3 mẫu iPhone bị khai tử trên toàn cầu năm 2026

Apple đã khai tử hoàn toàn iPhone X, iPhone 5 và iPhone 4 (8GB) trên toàn cầu. Từ Mỹ đến Việt Nam, không cửa hàng chính hãng nào còn được cấp linh kiện để sửa ba mẫu máy này.

Apple đã chính thức khai tử iPhone X, iPhone 5 và iPhone 4 (8GB) trên phạm vi toàn cầu. Cả ba mẫu hiện nằm trong mục “iPhone products obsolete worldwide” (sản phẩm iPhone lỗi thời trên toàn thế giới) của tài liệu hỗ trợ “Obtaining service for your Apple product after an expired warranty”, bản cập nhật gần nhất đề ngày 14/10/2026.

Hai đợt khai tử diễn ra trong năm 2026. Ngày 16/03/2026 (giờ Mỹ), iPhone 5 và iPhone 4 (8GB) bị chuyển sang danh sách lỗi thời. Ngày 13/08/2026 (giờ Mỹ), đến lượt iPhone X, chiếc iPhone từng mở ra kỷ nguyên màn hình tai thỏ.

iPhone X bị khai tử hoàn toàn vào tháng 8 năm 2026

Đây là mức khai tử cuối cùng và nặng nhất trong chính sách của Apple. Với sản phẩm lỗi thời, Apple ngừng toàn bộ dịch vụ phần cứng, và các nhà cung cấp dịch vụ không thể đặt linh kiện. Quy định này áp dụng trên toàn thế giới, không có ngoại lệ cho iPhone. Ngoại lệ duy nhất Apple nêu cho sản phẩm lỗi thời chỉ dành cho máy tính xách tay Mac, vốn được thay pin trong thời hạn kéo dài.

Nói cách khác, dù người dùng ở Mỹ, châu Âu hay Việt Nam, và sẵn sàng trả tiền, Apple Store cùng toàn bộ trung tâm bảo hành ủy quyền đều không còn sửa phần cứng ba mẫu iPhone này.

Phone 5 và iPhone 4 (8GB) cũng đã bị cho vào danh sách lỗi lời năm nay

Chi tiết 3 mẫu iPhone bị khai tử toàn cầu

iPhone X được Apple giới thiệu ngày 12/09/2017. Đây là chiếc iPhone đầu tiên bỏ nút Home, thiết kế sau đó trở thành chuẩn cho mọi đời máy kế tiếp. Máy bị ngừng bán ngày 12/09/2018, khi iPhone XS và XS Max ra mắt. Về phần mềm, iOS 16 là phiên bản lớn cuối cùng của iPhone X, dù máy vẫn nhận bản vá bảo mật iOS 16.7.16 phát hành ngày 11/05/2026. Trước ngày 13/08/2026, iPhone X còn nằm ở danh sách vintage, nghĩa là vẫn được sửa nếu còn linh kiện. Giờ đây, cánh cửa đó đã đóng lại.

iPhone 5 ra mắt năm 2012. Máy đã nằm trong danh sách vintage trước khi bị khai tử hoàn toàn ngày 16/03/2026.

iPhone 4 (8GB) thuộc dòng iPhone 4 ra mắt năm 2010. Trước đây, Apple chỉ xếp phiên bản iPhone 4 GSM (8GB) màu đen vào danh sách lỗi thời, còn iPhone 4 (8GB) vẫn ở danh sách vintage. Ngày 16/03/2026, Apple xóa iPhone 4 (8GB) khỏi danh sách vintage và gộp mục lỗi thời thành “iPhone 4 GSM (8GB)”. Với thay đổi này, toàn bộ các phiên bản iPhone 4, gồm 8GB, 16GB, 32GB và CDMA, đều đã bị khai tử trên toàn cầu.

Đây là những chiếc máy huyền thoại của Apple, gắn với người dùng

Lời khuyên cho người đang có những mẫu iPhone này:

Trước hết, hãy kiểm tra chính xác đời máy trong Cài đặt > Cài đặt chung > Giới thiệu, hoặc tra cứu trên trang “Identify your iPhone model” của Apple.

Cần hiểu rõ: khai tử là chấm dứt dịch vụ phần cứng, không phải khóa máy từ xa. Thiết bị vẫn bật và sử dụng được bình thường. Tuy nhiên, khi hỏng màn hình, pin hay bo mạch, người dùng chỉ còn lựa chọn là các cửa hàng sửa chữa độc lập.

Với máy đang chứa dữ liệu quan trọng, nên sao lưu lên iCloud hoặc máy tính ngay, trước khi phần cứng gặp sự cố mà không còn nơi sửa chính hãng.

Cả ba mẫu đều không còn nhận phiên bản iOS lớn. Vì vậy, nên hạn chế dùng các máy này cho giao dịch tài chính hoặc lưu thông tin nhạy cảm.

Người dùng cũng cần cảnh giác với lời quảng cáo “thay linh kiện chính hãng mới” cho iPhone X, iPhone 5 hay iPhone 4. Lý do là chính Apple đã ngừng cung cấp linh kiện cho các nhà cung cấp dịch vụ của mình trên toàn thế giới.

Danh sách khai tử chưa dừng lại. iPhone XS, XS Max, iPhone 11 Pro và 11 Pro Max đang nằm trong danh sách vintage, tức là bước liền trước khi bị khai tử hoàn toàn. Thời điểm Apple chuyển các mẫu này sang danh sách lỗi thời hiện chưa có thông tin xác nhận.