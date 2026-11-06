“Mỏ vàng” của Ronaldo

Mỗi bài đăng quảng cáo trên Instagram của Ronaldo được định giá hơn 3,4 triệu USD. Với 1,05 tỷ người theo dõi, mạng xã hội có lẽ chính là tài sản lớn nhất của Ronaldo, là "mỏ vàng" không cạn khi sự nghiệp cầu thủ đang dần đi đến hồi kết.

Cristiano Ronaldo hiện là người được theo dõi nhiều nhất trên mạng xã hội. Theo số liệu cập nhật thời điểm tháng 11/2026, anh có tổng cộng khoảng 1,05 tỷ người theo dõi trên Instagram, Facebook, X và YouTube, dù không có tài khoản TikTok chính thức. Con số này hơn MrBeast, người đứng thứ hai, khoảng 200 triệu. Riêng Instagram, ngày 02/11/2026 tài khoản @cristiano có 679,86 triệu người theo dõi, chỉ kém khoảng 6,6 triệu so với tài khoản chính thức của Instagram.

Lượng người theo dõi ấy có thể quy ra tiền. Công ty tiếp thị mạng xã hội Hopper HQ ước tính mỗi bài đăng quảng cáo trên Instagram của Ronaldo có giá khoảng 3,432 triệu USD, cao nhất thế giới. Mức này hơn Messi khoảng 700.000 USD và hơn Selena Gomez gần 900.000 USD.

Con số này càng đáng chú ý trong bối cảnh ngày 05/11/2026, Ronaldo đăng video trên Instagram thông báo chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha sau 23 năm. Tiền đạo 41 tuổi cũng đã nói mùa giải 2026/27 “có lẽ là năm cuối cùng” anh chơi bóng.

Ronaldo có sức ảnh hưởng khổng lồ và lượng người theo dõi đứng đầu thế giới, do đó, dù giải nghệ bóng đá thì CR7 vẫn có được một "mỏ vàng" gần như không bao giờ cạn

Ronaldo kiếm tiền thế nào từ "mỏ vàng" mạng xã hội?

Mạng xã hội của Ronaldo kiếm tiền theo hai cách chính. Cách thứ nhất là bài đăng tài trợ: các nhãn hàng trả tiền để sản phẩm của họ xuất hiện trên trang cá nhân của anh. Cách thứ hai là dùng chính lượng người theo dõi để quảng bá các thương hiệu mang tên anh. Những thương hiệu CR7 trải dài từ khách sạn, phòng tập, đồ lót cho tới các sản phẩm phong cách sống.

Giá trị của mỗi bài đăng nằm ở mức độ tương tác chứ không chỉ ở số người theo dõi. Theo công cụ phân tích HypeAuditor, mỗi bài đăng của Ronaldo trung bình nhận khoảng 2,7 triệu lượt thích và hơn 26.700 bình luận. HypeAuditor ước tính thu nhập từ Instagram của anh trong tháng 9/2026 vào khoảng 2,67 đến 3,66 triệu USD. Đây đều là ước tính của bên thứ ba, Ronaldo chưa từng công bố con số chính thức.

Một số bài đăng của Ronaldo có sức lan tỏa vượt xa bóng đá. Bài đăng về lễ cưới với Georgina Rodríguez ngày 11/08/2026 đạt khoảng 34 triệu lượt thích. Cũng trong tháng 8/2026, bình luận chia buồn của Ronaldo dưới bài đăng của Messi về việc cha anh qua đời trở thành bình luận được thích nhiều nhất lịch sử Instagram, với hơn 6,5 triệu lượt thích.

Ronaldo cán mốc 1 tỷ người theo dõi trên MXH, bỏ xa nhiều cái tên nổi tiếng khác như: Messi, Selena Gomez, Justin Bieber hay Taylor Swift

Theo Forbes, Ronaldo kiếm được khoảng 300 triệu USD trong 12 tháng tính đến 01/05/2026. Đây là thu nhập cao nhất trong sự nghiệp của anh, ngang kỷ lục danh nghĩa Floyd Mayweather lập năm 2015. Ronaldo đứng đầu danh sách vận động viên thu nhập cao nhất thế giới năm thứ tư liên tiếp, lần thứ sáu trong sự nghiệp. Trong 300 triệu USD đó, 65 triệu USD đến từ quảng cáo và kinh doanh ngoài sân cỏ.

YouTube là nền tảng thứ tư Ronaldo đang khai thác. Kênh UR · Cristiano ra mắt ngày 21/08/2024 và đạt 1 triệu người đăng ký chỉ sau khoảng 90 phút, nhanh nhất lịch sử YouTube. Hiện kênh có khoảng 83,6 triệu người đăng ký. Kênh tập trung vào cuộc sống ngoài sân cỏ như gia đình, sức khỏe, dinh dưỡng và kinh doanh, nên không phụ thuộc vào việc anh còn thi đấu hay không. Doanh thu thực tế từ kênh dù chưa có thông tin xác nhận chính thức nhưng theo SocialBlade, kênh YouTube cũng giúp CR7 thu về hàng triệu USD thu nhập từ lượt xem, chưa tính doanh thu từ quảng cáo.

Ngoài Instagram và YouTube, Ronaldo có 174 triệu người theo dõi trên Facebook và 114,4 triệu trên X.

Ronaldo thiết lập nhiều kỷ lục trên MXH, một trong số đó là người đầu tiên đạt nút Kim Cương YouTube chỉ sau 1 ngày lập kênh

Vì sao “mỏ vàng” khó cạn khi Ronaldo treo giày?

Hiện phần lớn thu nhập của Ronaldo vẫn là tiền lương: 235 triệu USD trong 12 tháng đến 01/05/2026 là từ hợp đồng với Al Nassr. Hợp đồng này kéo dài đến tháng 6/2027. Khi anh treo giày, khoản lương sẽ không còn. Phần thu nhập ngoài sân cỏ, vốn dựa vào hình ảnh và lượng người theo dõi, khi đó sẽ trở thành trụ cột.

Hiện thu nhập ngoài sân cỏ của Ronaldo (65 triệu USD) vẫn thấp hơn Messi (70 triệu USD). Nhưng lợi thế về lượng người theo dõi cho thấy khoảng trống để anh tăng nguồn thu này còn lớn. Trên Instagram, Ronaldo hơn Messi khoảng 162 triệu người theo dõi.

Ronaldo nói với tạp chí Vogue rằng anh đã “vạch sẵn toàn bộ kế hoạch tương lai” và có “rất nhiều việc phải làm”. Kế hoạch kinh doanh cụ thể sau khi treo giày vẫn chưa được nam siêu sao tiết lộ.

Lượng người theo dõi của Ronaldo trong năm 2026 không chỉ tăng. Đầu tháng 5/2026, sau đợt Meta loại bỏ tài khoản ảo và tài khoản không hoạt động, anh mất khoảng 18 triệu người theo dõi trên Instagram, xuống còn khoảng 666 triệu. World Cup 2026 giúp anh có thêm khoảng 10 triệu người, lên 676 triệu. Trong tháng 10/2026, con số này gần như đi ngang.

Ronaldo kết thúc sự nghiệp đội tuyển quốc gia với 234 trận và 146 bàn thắng, cả hai đều là kỷ lục của bóng đá nam cấp đội tuyển. Trận cuối cùng của anh là chiến thắng 1-0 trước xứ Wales tại Lisbon ngày 24/09/2026.

Ronaldo hiện có 985 bàn thắng trong sự nghiệp và vẫn đang hướng tới cột mốc 1.000 bàn trong màu áo Al Nassr.