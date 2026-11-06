Ronaldo từ cậu bé nghèo phải quét rác, xin ăn thành tỷ phú: Cảm ơn vì đôi chân ấy chưa từng bỏ cuộc!

Hành trình vĩ đại của Ronaldo.

Từ hòn đảo nhỏ Madeira nằm cô đơn giữa đại dương cho đến những đấu trường tráng lệ nhất của bóng đá thế giới, hành trình cuộc đời của Cristiano Ronaldo như một cuốn sách truyền cảm hứng vĩ đại về tinh thần và nghị lực phi thường. Đó không chỉ là câu chuyện của một siêu sao giành lấy những danh hiệu đỉnh cao, mà là hành trình tự viết lại số phận của một con người chưa bao giờ biết gục ngã trước nghịch cảnh.

Ronaldo từ cậu bé nghèo thành tỷ phú

Mọi chuyện bắt đầu vào năm 1985 tại Funchal, Madeira (Bồ Đào Nha). Ronaldo cất tiếng khóc chào đời trong một căn nhà nhỏ lợp mái tôn xiêu quẹo, nơi cái nghèo luôn hiện hữu trong từng bữa ăn. Hoàn cảnh gia đình túng thiếu đến mức sự xuất hiện của cậu trên đời từng suýt nữa đã không thành hiện thực vì mẹ cậu không đủ khả năng nuôi thêm một đứa trẻ. Nhằm trang trải cuộc sống, mẹ cậu phải đi làm thuê công việc dọn dẹp và nấu ăn, còn người bố làm nghề chăm sóc sân cỏ kiêm quản lý đồ đạc cho đội bóng nghiệp dư địa phương Andorinha.

Thấu hiểu nỗi vất vả của cha mẹ, ngay từ khi còn là một cậu bé nhỏ thó, Ronaldo đã không ngần ngại làm những công việc tay chân nặng nhọc nhất để phụ giúp gia đình. Người ta vẫn thường thấy cậu bé Cristiano tay cầm chổi than, miệt mài quét dọn rác rưởi trên những con phố nghèo dốc đứng ở Santo António. Những giọt mồ hôi rơi trên mặt đường nắng cháy, đôi bàn tay gầy gộc bám đầy bụi bẩn và rác thải không hề làm nhụt chí cậu bé. Trái lại, chính công việc quét rác ấy cùng những bữa cơm thiếu thốn đã tôi luyện nên một ý chí sắt đá, khiến cậu nuôi quyết tâm phải dùng bóng đá để thoát khỏi cái nghèo.

Hình ảnh đi quét rác ngày bé của Ronaldo

Tại mặt sân khiêm tốn nơi người cha làm việc, cậu bé 8 tuổi Cristiano vừa hoàn thành công việc phụ dọn dẹp đã lập tức lao vào luyện tập, bắt đầu gieo mầm ước mơ cháy bỏng với trái bóng tròn.

Năm 12 tuổi, bước ngoặt đầu tiên xuất hiện khi Ronaldo quyết định sang Lisbon gia nhập lò đào tạo trẻ. Ở độ tuổi còn quá nhỏ, việc phải sống xa gia đình là một thử thách khủng khiếp. Cậu phải đối mặt với nỗi cô đơn cùng sự giễu cợt cay nghiệt từ bạn bè đồng lứa chỉ vì giọng nói vùng đảo đặc quánh, khiến nhiều đêm cậu lén ôm điện thoại gọi về nhà khóc nức nở. Sự thiếu thốn vật chất bám đuổi đến mức có những buổi tối, Ronaldo cùng lũ bạn phải lén tìm đến cửa sau của quán McDonald's để xin những chiếc bánh burger còn thừa lúc cửa hàng chuẩn bị đóng cửa.

Thế nhưng, thử thách của số phận vẫn chưa dừng lại ở đó. Năm 15 tuổi, ngọn lửa đam mê suýt chút nữa bị dập tắt hoàn toàn khi các bác sĩ phát hiện tim cậu đập quá nhanh. Nhưng với ý chí sắt đá, chỉ vài ngày sau ca phẫu thuật can thiệp bằng laser, cậu đã lập tức quay trở lại sân tập để tiếp tục đuổi theo trái bóng. Đến năm 20 tuổi, khi sự nghiệp bắt đầu chớm nở, nỗi đau mất đi người cha thân yêu lại một lần nữa giội gáo nước lạnh vào cuộc đời cậu, để lại một khoảng trống không gì bù đắp nổi.

Ronaldo nuôi giấc mơ bóng đá từ nhỏ

Mặc cho những giông bão liên tiếp bủa vằn, cậu bé Madeira vẫn kiên cường bước tiếp. Lần lượt khoác áo những câu lạc bộ hàng đầu thế giới từ Sporting Lisbon, Manchester United, Real Madrid, Juventus cho đến Al Nassr, Ronaldo đã chinh phục những đỉnh cao chói lọi nhất mà một cầu thủ có thể mơ tới. Anh sở hữu bộ sưu tập danh hiệu vô tiền khoáng hậu với 5 Quả Bóng Vàng cao quý, 5 chức vô địch Champions League lừng lẫy và cột mốc vĩ đại chạm ngưỡng gần 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp. Trong màu áo đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, với 234 trận đấu cùng 146 pha lập công, anh đã dẫn dắt các đồng đội bước lên đỉnh châu Âu, mang về chiếc cúp vô địch Euro đầu tiên trong lịch sử bóng đá nước nhà.

Ronaldo miệt mài để rồi đi vào lịch sử

Không dừng lại ở những kỷ lục trên sân cỏ, thành công phi thường còn đưa Cristiano Ronaldo đi vào lịch sử tài chính thể thao khi anh chính thức trở thành cầu thủ bóng đá đầu tiên trở thành tỷ phú đô la. Khối tài sản ròng vượt mốc 1,2 - 1,4 tỷ USD của anh được xây dựng từ những bản hợp đồng thi đấu kỷ lục, đế chế thương hiệu cá nhân CR7 và các khoản đầu tư kinh doanh mát tay trên toàn cầu.

Ronaldo cùng Bồ Đào Nha vô địch Euro 2016

Hôm nay, khi nhìn lại chặng đường dài đầy chông gai và nước mắt đã qua, huyền thoại khoác áo số 7 hoàn toàn có thể tự hào gấp lại chiếc áo đấu và mỉm cười gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến chính cậu bé Madeira năm xưa - cảm ơn vì đôi chân ấy đã chưa bao giờ biết bỏ cuộc.

Ảnh: TL, Getty