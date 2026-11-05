FIFA, LĐBĐ Bồ Đào Nha tri ân Ronaldo

Trang fanpage của FIFA, LĐBĐ Bồ Đào Nha, các CLB tri ấn Ronaldo.

Sau 23 năm cống hiến bền bỉ và khắc tên mình vào những trang sử vàng của bóng đá thế giới, siêu sao Cristiano Ronaldo đã chính thức tuyên bố giã từ Đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Quyết định chia tay sự nghiệp quốc tế ở tuổi 41 của tiền đạo mang áo số 7 không chỉ đánh dấu bước ngoặt lớn của bóng đá Bồ Đào Nha mà còn để lại niềm tiếc nuối sâu sắc trong lòng hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới.

Tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới – FIFA World Cup đã đăng tải bức ảnh đầy ý nghĩa khắc họa khoảnh khắc CR7 thời trẻ mang áo số 17 đặt tay lên vai Ronaldo của hiện tại mang áo số 7 kèm lời nhắn ngắn gọn nhưng đầy trân trọng: “Cảm ơn anh, Cristiano".

Cùng lúc đó, trang chủ Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha chia sẻ hình ảnh người đội trưởng vĩ đại cùng dòng trạng thái lắng đọng: "Một lịch sử sẽ còn mãi. Cảm ơn vì tất cả, Đội trưởng!"

Manchester United – câu lạc bộ nâng tầm tên tuổi của Ronaldo trong giai đoạn đầu sự nghiệp cũng nhanh chóng gửi lời tri ân đến huyền thoại của mình. Trang truyền thông chính thức của "Quỷ đỏ" đăng tải bức ảnh tổng hợp các danh hiệu quốc tế của CR7 kèm thông điệp: "Chúc mừng anh vì một sự nghiệp quốc tế phi thường, Cristiano Ronaldo".



Không chỉ các tổ chức lớn, các đồng đội và đồng nghiệp thân thiết cũng gửi những tình cảm vô cùng sâu sắc đến siêu sao người Bồ Đào Nha. Tiền vệ Bruno Fernandes bộc bạch: "Cảm ơn vì nguồn cảm hứng mà anh đã truyền cho em! Được cùng thần tượng thuở ấu thơ chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt vời trong màu áo đội tuyển quốc gia thực sự là một đặc ân".



Người bạn chiến đấu lâu năm Pepe viết nhắn gửi: "Điều này vượt xa cả bóng đá. Cảm ơn vì tất cả, Cris" . Trong khi đó, siêu sao người Brazil Neymar Jr cũng dành sự tôn vinh tuyệt đối cho CR7 với bình luận ngắn gọn: "Huyền thoại".

Quyết định chia tay đội tuyển quốc gia của Cristiano Ronaldo chính thức khép lại một trong những chương đẹp nhất, rực rỡ nhất và giàu cảm xúc nhất của bóng đá hiện đại. Dù không còn xuất hiện trong màu áo đỏ truyền thống của Bồ Đào Nha, di sản, tinh thần chiến đấu cùng những kỷ lục mà CR7 để lại sẽ mãi là ngọn lửa truyền cảm hứng cho các thế hệ cầu thủ Bồ Đào Nha.

Ảnh: CMH