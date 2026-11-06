LĐBĐ Bồ Đào Nha lên tiếng: Không thể để Ronaldo ra đi trong lặng lẽ

LĐBĐ Bồ Đào Nha quyết tâm làm lễ tri ân xứng tầm di sản Ronaldo.

Ngay sau khi siêu sao Cristiano Ronaldo chính thức thông báo chia tay Đội tuyển Quốc gia Bồ Đào Nha, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) đã phát đi thông cáo báo chí thể hiện lòng biết ơn sâu sắc, đồng thời khẳng định kế hoạch tổ chức một đại lễ tri ân quy mô xứng tầm với di sản của cựu đội trưởng.

Dù chưa công bố thời gian và hình thức chi tiết, FPF nhấn mạnh quyết tâm không để lời chia tay của Ronaldo diễn ra trong lặng lẽ. Đại diện Liên đoàn chia sẻ:

"FPF từ chối để lời chia tay này diễn ra mà không có một sự tri ân xứng đáng. Chúng tôi vô cùng quyết tâm tổ chức, lên kế hoạch và hợp tác tích cực cho một sự kiện tôn vinh tầm vóc sự nghiệp vĩ đại của Cristiano Ronaldo - nơi người hâm mộ và cả đất nước có thể một lần nữa vỗ tay, ăn mừng cùng người cầu thủ đã cống hiến cho chúng ta nhiều đến thế".

LĐBĐ Bồ Đào Nha muốn tổ chức buổi tri ân cho Ronaldo (Ảnh: Potugal)

Trong toàn văn bản thông cáo gửi tới công chúng và truyền thông, FPF đã dành những lời ca ngợi trang trọng nhất cho hành trình phi thường của tiền đạo huyền thoại. Liên đoàn khẳng định Ronaldo không chỉ là một vận động viên kiệt xuất, mà còn là một người lãnh đạo truyền cảm hứng, tấm gương về sự tận tụy và là biểu tượng cao nhất cho linh hồn của bóng đá Bồ Đào Nha.

Nhìn lại sự nghiệp quốc tế lừng lẫy với 234 lần khoác áo đội tuyển và 146 bàn thắng, FPF xúc động ghi nhận: "Người đội trưởng đã gánh vác cả đất nước trên vai, phá vỡ hàng loạt kỷ lục và dẫn dắt đội bóng chinh phục những khoảnh khắc lịch sử. Từng giọt mồ hôi, từng bàn thắng quyết định và từng lần vinh dự đeo chiếc băng đội trưởng trên sân đều thể hiện tình yêu vô điều kiện của anh dành cho màu áo quê hương.

Vượt ra khỏi phạm vi chuyên môn bóng đá, di sản của Ronaldo đã nâng tầm vị thế Bồ Đào Nha trên bản đồ thế giới, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ trẻ và khẳng định vị thế của anh như một cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại trong lòng người hâm mộ".

Khép lại thông cáo, FPF gửi gắm thông điệp chân thành: "Cảm ơn vì tất cả, ĐỘI TRƯỞNG! Nơi đây sẽ luôn là nhà của anh! Hướng tới bàn thắng thứ 1000!".