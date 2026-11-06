Sau chiếc ô tô 999 triệu đồng, Xuân Son được tặng thêm xe điện gần 750 triệu đồng

Không chỉ là gương mặt đại diện, Xuân Son còn được thương hiệu tặng ô tô điện có giá trị lớn.

Mới đây, trên trang cá nhân, Nguyễn Xuân Son đăng tải loạt hình ảnh chụp cùng chiếc JAECOO J5 EV trong không gian trưng bày của hãng. Tiền đạo đội tuyển Việt Nam gửi lời cảm ơn Omoda & Jaecoo vì món quà ý nghĩa, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực để cống hiến nhiều hơn cho bóng đá Việt Nam.

Xuân Son nhận món quà từ Omoda & Jaecoo Việt Nam. Ảnh: FBNV

Đây cũng không phải lần đầu Xuân Son được tặng nhận ô tô từ thương hiệu này. Tháng 1/2025, sau chức vô địch ASEAN Cup 2024, trong thời gian điều trị chấn thương, anh từng được Omoda & Jaecoo Việt Nam tặng một chiếc Jaecoo J7 PHEV Flagship (giá niêm yết khoảng 999 triệu đồng tại thời điểm trao tặng), mẫu SUV sử dụng công nghệ hybrid sạc ngoài.

Lần này, anh nhận được Omoda & Jaecoo tặng chiếc Jaecoo J5 EV có giá niêm yết 749 triệu đồng.

Xe có kích thước dài 4.380 mm, rộng 1.860 mm, cao 1.650 mm, chiều dài cơ sở 2.620 mm, thuộc nhóm SUV cỡ B. Thiết kế ngoại thất hướng đến phong cách SUV đô thị, với khoảng sáng gầm và dáng xe tương đối cao.

Về vận hành, JAECOO J5 EV sử dụng mô-tơ điện có công suất 208 mã lực, mô-men xoắn cực đại 288 Nm. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong khoảng 7,7 giây. Bộ pin dung lượng 58,9 kWh cung cấp phạm vi di chuyển tối đa 461 km sau mỗi lần sạc đầy theo công bố của nhà sản xuất.

Mẫu xe hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 130 kW, cho phép sạc pin từ 30% lên 80% trong khoảng 30 phút. Đây là một trong những thông số được hãng nhấn mạnh nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày cũng như những hành trình dài hơn.

Ở bên trong, JAECOO J5 EV có màn hình trung tâm 13,2 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, hệ thống âm thanh 8 loa Sony, điều hòa tự động hai vùng và trần kính toàn cảnh.

Riêng phiên bản Flagship được trang bị 18 tính năng hỗ trợ lái nâng cao ADAS, 6 túi khí, camera toàn cảnh 540 độ và hệ thống treo sau độc lập đa liên kết. Các trang bị này hướng đến việc tăng khả năng quan sát, hỗ trợ người lái và cải thiện độ ổn định khi vận hành.