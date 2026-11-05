Vì sao HLV Jorge Jesus không dám gạch tên Ronaldo khỏi tuyển Bồ Đào Nha?

Báo Bồ Đào Nha tiết lộ sự thật phía sau quyết định của HLV Jorge Jesus với Ronaldo.

Theo tiết lộ của tờ A Bola (Bồ Đào Nha), Jorge Jesus không muốn kéo dài những căng thẳng với Cristiano Ronaldo sau vụ lùm xùm tại đội tuyển quốc gia hồi cuối tháng 9. Nhà cầm quân này muốn giải quyết triệt để những bất đồng giữa hai người và tạo điều kiện để CR7 tiếp tục cống hiến cho đội tuyển.

Đáng chú ý, Jorge Jesus không muốn bị xem là người chịu trách nhiệm cho việc Ronaldo kết thúc sự nghiệp quốc tế trong những tranh cãi. Với những đóng góp to lớn của tiền đạo 41 tuổi cho bóng đá Bồ Đào Nha, HLV Jorge Jesus muốn học trò cũ có một lời chia tay xứng đáng nếu quyết định giã từ đội tuyển.

HLV Bồ Đào Nha muốn tháo gỡ căng thẳng với Ronaldo (Ảnh: Abola)

A Bola cho biết Jorge Jesus đã chủ động thể hiện mong muốn triệu tập Ronaldo trở lại ở đợt hội quân tháng 11. Nhà cầm quân này cũng sẵn sàng tham gia một cuộc gặp nhằm tháo gỡ những khúc mắc giữa các bên, với sự hỗ trợ của Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF).

Mâu thuẫn giữa hai người bùng phát vào ngày 30/9, sau khi Ronaldo không được tung vào sân trong chiến thắng 2-1 của Bồ Đào Nha trước Na Uy, dù đã khởi động trong phần lớn thời gian hiệp hai. Không hài lòng với quyết định của HLV Jorge Jesus, CR7 rời sân ngay sau trận đấu và sau đó quyết định rời khu tập trung của đội tuyển tại Copenhagen.

Sự việc càng trở nên căng thẳng khi Jorge Jesus công khai khẳng định quyền quyết định nhân sự thuộc về HLV trưởng. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nhấn mạnh rằng không cầu thủ nào, kể cả Ronaldo, có thể làm thay đổi những lựa chọn chiến thuật của ông.

Sau sự việc, Ronaldo bị Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha phạt cấm thi đấu 30 ngày và phạt tiền 255 euro vì tự ý rời khu tập trung. Tuy nhiên, án phạt đã kết thúc trước đợt hội quân tháng 11.

Theo thông tin được công bố cuối tháng 10, Ronaldo đã có tên trong danh sách sơ bộ của đội tuyển Bồ Đào Nha. Dù vậy, quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay Jorge Jesus.

Ngày 6/11, HLV Jorge Jesus sẽ công bố danh sách triệu tập chính thức cho hai trận đấu gặp Đan Mạch và Xứ Wales tại UEFA Nations League. Đây sẽ là thời điểm quyết định liệu Ronaldo có trở lại đội tuyển sau những ồn ào vừa qua hay không.