sân, nhưng khi thấy lực lượng y tế vội vã lao vào cấp cứu cho đối phương, anh đã dừng lại nhìn với sự bàng hoàng lộ rõ trên khuôn mặt.

De Miguel lập tức được đưa rời sân bằng cáng. Trên đường di chuyển đến bệnh viện, tiền đạo 30 tuổi này từng bị ngừng tim và được các nhân viên y tế nỗ lực hồi sức cấp cứu. Đến ngày thứ 2, đại diện CD Tenerife phát đi thông tin lạc quan rằng tình trạng của anh đã "ổn định dù vẫn rất nghiêm trọng". Tuy nhiên, bi kịch đã ập đến khi các bác sĩ thông báo tổn thương thần kinh của De Miguel chuyển biến xấu đột ngột. Vài giờ sau đó, tin buồn anh qua đời chính thức được xác nhận trong sự bàng hoàng của làng bóng đá thế giới.

Thông qua câu lạc bộ chủ quản, Owono đã phát đi thông cáo bày tỏ niềm xót xa vô hạn: "Đây là những ngày tháng khó khăn nhất cuộc đời tôi. Tôi đang vật lộn để tìm từ ngữ diễn tả và thật quá khó để chấp nhận những gì đã xảy ra. Tôi cảm thấy đau đớn tột cùng trước sự ra đi của Jesus. Tâm trí tôi lúc này đều hướng về anh, gia đình anh và những người yêu thương anh".

Thủ thành này cũng khẳng định sẽ đối mặt với mọi phán quyết sắp tới bằng sự tôn trọng tuyệt đối, dù lúc này anh không thể nghĩ được điều gì khác ngoài nỗi mất mát quá lớn.

Pha va chạm khiến cầu thủ 30 tuổi (áo xanh) qua đời (Ảnh: Laliga)

Đau đớn hơn cả, người ta ghi nhận vợ của De Miguel – cô Maria cùng con gái nhỏ Carla mới 1 tuổi cũng có mặt trên khán đài vào thời điểm sự cố kinh hoàng xảy ra. Sự ra đi đột ngột của anh để lại nỗi trống vắng không gì bù đắp nổi cho gia đình nhỏ vừa đón con đầu lòng vào mùa hè năm ngoái.

Trước áp lực dư luận và tâm lý suy sụp của Owono, đồng đội Lautaro Spatz đã lên tiếng bảo vệ anh trên mạng xã hội. Spatz nhấn mạnh rằng đây là một tai nạn rủi ro trong bóng đá và Owono không bao giờ có ý định gây hại cho bất kỳ ai. "Hôm nay, bóng đá không còn quan trọng nữa. Tất cả những gì còn lại là gửi lời chia buồn và dành toàn bộ sự ủng hộ cho gia đình De Miguel", Spatz chia sẻ.

Hiện tại, các cơ quan tư pháp Tây Ban Nha đã mở cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết. Dù vậy, các chuyên gia pháp lý nhận định Owono nhiều khả năng chỉ phải đối mặt với án phạt treo giò dài hạn từ liên đoàn bóng đá thay vì chịu trách nhiệm hình sự.

Khắp các sân cỏ châu Âu, hàng ngàn người hâm mộ đã tập trung trước SVĐ của Tenerife để đặt hoa tưởng niệm, trong khi các trận đấu tại Champions League tuần này cũng dành một phút tưởng niệm cho chân sút xấu số.