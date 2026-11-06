Công an có thông báo quan trọng đối với tất cả người đang lắp camera

Theo Nghị định 330/2026/NĐ-CP, mức phạt cao nhất không nhắm vào việc lắp camera, mà nhắm vào việc trích xuất, chia sẻ, công khai trái phép hình ảnh ghi được.

Ngày 23/09/2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hưng Yên đăng bài phổ biến các quy định cần lưu ý khi sử dụng camera tại nơi công cộng. Căn cứ là Nghị định số 330/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nghị định được ban hành ngày 19/08/2026 và có hiệu lực thi hành cùng ngày.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, camera giám sát hiện được dùng phổ biến tại cơ quan, doanh nghiệp, cửa hàng, trường học, bệnh viện, khu dân cư và nhiều địa điểm công cộng. Hình ảnh, âm thanh thu được từ camera có thể chứa dữ liệu cá nhân. Vì vậy, việc lắp đặt camera phải tuân thủ cả quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, không chỉ yêu cầu kỹ thuật.

Hai nhóm hành vi bị xử phạt được quy định tại Điều 71 Nghị định 330. Nhóm thứ nhất là không thông báo, cảnh báo cho người bị ghi hình, mức phạt 10-20 triệu đồng. Nhóm thứ hai là dùng hoặc công khai dữ liệu camera sai quy định, mức phạt 30-50 triệu đồng. Đây là mức phạt áp dụng cho tổ chức. Cá nhân có cùng hành vi bị phạt bằng một nửa, tối đa 25 triệu đồng.

Camera giám sát tại cửa hàng/khu vực cung cấp dịch vụ (Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên)

Điều 71 Nghị định 330/2026/NĐ-CP

Điều 71 có tên: “Vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân thu được từ hoạt động ghi âm, ghi hình tại nơi công cộng”.

Khoản 1: “Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:”

Điểm a khoản 1 quy định:

“Lắp đặt, sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình tại không gian công cộng, khu vực cung cấp dịch vụ cho khách hàng mà không áp dụng các hình thức thông báo, cảnh báo bằng biển báo vật lý hoặc phương tiện điện tử ở vị trí dễ nhận biết để chủ thể dữ liệu cá nhân hiểu được mình đang bị ghi âm, ghi hình”.

Điểm b khoản 1 quy định cùng mức phạt đối với hành vi không cung cấp thông tin liên hệ của bên kiểm soát dữ liệu cá nhân để người bị ghi âm, ghi hình yêu cầu truy xuất dữ liệu của mình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Khoản 2: phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong hai hành vi.

Điểm a khoản 2:

“Sử dụng dữ liệu cá nhân, hình ảnh, giọng nói thu được từ hệ thống camera giám sát công cộng vào các mục đích thương mại, phân tích hành vi, hoặc nhận diện khuôn mặt tự động để lập hồ sơ cá nhân mà không có sự đồng ý hợp pháp của chủ thể dữ liệu cá nhân”.

Điểm b khoản 2:

“Trích xuất, chia sẻ, công khai trái phép dữ liệu ghi âm, ghi hình, trừ trường hợp cung cấp theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền”.

Biện pháp khắc phục hậu quả:

“Buộc hủy, xóa tới mức không thể khôi phục dữ liệu âm thanh, hình ảnh thu thập trái quy định đối với hành vi vi phạm tại khoản 1 và khoản 2 Điều này”.

Mức phạt với cá nhân: Theo khoản 1 Điều 7 Nghị định 330, các mức phạt tại Điều 71 là mức áp dụng cho tổ chức. Cá nhân thực hiện cùng hành vi bị phạt bằng một nửa: 5-10 triệu đồng với các hành vi ở khoản 1, và 15-25 triệu đồng với các hành vi ở khoản 2.

Với điểm a khoản 1, Công an tỉnh Hưng Yên lưu ý cơ sở cần rà soát 3 yếu tố: vị trí đặt biển báo, nội dung thông báo, và khả năng người dân, khách hàng nhận biết được khi đi vào khu vực giám sát. Biển báo không được làm mang tính hình thức hoặc đặt ở nơi khó thấy.

Công an tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh: theo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2025, cơ quan, tổ chức, cá nhân được ghi âm, ghi hình và xử lý dữ liệu cá nhân thu được tại nơi công cộng, hoạt động công cộng mà không cần sự đồng ý của chủ thể dữ liệu, trong một số trường hợp nhất định. Tuy nhiên, dữ liệu đó vẫn phải được dùng đúng mục đích, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị ghi hình, và chỉ được lưu trữ trong thời gian cần thiết.

Từ đó, cơ quan này chỉ ra những việc cơ sở cần ngăn chặn:

- Người có quyền truy cập tự ý sao chép, trích xuất, lưu dữ liệu camera vào thiết bị cá nhân, hoặc chuyển cho người khác khi chưa rõ căn cứ, mục đích và trách nhiệm.

- Dùng hình ảnh, âm thanh từ camera để đăng lên mạng xã hội, quảng cáo, kinh doanh hoặc dùng sai mục đích thu thập ban đầu.

- Triển khai nhận diện khuôn mặt, phân tích hành vi, lập hồ sơ khách hàng khi chưa đánh giá đủ yêu cầu bảo vệ dữ liệu cá nhân.

- Lưu trữ dữ liệu kéo dài khi không còn nhu cầu hoặc căn cứ, thay vì xóa, hủy khi hết thời hạn.

Đối chiếu với Điều 71, hành vi đăng hình ảnh camera lên mạng xã hội có thể thuộc điểm b khoản 2. Mức phạt là 30-50 triệu đồng với tổ chức và 15-25 triệu đồng với cá nhân. Ngoại lệ duy nhất được nêu trong điều khoản này là cung cấp theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền.

Công an khuyến nghị làm ngay

Để phòng ngừa vi phạm, Công an tỉnh Hưng Yên kiến nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh đang dùng camera chủ động rà soát toàn bộ hệ thống theo 6 hướng:

Thứ nhất, thống kê toàn bộ hệ thống camera. Xác định phạm vi, vị trí, mục đích ghi hình, có thu âm hay không, dữ liệu lưu ở đâu, lưu bao lâu, và ai được phân quyền truy cập, quản lý.

Thứ hai, thông báo, cảnh báo đầy đủ. Đặt biển báo hoặc dùng phương tiện điện tử tại vị trí dễ nhận biết ở mọi khu vực có thiết bị ghi âm, ghi hình.

Thứ ba, phân quyền và kiểm soát chặt việc truy cập. Kiểm soát các thao tác xem, trích xuất, sao chép, sử dụng dữ liệu. Quy định rõ trách nhiệm từng người quản lý hệ thống. Nghiêm cấm tự ý chuyển dữ liệu sang thiết bị cá nhân.

Thứ tư, xây dựng quy trình trích xuất, cung cấp dữ liệu. Quy trình cần nêu rõ ai có quyền yêu cầu, ai phê duyệt, ai trực tiếp thực hiện, phạm vi dữ liệu được cung cấp và căn cứ pháp lý. Việc chia sẻ phải truy xuất, kiểm tra lại được khi cần.

Thứ năm, rà soát mục đích sử dụng dữ liệu. Không dùng dữ liệu cho quảng cáo, thương mại, phân tích hành vi, nhận diện khuôn mặt hay lập hồ sơ cá nhân khi chưa đủ căn cứ, điều kiện theo pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Thứ sáu, bảo đảm an toàn thông tin. Chọn thiết bị, phần mềm có nguồn gốc rõ ràng. Cập nhật, vá lỗi thường xuyên. Đổi mật khẩu mặc định và quản lý chặt tài khoản quản trị. Hạn chế truy cập hệ thống từ thiết bị, mạng hoặc phương thức không an toàn.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, camera là công cụ quan trọng để bảo đảm an ninh, trật tự và phòng ngừa vi phạm, nhưng cũng là phương tiện thu thập lượng lớn dữ liệu cá nhân. Việc làm đủ các khâu thông báo, phân quyền, kiểm soát trích xuất và xác định thời hạn lưu trữ giúp cơ sở tránh bị xử phạt, đồng thời bảo vệ quyền lợi của người dân, khách hàng và người lao động.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Hưng Yên

https://kenh14.vn/cong-an-co-thong-bao-quan-trong-doi-voi-tat-ca-nguoi-dang-lap-camera-215261106034412424.chn