Tiếc cho Ronaldo

Từ chối trận đấu chia tay, Ronaldo khép lại 23 năm cống hiến trong nỗi tiếc nuối vô bờ.

Hành trình 23 năm cống hiến lẫy lừng của Cristiano Ronaldo trong màu áo đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha đã khép lại bằng một nốt trầm ngập tràn tiếc nuối. Thay vì một đêm đại tiệc ngợp ánh sáng tại Lisbon, nơi hàng triệu CĐV có thể đứng dậy vỗ tay tiễn đưa tấm lưng áo số 7 huyền thoại, cuộc chia tay ấy lại diễn ra qua một đoạn video lặng lẽ trên mạng xã hội vào ngày 5/11. Không có pháo hoa, không có sự tung hô trên mặt cỏ, và cay đắng hơn cả là không có một trận đấu chia tay trọn vẹn.

Ở tuổi 41, tiền đạo thuộc biên chế Al Nassr chính thức công bố quyết định giã từ sự nghiệp quốc tế. Đáng chú ý theo truyền thông Bồ Đào Nha, anh cũng kiên quyết từ chối tham dự trận đấu tri ân mà Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) cùng Chủ tịch Pedro Proenca đưa ra. Thời điểm công bố quyết định ngay trước đợt tập trung tháng 11 cho thấy mâu thuẫn đỉnh điểm không thể hàn gắn giữa anh và HLV trưởng Jorge Jesus chính là giọt nước làm tràn ly.

Ronaldo từ chối trở lại tuyển Bồ Đào Nha (Ảnh: FPF)

Rạn nứt giữa hai cá tính lớn của bóng đá Bồ Đào Nha bùng phát từ đợt tập trung hồi tháng 9. Trong trận gặp Na Uy tại Oslo, Ronaldo bị đẩy lên băng ghế dự bị. Việc nhận thấy bản thân không còn được đảm bảo một suất đá chính trong kế hoạch của vị thuyền trưởng 72 tuổi đã khiến siêu sao 41 tuổi bất mãn và tự ý rời nơi tập trung khi chưa được phép. Hành động này khiến FPF phải đưa ra án phạt tài chính cùng án đình chỉ thi đấu 1 tháng.

Dù từng gửi một bức thư dài vào đầu tháng 10 khẳng định bản thân "luôn sẵn sàng cống hiến cho đội tuyển" sau khi chấp hành xong án phạt, tình hình thực tế lại diễn biến theo hướng hoàn toàn trái ngược. Án đình chỉ kết thúc vào ngày 30/10, mở đường cho HLV Jorge Jesus đưa tên anh vào danh sách triệu tập cho hai lượt trận UEFA Nations League gặp Đan Mạch và Xứ Wales. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa đôi bên lúc này đã đóng băng hoàn toàn. Ronaldo cắt đứt mọi liên lạc, từ chối trả lời các tin nhắn của HLV Jorge Jesus và cũng khước từ cuộc gọi hòa giải do Chủ tịch FPF sắp xếp.

Nhận thấy bản thân không muốn tiếp tục làm việc dưới quyền ban huấn luyện hiện tại nhưng cũng không muốn mang tiếng việc từ chối lệnh triệu tập từ quốc gia, Ronaldo chọn giải pháp "đi trước một bước". Anh chủ động tuyên bố giải nghệ ngay trước ngày FPF chính thức công bố danh sách tập trung (6/11).

Ronaldo công bố từ giã đội tuyển 1 ngày trước thời điểm công bố danh sách tập trung tháng 11 (Ảnh: Getty)

Sự kiên định và lòng kiêu hãnh vốn là vũ khí làm nên một Cristiano Ronaldo phi thường trên sân cỏ, nhưng giờ đây, chính niềm kiêu hãnh ấy lại tước đi của anh và người hâm mộ một kịch bản chia tay hoàn hảo nhất. Không có khán đài thắp sáng tên anh, không có lễ tri ân chính thức trên mặt cỏ, và cũng chẳng có cú sút phạt cuối cùng mang thương hiệu CR7 trong tiếng hô vang cuồng nhiệt của CĐV nhà. FPF dù tôn vinh anh là "đội trưởng vĩnh cửu" cũng đành bất lực trước quyết định quay lưng của ngôi sao lớn nhất lịch sử bóng đá nước này.

Cristiano Ronaldo khép lại hành trình 23 năm cống hiến quốc tế với những con số đi vào huyền thoại: 234 lần khoác áo đội tuyển và 146 bàn thắng, hai kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở bóng đá nam cấp ĐTQG. Anh là nhân tố nòng cốt đưa Bồ Đào Nha đến đỉnh cao vinh quang với chức vô địch Euro 2016 cùng 2 danh hiệu UEFA Nations League vào các năm 2019 và 2025. Anh đã trao cho bóng đá nước nhà tất cả những gì vĩ đại nhất của đời cầu thủ, nhưng ngày bước ra ánh hào quang, thứ còn lại duy nhất lại là nỗi ngậm ngùi về một đoạn kết dở dang.