8 chiếc đồng hồ giá gần 200 tỷ đồng của Ronaldo

Trong số 8 chiếc đồng hồ nổi bật của Ronaldo có những chiếc trị giá hơn 50 tỷ đồng, đưa tổng giá trị ước tính của bộ sưu tập này lên gần 200 tỷ đồng.

Không chỉ sở hữu bộ sưu tập siêu xe đắt đỏ, Cristiano Ronaldo còn khiến giới chơi đồng hồ choáng ngợp với những cỗ máy thời gian nạm kín kim cương, vàng quý và đá quý hiếm.

Với Cristiano Ronaldo, đồng hồ không đơn thuần là phụ kiện xem giờ mà còn là cách thể hiện cá tính và vị thế. Siêu sao người Bồ Đào Nha đặc biệt yêu thích những thiết kế kích thước lớn, sử dụng vật liệu quý, đính kim cương baguette và tích hợp các cơ cấu cơ khí phức tạp như tourbillon nhiều trục.

Đáng chú ý, nhiều mẫu đồng hồ của CR7 được sản xuất giới hạn chỉ vài chiếc trên toàn thế giới, thậm chí có những phiên bản độc bản được chế tác riêng. Dưới đây là 8 tuyệt tác đáng chú ý cùng mức giá được giới sưu tầm và các chuyên trang đồng hồ ước tính.

1. Hublot Spirit of Big Bang King Gold Rainbow: Khoảng 2,4 tỷ đồng

Cuối năm 2023, Cristiano Ronaldo cùng Conor McGregor xuất hiện tại sự kiện quyền Anh Day of Reckoning ở Riyadh. Tuy nhiên, bên cạnh sự chú ý dành cho hai ngôi sao thể thao, chiếc đồng hồ trên cổ tay CR7 cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm.

(Ảnh: cristiano.ronaldo7_)

Đó là Hublot Spirit of Big Bang King Gold Rainbow, mẫu đồng hồ có giá bán được Wristcheck ghi nhận khoảng 93.000 USD, tương đương hơn 2,4 tỷ đồng.

Sức hút của thiết kế đến từ bộ vỏ sử dụng vàng King Gold độc quyền của Hublot, kết hợp 164 viên đá quý đa sắc trên vành bezel và bộ vỏ. Riêng mặt số được trang trí thêm 58 viên đá baguette, tạo nên hiệu ứng cầu vồng nổi bật.

Đây là một trong những mẫu đồng hồ thể hiện rõ phong cách chơi phụ kiện của Ronaldo: không ngại phô diễn sự xa xỉ và luôn ưu tiên những thiết kế có khả năng thu hút ánh nhìn.

2. Jacob & Co. Caviar Flying Tourbillon Tzavorites: Khoảng 20 tỷ đồng

Đầu năm 2023, trong buổi ra mắt Al Nassr, Ronaldo xuất hiện với chiếc Jacob & Co. Caviar Flying Tourbillon Tzavorites bằng vàng trắng. Mẫu đồng hồ này có giá trị được các chuyên trang đồng hồ ước tính khoảng 780.000 USD, tương đương hơn 20 tỷ đồng.

(Ảnh: luxury.spotters)

Điểm đặc biệt nằm ở mặt số được nạm những viên tsavorite màu xanh lục cắt baguette. Các viên đá được sắp xếp sát nhau bằng kỹ thuật nạm giấu chấu, tạo cảm giác toàn bộ bề mặt đồng hồ được cấu thành từ những viên đá quý liền mạch.

Không chỉ có vẻ ngoài xa xỉ, chiếc đồng hồ còn sở hữu cơ cấu Flying Tourbillon, một trong những kỹ thuật chế tác cơ khí phức tạp của ngành đồng hồ cao cấp.

Đây cũng là một trong những món phụ kiện gây chú ý nhất trong lần Ronaldo chính thức gia nhập đội bóng Saudi Arabia.

3. Breguet Classique Grande Complications Twin Tourbillon: Hơn 20 tỷ đồng

Nếu hai mẫu đồng hồ trên gây ấn tượng bởi những viên đá quý nhiều màu sắc, Breguet Classique Grande Complications Twin Tourbillon lại thể hiện đẳng cấp thông qua kỹ thuật chế tác cơ khí.

(Ảnh: Superwatchman)

Chiếc đồng hồ từng xuất hiện trên Instagram của Ronaldo có mức giá được công bố khoảng 802.000 USD, tương đương hơn 20,8 tỷ đồng.

Sở hữu bộ vỏ platinum kích thước 50mm, thiết kế được trang trí bằng hàng trăm viên kim cương cắt baguette. Bên trong là bộ máy lên cót tay với hai cơ cấu tourbillon hoạt động đồng thời, hoàn thành một chu kỳ quay sau mỗi 12 giờ.

Đây không chỉ là món trang sức đắt giá mà còn là một tác phẩm cơ khí thể hiện trình độ chế tác của Breguet, thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ có lịch sử lâu đời.

4. Jacob & Co. Grand Baguette Diamond: Khoảng 26 tỷ đồng

Với mức giá ước tính khoảng 1 triệu USD, tương đương 26 tỷ đồng, Jacob & Co. Grand Baguette Diamond là một trong những món phụ kiện xa xỉ nhất trong bộ sưu tập của Ronaldo.

(Ảnh: Superwatchman)

Điểm đáng chú ý đầu tiên là số lượng sản xuất cực kỳ hạn chế: chỉ 6 chiếc trên toàn thế giới. Đồng hồ sở hữu bộ vỏ vàng trắng hình ngũ giác, rộng 47mm, được trang trí bằng 761 viên kim cương baguette.

Không dừng lại ở giá trị trang sức, Grand Baguette Diamond còn có khả năng hiển thị đồng thời 5 múi giờ, bao gồm giờ địa phương, New York, Los Angeles, Tokyo và Paris.

Thiết kế này đặc biệt phù hợp với một ngôi sao thường xuyên di chuyển giữa các quốc gia để thi đấu, tham dự sự kiện và thực hiện các hoạt động thương mại như Ronaldo.

5. Jacob & Co. Twin Turbo Furious Baguette: Khoảng 34 tỷ đồng

Đây là một trong những sáng tạo phức tạp nhất của Jacob & Co., đồng thời cũng là mẫu đồng hồ có mức giá thuộc nhóm cao nhất trong danh sách.

(Ảnh: WatchOpea)

Twin Turbo Furious Baguette được giới thiệu với mức giá ước tính khoảng 1,3 triệu USD, tương đương gần 34 tỷ đồng. Phiên bản này chỉ được sản xuất giới hạn 18 chiếc trên toàn thế giới.

Bên trong bộ vỏ vàng hồng 18K kích thước 57 x 52mm là bộ máy JCFM05 gồm 832 linh kiện. Cỗ máy tích hợp hai cơ cấu flying triple-axis tourbillon, minute repeater, chronograph một nút bấm và chức năng hiển thị thời gian tham chiếu theo phong cách bảng pit của đường đua.

Đặc biệt, bộ vỏ và khóa được nạm tổng cộng 362 viên kim cương baguette, với tổng trọng lượng khoảng 20 carat. Mặt kính sapphire cong ở cả hai phía giúp phô diễn toàn bộ cấu trúc cơ khí phức tạp bên trong.

Thiết kế lấy cảm hứng từ xe đua, kết hợp những cơ cấu đồng hồ hàng đầu, khiến Twin Turbo Furious Baguette trở thành món phụ kiện rất phù hợp với một người có niềm đam mê tốc độ như CR7.

6. Franck Muller Tourbillon Invisible-set Baguette Diamonds: Khoảng 39-52 tỷ đồng

Nếu xét về độ xa xỉ của vật liệu, chiếc Franck Muller Tourbillon Invisible-set Baguette Diamonds là một trong những món đồ đáng chú ý nhất của Ronaldo.

(Ảnh: AZR)

Mẫu đồng hồ này được các chuyên trang định giá trong khoảng 1,5-2 triệu USD, tương đương khoảng 39-52 tỷ đồng. Một số nguồn ghi nhận phiên bản Franck Muller Invisible Set Tourbillon của CR7 có giá trị khoảng 2 triệu USD.

Điểm tạo nên sự khác biệt là kỹ thuật Serti Mystérieux, hay Invisible Setting, cho phép các viên kim cương và hồng ngọc được ghép sát nhau mà gần như không để lộ những chấu kim loại cố định.

Nhờ vậy, bề mặt đồng hồ tạo cảm giác như được phủ kín bằng một lớp đá quý liền mạch. Đây là kỹ thuật đòi hỏi độ chính xác rất cao, bởi mỗi viên đá phải được gia công và lắp đặt tương thích với những viên xung quanh.

Kết hợp cùng bộ vỏ vàng trắng và cơ cấu tourbillon, chiếc Franck Muller này không chỉ là đồng hồ mà gần như đã trở thành một món trang sức cao cấp được chế tác riêng.

7. Girard-Perregaux Planetarium Tri-Axial Tourbillon: Khoảng 52 tỷ đồng

Trong bộ sưu tập của Ronaldo, Girard-Perregaux Planetarium Tri-Axial Tourbillon được xem là một trong những tuyệt tác có giá trị cao nhất, với mức định giá khoảng 2 triệu USD, tương đương hơn 52 tỷ đồng.

(Ảnh: Superwatchman)

Chiếc đồng hồ gây ấn tượng bởi mô hình Trái Đất bằng titanium được vẽ thủ công ngay trên mặt số. Quả địa cầu có khả năng xoay một vòng trong 24 giờ, kết hợp cùng chức năng hiển thị pha Mặt Trăng và cơ cấu tourbillon ba trục.

Bên cạnh bộ máy phức tạp, phiên bản gắn với Ronaldo còn nổi bật bởi vành bezel và dây đeo được trang trí bằng kim cương baguette.

Đặc biệt, tourbillon ba trục là một trong những cơ cấu hiếm gặp trong ngành chế tác đồng hồ. Thay vì chỉ chuyển động trên một mặt phẳng, lồng tourbillon liên tục xoay quanh ba trục khác nhau, tạo nên chuyển động cơ khí vô cùng ấn tượng.

Với mức giá khoảng 2 triệu USD, đây là một trong những chiếc đồng hồ đắt đỏ nhất từng được ghi nhận trong bộ sưu tập của CR7.

8. Jacob & Co. Epic X Flight of CR7: Khoảng 2 tỷ đồng

Khác với những mẫu đồng hồ nạm kín kim cương kể trên, Jacob & Co. Epic X Flight of CR7 mang dấu ấn cá nhân rõ rệt hơn khi được thiết kế xoay quanh hình ảnh của chính Ronaldo.

(Ảnh: WatchGuys)

Ra mắt trước thềm World Cup Qatar 2022, phiên bản vàng hồng 18K có giá tham khảo khoảng 65.900 euro, tương đương gần 2 tỷ đồng. Đây là phiên bản giới hạn 999 chiếc.

Điểm nhấn nằm ở thiết kế cầu nối bộ máy tạo thành hình chữ X, kết hợp hình ảnh và chữ ký của Ronaldo ở mặt sau. Phiên bản Flight of CR7 còn tái hiện hình ảnh siêu sao người Bồ Đào Nha bật cao đánh đầu ghi bàn trong màu áo Real Madrid.

Chiếc đồng hồ đầu tiên được nhà sáng lập Jacob & Co. trao tận tay Ronaldo tại Lisbon trước khi anh lên đường sang Qatar.

So với những tuyệt tác hàng chục tỷ đồng khác, Flight of CR7 có mức giá dễ tiếp cận hơn trong thế giới đồng hồ xa xỉ. Tuy nhiên, giá trị sưu tầm của nó lại nằm ở mối liên hệ trực tiếp với sự nghiệp và hình ảnh của CR7.

(Lưu ý: Giá quy đổi mang tính tham khảo, tạm tính theo tỷ giá 26.000 đồng/USD và 30.000 đồng/EUR. Với những mẫu độc bản hoặc đặt riêng, giá trị thực tế có thể thay đổi đáng kể)

Tham khảo Wristcheck, Superwatchman

https://kenh14.vn/8-chiec-dong-ho-gia-gan-200-ty-dong-cua-ronaldo-215261105200103502.chn