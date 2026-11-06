BYD triển khai chương trình ưu đãi 70 triệu dành riêng cho tài xế Grab khi mua xe BYD Dolphin và BYD M6

BYD Việt Nam kết hợp cùng Grab triển khai chương trình “Đối tác xanh bền vững” từ 1/11/2026 đến 31/1/2027, mang đến cơ hội duy nhất sở hữu xe điện BYD Dolphin với ưu đãi 70 triệu đồng và BYD M6 ưu đãi 25 triệu đồng, kèm gói bảo hành pin 8 năm hoặc 300.000 km.

Chương trình ưu đãi "Đối tác xanh bền vững" do BYD Việt Nam kết hợp cùng Grab triển khai.

Thị trường vận tải công nghệ những tháng cuối năm đang bước vào giai đoạn sôi động nhất với nhu cầu di chuyển và giao nhận bùng nổ của người dân. Giữa thời điểm các bác tài đang ráo riết tìm kiếm giải pháp tối ưu hóa chi phí và gia tăng thu nhập, chương trình hợp tác chiến lược "Đối tác xanh bền vững" giữa BYD Việt Nam và Grab ra đời như một đòn bẩy hoàn hảo. Chương trình này cũng mở ra cơ hội "có một không hai" cho các tài xế hiện hữu hoặc những ai đang mong muốn gia nhập đội ngũ đối tác Grab sở hữu những dòng xe năng lượng mới hàng đầu từ BYD với mức giá tốt nhất đi kèm chính sách đảm bảo thu nhập vững chắc để an tâm làm nghề lâu dài.

Đòn bẩy tài chính từ ưu đãi mua xe và bảo hành pin vượt trội

Điểm tựa tài chính mạnh mẽ nhất của chương trình đến từ sự hỗ trợ trực tiếp trên giá bán lẻ khi mua hai dòng xe thuần điện chủ lực là BYD Dolphin và BYD M6. Cụ thể, mẫu hatchback đô thị linh hoạt BYD Dolphin nhận mức ưu đãi 70 triệu đồng, trong khi dòng MPV 7 chỗ đa dụng BYD M6 được ưu đãi trực tiếp 25 triệu đồng.

BYD M6 được nhiều khách hàng yêu thích vì đa mục đích sử dụng gia đình và khai thác kinh doanh dịch vụ vận chuyển.

Không dừng lại ở đó, toàn bộ khách hàng tham gia chương trình còn được tặng kèm gói bảo hành mở rộng pin lên tới 8 năm hoặc 300.000 km, giúp gạt bỏ mọi âu lo về khấu hao thiết bị trong suốt vòng đời khai thác kinh doanh. Được biết, đây là chương trình được chia sẻ đồng bộ từ BYD Việt Nam kết hợp cùng hệ thống nhà phân phối ủy quyền trên toàn quốc nhằm tạo điều kiện dễ dàng và thuận tiện nhất để các bác tài tiếp cận xe BYD mà không bị áp lực vốn ban đầu.

Bệ đỡ thu nhập đến 160 triệu đồng và tiện ích vận hành trọn gói từ Grab

Song hành cùng ưu đãi mua xe, bài toán đầu ra và dòng tiền hàng ngày của tài xế được giải quyết trọn vẹn thông qua chương trình đảm bảo thu nhập lên đến 160 triệu đồng chia làm 3- 4 kỳ (tùy vào dòng xe) do Grab triển khai dành riêng cho các đối tác mua xe BYD hoạt động từ nay đến hết 31/12/2027. Khoản hỗ trợ tài chính này được tự động thanh toán minh bạch vào ví tiền mặt ngay khi hoàn thành các điều kiện vận hành, kết hợp cùng tính năng tiện ích xe điện tích hợp thẳng trên ứng dụng Grab Driver giúp tài xế dễ dàng tra cứu trạm sạc trống và thanh toán nhanh chóng.

Tài xế Grab nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn từ BYD và Grab trong dịp cuối năm 2026

Ngoài ra, Grab cũng triển khai chương trình miễn phí 6 tháng sạc, lên đến 20 lần sạc mỗi tháng, ưu đãi dành cho tài xế kích hoạt thành công tài khoản Grab trước 31/12/2026. Sự kết hợp này mang lại một bức tranh kinh doanh toàn diện, nơi bác tài vừa có phương tiện chất lượng để nhận cuốc, vừa có bệ đỡ thu nhập vững chắc qua từng giai đoạn cao điểm cuối năm.

Bài toán kinh tế siêu tiết kiệm trên từng kilomet lăn bánh

Không chỉ hấp dẫn về chính sách, giá trị thực chiến của hai mẫu xe BYD Dolphin và BYD M6 nằm ở khả năng tối ưu hóa chi phí vận hành mà xe điện mang lại. Với chi phí sạc điện ước tính chỉ khoảng hơn 400 đồng cho mỗi kilomet vận hành, mức tiêu thụ năng lượng của xe điện BYD giúp tài xế tiết kiệm từ 70 đến 80 phần trăm chi phí nhiên liệu so với các dòng xe chạy xăng truyền thống có cùng mục đích khai thác. Thêm vào đó, bài toán bảo dưỡng định kỳ cũng được giãn rộng với chu kỳ lên tới 20.000 km hoặc 12 tháng, giúp xe hạn chế tối đa thời gian nằm xưởng, tăng thời gian vận hành và tối ưu hóa lợi nhuận ròng trên từng cây số.

BYD Dolphin nhận mức ưu đãi 70 triệu đồng, giá bán chỉ từ 499 triệu đồng trong dịp ưu đãi này.

Khép lại năm 2026 với những cơ hội bứt phá tài chính chưa từng có, chương trình "Đối tác xanh bền vững" áp dụng cho 1.000 xe đầu tiên hoàn tất thanh toán, xuất hóa đơn từ 1/11/2026 đến hết ngày 31/01/2027 và kích hoạt thành công tài khoản Grab trước ngày 28/02/2027. Chương trình là lời tri ân từ liên minh BYD và Grab, mang đến cơ hội vàng để các bác tài sở hữu ngay phương tiện năng lượng mới với giá hời, đón đầu làn sóng dịch chuyển xanh và kiến tạo nguồn thu nhập vững bền.