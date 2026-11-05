Quyết định bất ngờ của Ronaldo, HLV ĐT Bồ Đào Nha không biết gì

CR7 gây chấn động khi tuyên bố chia tay ĐTQG, phớt lờ HLV Jorge Jesus.

Quyết định từ giã Đội tuyển Quốc gia Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo đang tạo nên một làn sóng xôn xao lớn trong giới túc cầu. Theo nguồn tin riêng từ nhật báo A BOLA, siêu sao mang áo số 7 đã chủ động thông báo về việc rút lui trên mạng xã hội với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Proença, nhưng hoàn toàn giữ im lặng và không hề trao đổi với HLV trưởng Jorge Jesus.

Đáng chú ý, CR7 quyết định công bố thông tin này ngay trước ngày HLV Jorge Jesus chính thức công bố danh sách triệu tập cho loạt trận đôi tại Nations League. Ronaldo thừa hiểu rằng anh vẫn nằm trong kế hoạch của chiến lược gia đồng hương cho chiến dịch lần này. Trong mắt HLV, Ronaldo vẫn là một nhân tố mang lại giá trị to lớn cho đội hình Bồ Đào Nha và nhà cầm quân này hoàn toàn không có ý định gạch tên cựu đội trưởng huyền thoại khỏi danh sách công bố vào ngày 6/11.

Ronaldo không thông báo cho HLV về việc từ giã đội tuyển (Ảnh: Getty)

Biết rõ ý định của ban huấn luyện nhưng không còn muốn cống hiến cho ĐTQG dưới thời Jorge Jesus, Ronaldo đã chọn cách đánh phủ đầu bằng tuyên bố chia tay sớm để tránh việc bị gọi tên. Mọi chuyện diễn ra trong sự ngỡ ngàng của người trong cuộc khi cả hai đã cắt đứt liên lạc từ trước đó.

Thực tế, lần cuối cùng Cristiano Ronaldo và Jorge Jesus nói chuyện trực tiếp là vào sáng ngày 30 tháng 9, thời điểm diễn ra buổi họp ba bên giữa CR7, HLV Jorge Jesus và Chủ tịch Pedro Proença sau sự cố tiền đạo này tự ý rời đợt hội quân của Bồ Đào Nha. Kể từ buổi sáng đầy sóng gió đó, giữa cầu thủ và HLV trưởng không phát sinh thêm bất kỳ cuộc đối thoại nào. Chính vì vậy, quyết định từ giã đột ngột của Ronaldo đã khiến Jorge Jesus hoàn toàn bị việt vị và ngỡ ngàng.

Dù cả HLV Jorge Jesus lẫn Chủ tịch Pedro Proença đều không muốn kịch bản chia tay diễn ra theo cách cay đắng này. Cả hai đã không thể thuyết phục CR7 thay đổi ý định, khi siêu sao 39 tuổi kiên quyết muốn rời ĐTQG trên tư cách một nhân tố đá chính thay vì chấp nhận phận dự bị. Với quyết định giã từ này, giấc mơ cháy bỏng chạm mốc 1.000 bàn thắng trong màu áo ĐTQG của Ronaldo chính thức khép lại, dù anh khẳng định vẫn sẽ tiếp tục thi đấu ở cấp độ CLB cho đến khi chinh phục được cột mốc lịch sử nói trên.