Vận động viên pickleball, bóng rổ Việt Nam có cơ hội so tài với những ngôi sao hàng đầu thế giới

Bóng rổ, pickleball Việt Nam có cơ hội vươn ra đấu trường quốc tế.

Ngày 5/11, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần New Sports tổ chức lễ công bố kế hoạch triển khai bóng rổ, pickleball năm 2027. Tại sự kiện, đơn vị này ký kết các thỏa thuận hợp tác với FPT Play, Asian University Basketball League (AUBL) và PPA Tour Asia nhằm mở rộng hệ thống giải đấu, nâng cao chất lượng chuyên môn và đưa các môn thể thao này đến gần hơn với người hâm mộ.

Ở môn bóng rổ, điểm nhấn đáng chú ý là sự hợp tác giữa New Sports và AUBL. Theo thỏa thuận, New Sports trở thành đơn vị tổ chức AUBL 2026-2027 Southern Conference, phân khu phía Nam của giải đấu bóng rổ đại học châu Á.

Pickleball, bóng rổ bùng nổ các giải đấu trong năm 2027 (Ảnh: BTC)

Sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 7 đến 11/4/2027 tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên một giải đấu thuộc hệ thống AUBL được tổ chức tại Việt Nam, mở ra cơ hội để các đội bóng sinh viên trong nước tiếp cận môi trường thi đấu quốc tế.

Đáng chú ý, theo lộ trình hợp tác, đội vô địch Giải bóng rổ sinh viên Việt Nam (VCBC) sẽ có cơ hội tham dự AUBL, tranh tài với những đại diện đến từ các trường đại học trong khu vực. Điều này tạo thêm động lực cho các đội bóng sinh viên, đồng thời hình thành con đường kết nối giữa hệ thống thi đấu trong nước và sân chơi quốc tế.

Ở môn pickleball, New Sports và PPA Tour Asia thống nhất kéo dài thời hạn hợp tác sang giai đoạn 2027-2028, với kế hoạch duy trì hai giải đấu mỗi năm tại Việt Nam.

Đáng chú ý, PPA Tour Asia cam kết đưa những tay vợt hàng đầu thế giới đến Việt Nam tranh tài. Đây là cơ hội để các vận động viên trong nước được trực tiếp đối đầu với những đối thủ có trình độ chuyên môn cao, qua đó tích lũy kinh nghiệm và nâng cao năng lực thi đấu.

Thực tế, pickleball Việt Nam đã có những bước tiến đáng chú ý tại hệ thống PPA Tour Asia. Trong mùa giải 2026, Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển cùng góp mặt ở chung kết đơn nam PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup. Ở nội dung đơn nữ, Trang Huỳnh cũng gây ấn tượng khi đi từ vòng loại đến trận chung kết ngay trong lần đầu tham dự hệ thống giải đấu này.

Bên cạnh việc mở rộng cơ hội thi đấu quốc tế, New Sports cũng hướng tới xây dựng hệ thống giải đấu đa dạng, phục vụ nhiều nhóm đối tượng, từ học sinh, sinh viên đến các vận động viên phong trào và chuyên nghiệp. Các giải đấu dự kiến có thêm khu vực mua sắm, ăn uống, hoạt động giao lưu giữa vận động viên và người hâm mộ cùng nhiều chương trình cộng đồng tạo thêm cơ hội giao lưu quốc tế và thúc đẩy sự phát triển bền vững của bóng rổ, pickleball Việt Nam trong những năm tới.